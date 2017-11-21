В Челябинской области и по всей стране одна из главных новостей дня — радиоактивное загрязнение. О концентрации рутения-106 в воздухе на территории Челябинской области заявил Росгидромет.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

«Радиоактивное облако» и обвинения в адрес России

История вопроса относится ещё к сентябрю-октябрю. Во время очередного периода неблагоприятных метеоусловий в социальных сетях неизвестными была распространена информация о якобы аварии под Челябинском и о радиоактивном облаке, которое движется в сторону Екатеринбурга.

Новости перепугали и челябинцев, и жителей Свердловской области. Люди жаловались на головные боли и на жжение в горле, в том числе после пребывания на улице. В надзорных ведомствах к слухам о ядовитом облаке отнеслись со всей серьёзностью. Но проведённые замеры не выявили превышения радиационного фона ни на Среднем, ни на Южном Урале.

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Незадолго до этого Федеральное ведомство по радиационной защите в Германии заявило о том, что на территории Германии и Австрии выявлено небольшое повышение уровня радиоактивности. Якобы здесь отмечена концентрация вещества рутений-106. Содержание в воздухе безопасно. В ведомстве не смогли точно понять, откуда взялся рутений. Но предположили, что с Южного Урала.

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Александр Комаров ИА REGNUM Бульвар в Челябинске

Показатели были повышены в период с 29 сентября по 3 октября. Кроме Южного Урала, в ведомстве подозревают и другие регионы России.

В ноябре о рутении-106 заявил Институт ядерной безопасности IRSN (Франция). Возможными источниками загрязнения были названы Россия или Казахстан. Также рутений-106 нашли над Украиной. Впрочем, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не берутся делать выводы о том, где находится источник выброса.

«Росатом» официально опроверг тот факт, что рутений мог прийти в страны континентальной Европы из России. По данным организации, все АЭС работали и работают без сбоев, а радиационная обстановка возле них — в пределах нормы и полностью соответствует естественному радиационному фону.

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Кроме того, компания обратилась в Росгидромет. И там ей пояснили, что в период с 25 сентября по 7 октября рутений-106 в воздухе не был обнаружен нигде на территории России, кроме пункта измерения в Санкт-Петербурге. И то там он был с 2 по 6 октября в ничтожно малой концентрации.

Что подтвердил Гидромет

В начале недели стало известно, что рутений-106 всё-таки был выявлен в воздухе Челябинской области. Об этом сообщил всё тот же Росгидромет. Как следует из данных ведомства о радиационной обстановке в России, на территории Южного Урала в период с 25 сентября по 1 октября была обнаружена большая концентрация этого радиоактивного изотопа. Превышение суммарной бета-активности зафиксировали все посты Росгидромета на Южном Урале. А пункты наблюдения в районах Аргаяша и Новогорного поймали радиоизотоп Ru-106.

Эта новость повергла челябинцев и свердловчан в уныние. На форумах и в соцсетях разгорелись жаркие дискуссии. Масла в огонь подливает то, что Екатеринбург в зимнее время получает воду с челябинских озёр. Насколько безопасна эта вода, задаются вопросом жители города.

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Этой новостью дня заинтересовался и «Гринпис». Его активисты уже заявили о том, что будут готовить в Генеральную прокуратуру России обращение с просьбой проверить данные о возможной аварии, из-за которой якобы и мог произойти выброс рутения-106.

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Ufskn74.ru Евгений Савченко

На новость отреагировал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. Как следует из его официального комментария, в указанный Росгидрометом период данное ведомство не сообщало сотрудникам министерства об опасных концентрациях рутения-106, хотя обязано это делать.

Более того, после появления слухов о якобы загрязнении Европы рутением и ядовитом облаке ведомство обращалось в Гидромет с просьбой прояснить ситуацию. И там ответили, что опасных концентраций радиоизотопа в воздухе не было.

Савченко также добавил, что и чиновники тоже люди, которые живут здесь же, на Южном Урале, дышат одним и тем же воздухом, и им нет смысла что-либо скрывать от своих земляков.

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Позднее в Росгидромете официально подтвердили, что выявленная на Южном Урале концентрация рутения-106 не опасна. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Кроме того, производственное объединение «Маяк», к которому у экологов возникли вопросы, открестилось от рутения. Соответствующие работы, которые могли бы привести к таким выбросам, здесь не проводятся уже много лет.

«Росатом», со своей стороны, в очередной раз заявил о том, что нештатных происшествий на объектах атомной промышленности за последнее время не происходило.

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Есть и ещё один немаловажный факт. Выявленная Росгидрометом концентрация рутения-106 значительно ниже предельно допустимых норм. Как отмечает председатель правления ЭПЦ «Беллон» Александр Никитин, опасности она не представляет.

Так кто же загрязнил Европу?

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданам вряд ли стоит опасаться негативных последствий радиации. Концентрация рутения-106 была в сотни, тысячи раз ниже предельных норм. Но остаётся открытым вопрос — откуда рутений взялся на Южном Урале. И что стало источником загрязнения в странах ЕС и вообще континентальной Европы?

Уже известный нам министр Евгений Савченко отмечает, что информация о якобы радиоактивном облаке, распространившаяся по соцсетям в октябре, исходила с территории Франции. По его словам, на территории ЕС находится предприятие, которое является конкурентом челябинского комбината «Маяк». Это наводит на определённые мысли. Впрочем, как признаётся Савченко, «для каких-либо категоричных, тем более обвинительных выводов у меня оснований нет».

Дикие кабаны

Отметим, ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в Швеции обнаружено стадо диких радиоактивных кабанов. У одного из убитых охотниками животных уровень радиации превысил норму в десять раз. Возможно, причиной заражения стала загрязнённая почва. Эксперты не исключают, что уровень радиации среди кабанов будет расти.

При этом, как отмечает уральский журналист Дмитрий Горчаков, в сентябре-октябре уровни рутения-106 сильно отличались, в том числе и на территории Европы.

«Например, в Румынии были уровни выше уральских в несколько раз (81 мБк/м3 в Чернаводе). Тут накладывается опять же разношерстность данных и различие методики измерений, но добавляет вопроса о том где же был источник выброса», — написал журналист на своей странице в Facebook.

О ситуации в странах континентальной Европы ранее сообщало и ИА REGNUM. По данным МАГАТЭ, в Румынии концентрация рутения-106 была на отметке 145 000 микробеккерелей на кубический метр (мкБк/м3), а в Италии 54 300 мкБк/м3. Источник выброса где-то там?

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В любом случае, даже эти концентрации смехотворно малы. Кроме того, уже можно точно сказать, что в континентальную Европу рутений-106 пришёл не из России. «Иначе специалисты Росгидромета его бы увидели», — отмечает главный редактор независимого атомного информационно-аналитического сайта AtomInfo Александр Уваров. Где находится источник загрязнения? Ответ на этот вопрос ещё только предстоит найти.