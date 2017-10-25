АЛРОСА понесла миллиардные издержки из-за аварии на «Мире»

Якутск, , 07:42 — REGNUM Прочие расходы компании АЛРОСА по сравнению с 2016 годом выросли более, чем в два раза и составили 31,4 млрд рублей. Это следует из сведений о финансовой отчётности за 9 месяцев 2017 года, опубликованной компанией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Резкое увеличение дополнительных трат АЛРОСА эксперт в алмазной отрасли, кандидат экономических наук Юрий Данилов, прежде всего, связывает с аварией на руднике «Мир».

«Рост в два раза «прочих расходов» конечно, в основном связан с затратами по устранению последствий трагической аварии на шахте «Мир». Об этом пишут и другие источники», — пояснил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация в компании АЛРОСА стабильная и план по алмазодобыче на 2017 год в 39,3 млн карат будет выполнен, что подтверждается производственными показателями компании за 9 месяцев.

«Выручка от продаж алмазов за 9 месяцев 2017 года составила около $3,3 млрд, а выручка от реализации бриллиантов — $68,1 млн, что больше, чем предполагаемое годовое производство бриллиантов в Якутии. Таким образом, основная бюджетообразующая отрасль обеспечит экономическую стабильность республики», — уверен Юрий Данилов.

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По данным компании, добыча АЛРОСА по итогам 9 месяцев 2017 года составила 29,5 млн карат, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года за счет роста алмазодобычи на россыпных месторождениях, подземном руднике «Удачный» и трубке «им. Карпинского-1» ПАО «Севералмаз». Первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев заверил, что компания подтверждает план по алмазодобыче на 2017 год в размере 39,3 млн карат.

Объём продаж алмазов АЛРОСА в III квартале 2017 года составил 7,5 млн карат, а выручка —порядка 850 млн долларов США. Всего за 9 месяцев 2017 года компания продала алмазов на 3,3 млрд долларов, валовая прибыль составила 83,8 млрд рублей.

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Напомним, представитель АЛРОСА сообщил РБК, что за третий квартал 2017 года компания списала 9,15 млрд рублей основных средств, утраченных из-за аварии на руднике «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 4 августа. Тогда в шахту «Мир» прорвался большой объём воды со дна карьера, эвакуировать из-под земли АЛРОСА не смогла 8 своих сотрудников. Добыча алмазов на руднике, который приносил компании порядка 11% от всех добытых ею драгоценных камней, остановлена. Сколько придётся потратить на его восстановление и когда там получиться возобновить добычу, пока неизвестно.

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