Кадыров обещал помощь всем гражданам РФ, оставшимся в Ираке и Сирии

Грозный, , 03:36 — REGNUM Поставленная российским президентом Владимиром Путиным задача по отправке с опасных территорий Ближнего Востока граждан России будет выполнена. Ни один российский гражданин «не останется в беде», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram.

Кадыров отметил, что очередным спецрейсом из Сирии в аэропорт «Грозный» доставлен 41 человек, из которых 34 человека — российские граждане, а семь человек — граждане Казахстана и Узбекистана. Спасенные — женщины и дети.

«Они оказались в зоне боевых действий по причине преступного безрассудства отцов детей и супругов женщин, которые пополнили ряды — террористов иблисского государства», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что дети и их матери смогли увидеть своих родных впервые за долгое время. Родные встречали приезжих в аэропорту Грозного.

«Я искренне благодарен президенту России Владимиру Путину, который поставил принципиальную задачу — спасти наших женщин и детей, оказавшихся в пучине военного хаоса на Ближнем Востоке», — написал Кадыров.

Он отметил, что из Ирака и Сирии ранее удалось вывезти 48 человек. Всего в семьи возвращены 89 человек.

«Мы не прекратим работу, пока в полной мере не будет выполнена задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, — написал Кадыров. — Не оставим в беде ни одного гражданина РФ!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Кадыров написал в соцсети, что в ближайшее время из Сирии в Грозный будут доставлены более 40 женщин и детей — граждан России, Казахстана и Узбекистана.

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