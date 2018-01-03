В феврале 2017 года Рамзан Кадыров отметил 10-летие с того дня, как президент РФ Владимир Путин возложил на него обязанности главы Чечни. За это десятилетие Кадыров со своей командой, как он сам отметил, «поднял республику из руин, превратил ее в процветающий край, один из самых стабильных регионов не только России, но и всего мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Однако в конце года Кадыров заявил, что считает свою миссию по восстановлению Чечни выполненной. Чеченский лидер уверен, что с обязанностями главы республики с успехом может справиться один из членов команды — за это время выросло достаточно профессионалов, а сам он мог бы пригодиться на другом посту. При этом по-прежнему, как отметил глава Чечни, он является верным пехотинцем Путина и выполнит любую задачу, возложенную на него президентом страны.

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Комментируя это заявление Кадырова, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что его слова лишь означают, что «глава Чечни имеет намерения продолжать работать так, как ему поручает президент страны», и он является единомышленником Путина. В Кремле считают, что Кадыров на своем месте и будет и дальше продолжать оставаться во главе республики.

Стоит отметить, что и в предыдущие годы Кадыров заявлял о том, что он не гонится за властью, готов оставить пост главы Чечни и выполнить любое другое поручение президента РФ. Тем не менее на выборах главы региона в сентябре 2016 года почти 90% избирателей проголосовали за него.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Удар по бандподполью

Январь в Чечне начался с массовых задержаний лиц, готовивших теракты на территории республики. Среди задержанных в селе Цоци-Юрт было около 60 человек, в том числе родные бандитов, убивших сотрудника ДПС в декабре 2016 года в Октябрьском районе Грозного: тогда семерых попытавшихся скрыться боевиков нейтрализовали, еще четверых задержали.

Среди задержанных родных убитых боевиков был в том числе родственник нейтрализованного в 2006 году «одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева», на счету которого сотни убитых жителей села.

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В Курчалоевском районе были нейтрализованы четверо бандитов. Был взят живым Имран Дацаев. Все они, по словам Кадырова, были тесно связаны с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После вылазки боевиков глава Чечни сменил руководителей четырех районов — Гудермесского, Ножай-Юртовского, Курчалоевского и Шелковского.

В ночь на 24 марта в Чечне боевики совершили дерзкую вылазку — напали на часть Росгвардии в Наурском районе. При отражении атаки боевиков были убиты шесть военнослужащих, среди которых два уроженца Казахстана и четверо жителей разных регионов России, в том числе трое бойцов из республик Северного Кавказа и один — из Пермского края. Еще трое бойцов Росгвардии были ранены.

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В результате боестолкновения шестеро бандитов были уничтожены. Их целью, как отметил Кадыров, был захват оружия. Ответственность за атаку боевиков взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

Гонения на геев или охота на ведьм?

Начиная с весны, властям Чечни пришлось доказывать всему миру, что в республике не притесняют геев. Их невозможно притеснять хотя бы потому, что в регионе их попросту нет, заявляли чеченские правозащитники, представители органов власти и правоохранительных органов, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов и сам глава республики.

Первой с информацией о якобы задержании в Чечне более 100 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации выступила «Новая газета». По данным журналистов, имели место даже факты убийства геев. Судьбой гомосексуалистов озаботились члены Европарламента, сенаторы США, главы ряда государств, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

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На их обращения отреагировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она направила запросы в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Чечни, в другие правоохранительные ведомства с просьбой о предоставлении данных по фактам похищения жителей региона и расследовании ситуации по фактам, изложенным журналистами.

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Позже Москалькова сама побывала в Чечне с проверкой информации о преследовании геев. Доказательств, подтверждающих сообщения «Новой газеты» о массовых арестах, так и не было найдено.

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Макрон обсудил с Путиным геев в Чечне

Помощь военнослужащих из Чечни в Сирии. Возвращение российских женщин и детей на родину

В 2017 году бойцы батальона Росгвардии из Чечни несли службу в Сирии. 71-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии выполнял специальные задачи по поддержанию правопорядка и защите гражданского населения от террористов. Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил, что выполнение задач не раз было сопряжено с риском для жизни, неоднократно по районам размещения чеченского батальона боевики применяли стрелковое оружие и минометы, по маршрутам передвижения батальона закладывались фугасы.

Работу чеченских военнослужащих в Сирии высоко оценил президент РФ Владимир Путин, отметив, что военные с Кавказа достойно выполнили возложенные на них задачи и завоевали особое доверие местного населения.

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Большую помощь оказал глава Чечни в возвращении российских женщин и детей, оказавшихся в Сирии. Из зоны военных действий по поручению Кадырова было вывезено уже более 100 человек. Координирует работу по возвращению российских граждан сенатор от Чечни, советник главы региона по регионам Ближнего Востока и Африки Зияд Сабсаби.

Чеченский лидер заявил, что процесс возвращения будет продолжен и дальше. Ни один российский гражданин, который оказался в Сирии «по причине преступного безрассудства отцов детей и супругов женщин, которые пополнили ряды террористов Иблисского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не останется в беде».

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Эту работу главы Чечни также высоко оценил Владимир Путин. «Рамзан всё правильно делает, мы будет ему помогать», — заявил президент РФ.

В течение 2017 года чеченский региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова неоднократно оказывал гуманитарную помощь населению Сирии. Только в феврале было направлено в пункты временного размещения и лагеря беженцев около 10 тонн груза, в том числе одежды, продовольствия.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Женщина в исламе

Цифры и факты

В январе для одаренных детей Чечни на базе математической школы № 1 в Грозном был открыт технопарк «Кванториум».

В феврале 2017 года Чечня получила субсидии из федерального центра на строительство новых школ в размере около 1,3 млрд рублей.

Весной было открыто прямое авиасообщение Чечни с Турцией. Первый рейс из Грозного в Стамбул был совершен 15 марта.

Футбольный клуб «Терек» получил новое название. По инициативе болельщиков он был переименован в «Ахмат».

В марте в чеченской станице Наурская открылся Храм Рождества Христова. Еще один храм Святой Варвары был заложен весной в станице Щелковская.

В марте в Чечне был принят так называемый закон о хиджабе. Парламентарии установили этим документом право учащихся школ одеваться согласно их вероисповеданию.

Чечня в 2017 году вновь оказалась одним из самых трезвых регионов России, наряду с Ингушетией и Дагестаном.