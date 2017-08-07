ЧП на «Мире»: «Внезапно потух свет, и глыба воды с грязью упала на меня»

Якутск, , 07:38 — REGNUM Шахтёры, находившиеся под землёй в момент подтопления рудника «Мир» компании АЛРОСА, рассказали о том, как это было. Их истории опубликовала пресс-служба алмазодобывающей компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, как воспринимали происходящее горняки, говорили рабочие, которые пострадали и сейчас находятся в Мирнинской районной больнице.

«Надо было моментально думать, быстро действовать. Наверное, шок был. Я мог думать, как-то держал себя, поэтому, наверное, выжил», — считает получивший переломы и ушибы работник Мирнинского ГОКа Андрей Унаров.

«Сильной паники не было, но конечно хотели жить, цеплялись за жизнь. Радовались, что есть живые люди», — рассказал госпитализированный после ЧП Долат Абдазов.

Алишер Мирзаев, который смог выбраться на поверхность только на следующие сутки после аварии, считает, что если бы у него не было лампы, то он вряд ли смог бы выбраться из обесточенной шахты. Помогло и то, что на оставшиеся в шахте телефоны поступали звонки.

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«Всё было хорошо, смена началась. Внезапно потух свет, пришёл ветер с туманом, и глыба воды с грязью упала на меня. Пришлось глотать воду, грязную, солёную. Дышать было нечем. Воды, уже когда стихло, меньше стало, и тогда я уже осознал, что жив. Нога была заблокирована. Железо, трубы, это всё шло, гнулось из-за давления воды, пришлось ногу вытаскивать, хорошо, что удалось без перелома. Я надеялся на телефоны, но они тоже были снесены все. Ни громкоговорителя, ничего не было рядом, а вода, хоть и стихла, но шла сверху вниз, на меня. Пришлось подниматься и идти вверх. Воды по грудь, холодной, грязной. Весь приток воды был в мою сторону, потому что низина была, уклон 410. Препятствия были всякие, было всё загромождено, приплыли трубы, доски, колёса, весь мусор. Поднимался с раненной ногой, тяжело было, конечно. А что делать? Жить надо. Дошёл до кольцевого ствола, услышал, что телефон зазвенел. Значит связь есть. Меня это очень обрадовало. Я позвонил горному диспетчеру, все были рады слышать», — вспоминал Алишер Мирзаев.

Его родственница Елена Черенкова считает, что шахтёр выжил благодаря своему характеру и занятиям спортом. По её словам, шёл Алишер Мирзаев практически без остановки, иногда преодолевал соленую густую жижу, похожую на желе, иногда плыл.

«Отдыхал несколько минут в маленьких рукавах и опять шел. Боролся со сном и усталостью. Хотел спать, но говорил себе: «Алишер, вперед! Не спать!». Говорит, что уговаривал себя подниматься и идти. Боролся с жаждой, очень хотелось пить. Молился и вспоминал маму и родных. Конечно, это чудо! Алишер нам сказал, что это его второе рождение», — пересказала ИА SakhaDay слова рабочего Елена Черенкова.

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Поиски 8-ми горняков, оставшихся после аварии под землёй, идут уже третьи сутки. В Мирный прилетели их родственники.

«От лица компании и от себя лично хочу выразить искреннюю поддержку родным и близким тех, кто по-прежнему остается заблокированным в шахте, — сказал президент АЛРОСА Сергей Иванов после встречи с ними. — Понимаю, насколько тяжело им сейчас дается ожидание новостей».

По словам руководителя компании, предпринимаются все возможные меры, чтобы добраться и спасти людей, но ситуация на руднике сложная и постоянно меняется в связи с водопритоками.

«Ресурсы есть, всё оборудование, необходимое для поисков, было немедленно доставлено в Мирный. Сейчас спасательные отряды пытаются дальше добраться до мест возможного блокирования горняков. Также несколько наиболее опытных наших рабочих добровольно вызвались помочь спасателям, чтобы вместе с техникой попытаться добраться до тех мест, где могут быть заблокированы их товарищи», — также сообщил президент АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, подтопление шахты «Мир» произошло 4 августа. В момент аварии под землёй находился 151 человек, 142 из них смогли эвакуироваться из залитой водой шахты в тот же день. Ещё один горняк, Алишер Мирзаев, был поднят на поверхность 5 августа, поиски 8-ми человек продолжаются.