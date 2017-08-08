ЧП на «Мире» связывают с назначением Иванова президентом АЛРОСА

Якутск, , 08:38 — REGNUM Напряжение в Якутии, связанное с ожиданием спасения из шахты «Мир» компании АЛРОСА, нарастает одновременно с недовольством тем, что такая ситуация была допущена, и поиском виновных в ней. В том числе, косвенными причинами подтопления рудника называют управление такой огромной компанией, как АЛРОСА, на расстоянии, некомпетентность её президента Сергея Иванова в вопросах горнодобычи, желание руководства добыть как можно больше алмазов. Подробности — в обзоре соцсетей ИА REGNUM.

Читайте также: «Халатность тех, кто рулит свысока» — Якутия потрясена трагедией на шахте

«Он не производственник, а его посадили управлять производством. Фриланс не лучший вариант даже для руководителя среднебюджетного заводика», «Если будут такие гендиректора в промышленных производствах, то там будет? Неужели все места в финансовых, управленческих, страховых компаниях заняты?», — высказывали мнение в Facebook якутяне.

«Я в подобной ситуации исхожу из принципа — чем дальше высокое начальство, тем лучше. Иванов финансист — что он знает о горном деле, о буровых работах, о работе шахт? Но на это дело есть специалисты, которые сидят в Мирном. И чем реже начальство к ним лезет с гениальными идеями и ЦУ, тем лучше, — не согласен политолог Виталий Обедин. — Другое дело, почему эти специалисты не обосновали начальству, что лучше приостановить работу шахты до завершения переброски воды в основной водосборник?».

Читайте также: ЧП на «Мире»: «Внезапно потух свет, и глыба воды с грязью упала на меня»

Журналист Владимир Нифонтов считает, что причины на это есть. Подозрительным ему показалось то, что за первое полугодие-2017 добыча алмазов на трубке «Мир» выросла почти на 30%, и это самый высокий показатель по компании.

Это наблюдение очень хорошо вписывается в анализ возможный причин ЧП на руднике от кандидата технических наук и эксперта по обучению инженеров переходу из открытого способа добычи полезных ископаемых в подземный Фёдора Горюнова. Ранее он высказал мнение, что аварию могли спровоцировать два фактора: не откачивание воды из шахты или, наиболее вероятно, недостаточная толщина защитного слоя между дном карьера и подземными выработками. Она должна составлять не менее 85 метров, но надо помнить о том, что в этом слое тоже остаются алмазы, и у компании могло быть большое желание их оттуда достать.

Читайте также: «Правила безопасности написаны кровью»: ЧП на карьере «Мир» могли избежать

«Хотя их добыча и выгодна, такую «прокладку» трогать нельзя. — уверен Фёдор Горюнов. — Приблизительная выгода от ее разработки — около 700 млн. долларов (правда, отсюда нужно вычесть траты на переработку и добычу породы). Конечно, оставить такое богатство в земле жалко, но этого требует техника безопасности. Именно этот слой и должен был защищать горнорабочих от скопившейся воды в карьере».

Мнения о том, что подтопления шахты можно было не допустить, преобладают и в соцсетях: «Халатность налицо», «Инженеры по ТБ куда смотрели?».

Читайте также: Названа предварительная причина ЧП на руднике в Якутии

«Работников «АЛРОСА» об опасности затопления водой предупредила сама вода — ещё за неделю до беды. Затопление шахты началось с 28 июля — прорыв на 310 горизонте. Но мудрое руководство решило, что с этим вполне можно справиться и продолжили работу в штатном режиме. И сейчас все мудро обсуждают, кто в этом виноват — московские менеджеры, Штыров, Немезида, режим Путина или человеческий фактор», — резюмировал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 человек находятся в шахте мир с 4 августа, их судьба неизвестна. На момент прорыва воды в шахту, в ней работал 151 человек, из них 142 смогли эвакуироваться почти сразу. Ещё один горняк, Алишер Мирзаев, подал сигнал о своём местонахождении на следующий день, 5 августа. Работающий телефон он нашел сам потому, что очень хорошо ориентировался в шахте.

Читайте ранее в этом сюжете: На руднике «Мир» в Якутии продолжаются спасательные работы