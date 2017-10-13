«Ядовитое облако» над Уралом: на что жалуются свердловчане

Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Свердловской области уровень радиации не превышает нормы. Об этом заявляют в управлении Роспотребнадзора по региону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас ведомство продолжает мониторинг гамма-излучения. А тем временем на форумах и в соцсетях граждане жалуются на головные боли и жжение в горле, в том числе после пребывания на улице.

Масла в огонь подлили сообщения в соцсетях о том, что на Урал из Челябинска якобы движется ядовитое облако. Они появились утром 13 октября и были подхвачены многими СМИ.

«Стоило пройти по улице, как заболела голова. Ядовитого облака точно нет?» — вопрошает одна из горожанок.

Впрочем, официально службы опровергают сообщения о радиоактивном облаке. В то же время МЧС предупреждает о смоге, установившемся над Уралом. В связи с этим гражданам не рекомендовано без нужды покидать жилые помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе смог окутал Челябинск. Жители города жаловались на запахи гари и фекалий.

Причиной смога является практически безветренная погода и отсутствие осадков. Впрочем, уже в ближайшие дни погода на Урале изменится и дышать станет легче.

Читайте ранее в этом сюжете: Слухи о «ядовитом облаке»: Средства мониторинга выброса не фиксируют