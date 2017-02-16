Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Рамзан Кадыров отмечает 10-летие на посту главы Чечни

Политика
По его словам, эти годы пролетели как один миг
Рамзан Кадыров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 16 февраля 2017, 09:26 — REGNUM  Рамазан Кадыров подвел итоги своей деятельности на посту главы Чечни. За 10 лет, с тех пор как президент России Владимир Путин возложил на него обязанности президента Чеченской Республики, регион превратился в процветающий край, один из самых стабильных регионов не только России, но и всего мира. Об этом Кадыров написал на своей странице в соцсети Instagram.

По словам руководителя республики, за эти 10 лет «в развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, культуры, спорта, образования привлечены сотни миллиардов рублей инвестиций отечественных и иностранных фирм и фондов».

Но, как замечает чеченский лидер, «возродить Чечню за столь короткие сроки не смог бы ни один человек, если ориентироваться только на поступления из федерального бюджета».

В отличие от других субъектов России, «живущих размеренной жизнью», Кадырову и его соратникам, как он отмечает, пришлось поднимать Чечню из руин. «Мы трудились днём и ночью, в жару и стужу, под снегом и дождём. Я знаю, что найдутся те, кто любит сравнивать показатели социально-экономического развития Чечни с субъектами, в которых не прозвучал ни один выстрел. Это некорректно, неграмотно и неэтично. Чечня лежала в руинах, не было ни одной уцелевшей школы, больницы, или завода, фабрики, моста, дорог и жилых домов», — пишет глава республики.

То, что сейчас представляет из себя Чечня, удивляет и восхищает, по словам Кадырова гостей региона со всех концов света. Благодаря федеральному центру, города и села «хорошеют на глазах», проложены новые дороги, газовые и электрические сети до самых отдаленных районов. «Я глубоко благодарен всему народу Чечни, миллионам наших друзей в России и десятках стран мира за то, что всегда вместе, рядом, всегда помогаете словом и делом!» — высказал слова благодарности Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших в прошлом году выборах главы Чечни за Рамзана Кадырова проголосовали почти 99% избирателей. Стоит отметить, что выборы в республике проходят прямым голосованием.

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Выборы главы Чеченской Республики-2016
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