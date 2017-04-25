Россия #Чечня #Сирия: Башар Асад поблагодарил Чечню за приюты и мечети

Грозный, , 09:23 — REGNUM Муфтий Чечни Салах Межиев в ходе своего визита в Сирию встретился с президентом страны Башаром Асадом. В ходе встречи президент Сирии передал слова благодарности за поддержку в трудное для республики время всему чеченскому народу и лично Аймани Кадыровой — президенту Регионального фонда имени Ахмата Кадырова.

«Он подчеркнул особую важность гуманитарной помощи и решения о строительстве приютов для детей-сирот в Алеппо и Дамаске», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram. Также Башар Асад высказал слова благодарности за решение фонда имени Ахмата Кадырова инвестировать восстановительные работы в исторической мечети в Алеппо. При этом президент Сирии напомнил, что «по существующим правилам в минарет вмонтируют камень с именем человека, финансировавшего работы».

Муфтий также передал Асаду просьбу главы Чечни взять под контроль вопросы обеспечения сохранности разрушенной мечети Халида Бен Валида в Хомсе и её восстановления в первоначальном виде.

В ходе встречи были также подняты вопросы выдачи дипломов гражданам России, окончившим дамасский университет или защитившим в нём диссертации. Асад подтвердил обязательное исполнение всех обязательств по этому вопросу. Кроме того, во время беседы муфтия Чечни и президента Сирии была достигнута договоренность об открытии в Грозном филиала исламского университета «Джамиату Биладу аш-Шам», в который входят также «Абу Ан-Нур» и «Фатхуль-Ислам с трехуровневым образованием.