Сообщения, что Россия – источник выброса рутения, не подтверждаются

Москва, , 19:26 — REGNUM Аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика» провел анализ сообщений о появлении следов изотопа рутений-106 в воздухе над Европой и привел данные из доклада МАГАТЭ, согласно которому основная концентрация выбросов сосредоточена на территории Румынии. В связи с этим, отмечает «Геоэнергетика», сообщение немецкого Федерального ведомства по радиационной защите о том, Россия является источником выброса, не подтверждаются.

Обобщенный отчет МАГАТЭ на основе данных мониторинга большинства стран Европы и России, который оказался в распоряжении издания, свидетельствует, что зарегистрированные количества рутения-106 в воздухе находятся в диапазоне от 10 мкБк/кубометр до 10 мБК/кубометр, и радиологическая опасность таких концентраций 106Ru чрезвычайно мала. МАГАТЭ считает, что полученные им данные не представляют опасности для здоровья человека.

По мнению первого заместителя директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэля Арутюняна, концентрации рутения, которые наблюдаются, мизерные и не являются предметом для серьезного обсуждения. И никакого отношения к вопросам безопасности и здоровью населения они не имеют. «Наблюдаемые в воздухе концентрации рутения таковы, что дозы, который может получить человек, находятся на уровне нано‑ и микрозивертов. Они в тысячу раз меньше, чем дозы, получаемые нами от естественного фона. Подобные ситуации с поисками источников утечки уже случались. В Европе, например, несколько месяцев искали, откуда в воздухе появились следы йода. Потом разобрались, поскольку это медпрепарат, который широко используется в современной медицине. Так же могло произойти и с рутением. К аварии на АЭС это точно не имеет никакого отношения», — уверен ученый.

На основании данных мониторинга и информации, предоставленной государствами — членами МАГАТЭ, не было определено какого-либо конкретного события или конкретного места рассеивания рутения в атмосферу, говорится в отчете агентства. В настоящее время МАГАТЭ не может делать выводы в отношении определения места утечки без фактической отчетности от государства, в котором эта утечка произошла. Отсутствие каких-либо других продуктов деления в образцах воздуха означает, что источником рутения-106 не являются реакторы АЭС, подчеркивается в отчете. Рутений-106 используется для лечения онкологических заболеваний глаз, отмечают в агентстве.

«Геоэнергетика» отмечает, что контрольные измерительные пункты радиоактивности на территории России не скрывают свои данные, с ними действительно можно ознакомиться в режиме онлайн. «Поэтому версия немецких «специалистов» может быть реализована только одним способом: рутений-106 немедленно после своей «утечки на Южном Урале» стартует вертикально вверх в космическое пространство, а после того, как планета Земля повернется на необходимое количество градусов, не менее стремительно пикирует на территорию Европы. Только в этом случае версия о том, что «уральский рутений-106» не зафиксирован на территории России, которую он миновал для того, чтобы переполошить всю Европу, имеет право на существование», — пишет издание.

Отчет МАГАТЭ убедительно доказывает, что европейские СМИ готовы цепляться не то что за малейший информационный повод, а даже за намек на него ради раздувания антироссийской истерики. Досадно, что к этой компании в данном случае не погнушались присоединиться еще и немецкие специалисты по радиологической защите, пишет «Геоэнергетика».

Украинские эксперты полагают, что источник выброса не может находиться в России. Так, Виктор Шендерович, технический консультант Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (Украина), утверждает: «Никакие инциденты, происшествия или ситуации на украинских или российских АЭС, которые могли привести к повышению рутения-106 в атмосфере, не происходили. Поэтому в настоящее время должен осуществляться квалифицированный поиск источника происшествия, который привел к появлению рутения. Нужно сказать, что количество этого вещества настолько незначительно, что очень трудно фиксируется приборами. Однако, оснований говорить о том, что источник может находиться в Украине или России, нет, по той простой причине, что на АЭС не проводятся действия с ядерным топливом, которые могут привести к утечке этого вещества».

Александр Коноплев, глава мониторинговой миссии МАГАТЭ по радиологическим аспектам, международный эксперт по атомной энергетике, секретарь Союза ветеранов атомной энергетики Украины, подчеркивает, что в случае чрезвычайной ситуации на АЭС выброс рутения-106 сопровождался бы выбросом других веществ (прежде всего, йодом, цезием, стронцием), а этого не наблюдается. «Рутений-106 может образоваться во время повторного использования топлива. И действительно, на Южном Урале есть предприятия, где идет такой процесс. Но эту версию опровергают зафиксированные показатели. Если бы источник утечки был на Урале, там была бы самая высокая концентрация вещества, а над Украиной и Европой показатели снижались. Но сейчас ситуация обратная — концентрация рутения выше всего в воздухе над Европой», — отмечает эксперт.

Григорий Коваленко, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией радиоэкологической безопасности и радиационного мониторинга Научно-исследовательского предприятия «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем», считает несостоятельной версию о том, что радиоизотопы появились в атмосферном воздухе в связи с какими-либо чрезвычайными ситуации в Украине или России. По его словам, эта информация быстро проверяется и жестко контролируется международными организациями.

Чешский эксперт Алёш Йон, бывший генеральный директор АЭС «Дукованы», бывший директор Московского центра WANO и бывший директор UJV Řež, сейчас — председатель Общественной комиссии по безопасности АЭС «Дукованы» заявил в интервью изданию Atominfo. cz, что пока утверждения об источнике выброса являются лишь спекуляциями. «Для определения источника рутения необходимо было бы ретроспективно проанализировать эволюцию метеоситуации в течение последнего месяца или около того, и на основе этого вычислить, откуда радиоактивный изотоп пришёл к нам. Боюсь, никто этого не делал», — полагает чешский эксперт. «Слухи по поводу российского источника я бы вообще не комментировал и не расследовал», — заявляет Алёш Йон.

Основатель и президент общественной организации «Экология и атомная энергетика» (Франция) Бруно Комби полагает, что обнаруженный в воздухе Европы изотоп может иметь происхождение из медицинского источника. «Возможная авария на атомной электростанции в России была впервые упомянута вскоре после обнаружения рутения-106 в атмосфере нескольких европейских стран, во-первых, поскольку там действительно есть ядерные объекты, а, во-вторых, потому, что, как и в случае Чернобыля, источник радиации (с учетом направления ветра) находится в Восточной Европе. Но это не тот случай, поскольку Росатом не сообщил о каких-либо аномалиях или авариях на своих предприятиях, которые функционируют в штатном режиме. Кроме того, концентрации рутения-106, данные о которых Украина и Россия передали МАГАТЭ Украиной и Россией, ниже, чем в Румынии. С другой стороны, в случае аварии, в воздухе было бы зафиксировано присутствие других изотопов (например, цезия-137) в радиоактивном «облаке». Таким образом, априори речь идет не об аварии на АЭС, а скорее об источнике медицинского происхождения», — полагает французский эксперт. При таких низких дозах нельзя говорить о «загрязнении атмосферы», это скорее следы рутения, причем настолько слабые, что их иногда трудно зафиксировать.

«Может ли источник этого рутения находиться на Украине (которая предоставила измерения, но концентрации там ниже, чем в Румынии, так что это снова нелогично)? Или в Турции? (которая до настоящего времени не ответила на запрос МАГАТЭ). Или, может быть, в Болгарии, которая соседствует с Румынией и тоже не представила никаких отчетов МАГАТЭ (при том, что там есть ядерные объекты)?», — ставит вопросы Комби. По его мнению, необходимо восстановить данные о направлении ветра в конце сентября и начале октября. Первые измерения присутствия рутения-106 в атмосфере Восточной Европы относятся к 28 сентября в Венгрии. «Это логично и должно дать представление о том, где может находиться источник. Необходимо учесть «наветренную сторону» этого первого сигнала и самые высокие концентрации, зафиксированные в Румынии», — считает эксперт.

«Эта история может быть похожа на ту, что произошла в бразильской Гоянии в 1987 году, когда был украдена деталь установки для радиотерапии из заброшенной больницы, что привело к 20 заражениям и 4 смертельным исходам из-за облучения, включая 6-летнего ребенка. Этот несчастный случай в Гоянии напоминает нам, наконец, о важности радиационной защиты и работе органов безопасности и радиационной защиты (работа, за которую во Франции отвечают ASN, ANDRA и IRSN) для выявления, учета, мониторинга и отслеживания различных источников радиации, используемых для лечения пациентов в больницах, клиниках и медицинских центрах», — заключает Бруно Комби.