Неделя в Чувашии получилась политически пёстрой. Пищу для обсуждения дал глава республики Михаил Игнатьев, который в выходные сорвался в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (хотя, по данным местной прессы, его ждали в Заволжье на посадке леса), а по прилёте на малую родину посетил строящий следственный изолятор. Из горстки чувашских релизов и новостей «из Сочи» можно было составить разве что фельетон: в центре повествования оказалась чувашская станция беспроводной зарядки в виде футбольного мяча, где зарядили телефон вице-спикеру Госдумы Александру Жукову. Об этом Игнатьев сообщил журналистам. То есть глава Чувашии поехал в Сочи ради того, чтобы самому рассказать, как зарядили телефон вице-спикеру парламента? С федеральным политиком, как выяснилось, Игнатьеву и поговорить не о чем, кроме как о спортивном форуме, который был в Чувашии аж три года назад. И это главные политические и информационные дивиденды, которые смогла получить Чувашия по итогам фестиваля с участием президента России Владимира Путина. Кроме того, на неделе в республике митинговали, подсчитывали долги в ЖКХ и пересчитывали тарифы, обсуждали проблемы троллейбусного управления и тракторного концерна, собирались на «прокурорском» форуме по вопросам защиты детей. Отличилась также чувашская митрополия: священники попросили запретить показ «Матильды» в республике и «временно перезахоронили» найденные останки монахинь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Делегация Чувашии

Из официальной повестки

Пока руководство республики было в Сочи, в Чебоксарах оппозиция митинговала: справороссы предложили Михаилу Игнатьеву, который возглавляет республику семь лет, «уйти красиво, вовремя, добровольно». Напомним, слухи о его досрочной отставке (срок полномочий истекает в 2020 году) усилились после очередной масштабной смены губернаторского корпуса, которая происходит накануне президентских выборов. По новым политическим меркам стаж значительный: во многих регионах подписывают заявления «по собственному» губернаторы, не продержавшиеся и одного срока.

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После поездки в Сочи команда чувашских чиновников во главе с руководителем региона Михаилом Игнатьевым приняла участие во всероссийском селекторном совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. Он предупредил о «персональной ответственности» губернаторов, «вплоть до политической», напомнив, что «у нас уже были факты увольнения губернаторов за невыполнение обязательств в сфере ЖКХ». В Чувашии между тем долги за поставленные энергоресурсы по-прежнему растут и впечатляют. В настоящее время задолженность организаций ЖКХ перед энергопоставщиками составляют 3 млрд 955 млн рублей, что на 15% выше аналогичного прошлогоднего периода. Из них почти половина — это долги перед газовиками, договорённости с которыми постоянно срываются и которые вынуждены идти на крайние и антинародные меры. Как и энергетики. Крайне тревожная ситуация в ряде муниципалитетов, где многолетние проблемы в ЖКХ и долги усугубляются банкротством муниципального предприятия и кадровым кризисом.

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Неделя завершилась ещё одной поездкой главы республики, которая вызвала бум комментариев в социальных сетях и на форумах: он посетил практически достроенный новый СИЗО ценой 2 млрд рублей, способный обеспечить «надежную изоляцию». Комплекс разделен на режимную, административную и хозяйственную зоны.

«Михаил Игнатьев добавил, что в перспективе с вводом нового следственного изолятора старое здание СИЗО (1601 года постройки, ИА REGNUM) в исторической части столицы Чувашии перестанет эксплуатироваться по прямому назначению. Это благоприятно повлияет на развитие городской среды», — сообщает пресс-служба главы республики.

Новый функционал старого СИЗО не уточняется, что дало повод форумчанам предложить свои варианты. Например, построить «элитный жилой комплекс «Блаженная тишина», или «этнический центр» с «особым диетическим питанием, мастер-классами по изготовлению поделок из дерева, подготовительными курсами для молодых авторитетов».

«Катастрофа для моногорода»

Фонд развития моногородов приостановил финансирование Канашу, которому выделено из федерального бюджета 160 млн рублей из планируемых более чем 700 млн рублей. Чувашские чиновники сделали виновным «крупного инвестора», который ушёл из моногорода, заявив о «нецелесообразности» реализации проекта. Речь идёт о производстве лизина и кормовых добавок. Власти ещё надеются на возобновление финансирования: это возможно при условии подтверждения потребности в инфраструктуре для реализации новых проектов. Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия») высказал мнение, что для «Канаша решение фонда — катастрофа» и должно «послужить тревожным звонком для республиканских и городских властей». По его мнению, это произошло, «прежде всего, из-за непрофессиональных и несогласованных действий органов государственной и муниципальной власти».

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Минфин передумал

Минфин Чувашии аннулировал торги на открытие кредитной линии в сумме 1 млрд рублей. Кредит планировалось взять на 1095 дней и погасить его в 2020 году. Начальная цена контракта оценена в 270 млн рублей. Заявлялось, что средства предназначались «для финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики, а также для погашения долговых обязательств». При этом бюджет Чувашия в этом году из месяца в месяц исполняет с профицитом: по итогам января — сентября профицит консолидированной казны составил 2568,5 млн рублей, республиканский — 3057,4 млн рублей.

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Плата за жильё идёт в рост

В Чебоксарах предлагают увеличить вдвое муниципальную плату за содержание и текущий ремонт жилья. Чиновники и депутаты, поддерживая инициативу управляющих и ресурсоснабжающих компаний, ссылаются на предбанкротное состояние «крупнейших управляющих компаний» столицы. Они поясняют: в настоящее время жилищный тариф в столице составляет 8−10 рублей за 1 кв. метр, а «для поддержания многоквартирных домов в нормативном состоянии соответствующая плата должна составлять в среднем 18−20 рублей». Напомним, содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, оплату труда работников управляющих компаний, расходы на услуги специализированных организаций, включая сбор, вывоз и захоронение мусора.

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Наблюдатели отмечают: сейчас происходит то, о чём чиновников и депутатов оппозиция предупреждала в прошлом году при принятии тарифа и «мусорной» инвестнадбавки в связи с запуском нового полигона ТБО (твердых бытовых отходов) в Новочебоксарске. Тогда озвучивалось, что в структуре жилищного тарифа стоимость утилизации мусора может возрасти с 1 рубля до 2,5 рубля и выше, что сильно ударит по качеству обслуживания домов. В феврале в связи с новыми тарифами на утилизацию увеличили цену и перевозчики, что ещё более усугубило положение управляющих компаний.

Троллейбусы: критическая отметка

К критической точке подошла в Чебоксарах ситуация в муниципальном унитарном предприятии «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ). Долги достигают 200 млн рублей, в результате на предприятии оптимизируют расходы, сокращают людей (на 129 человек из 2 тыс. работников) и во второй раз за год снижают число рейсов, которые заменяют маршрутками. Ситуацию усугубляют судебные претензии: энергетики требуют взыскать долги через суд и ввести процедуру банкротства. В свою очередь, ЧТУ подаёт иск на минфин Чувашии о взыскании более 187 млн рублей за перевозку льготников в предыдущие годы (суд назначен на 22 ноября). Попытки властей оттеснить с рынка пассажирских перевозок частников и увеличить долю муниципальных перевозок приводят к обратному эффекту, до намеченной в июле 2018 года масштабной транспортной реформы «рогатые» могут просто не «доехать».

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В проблемах КТЗ обвинили оппозицию

Ещё одно предприятие оказалось в центре федерального внимания. Чувашские власти, заверяющие в том, что банкротство концерна «Тракторные заводы» — «одна из процедур оздоровления», заявили, что «нагнетается негативный фон, который формирует оппозиция». В то же время власти готовятся к возможному высвобождению рабочей силы с КТЗ и признают, что «сейчас есть некоторые сложности, связанные с процессом перехода от одних собственников к другим», но «заводы свою деятельность не остановят». Ранее чувашские власти переводили ответственность на менеджмент предприятия.

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Напомним, Внешэкономбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 29,926 млрд рублей задолженности с предприятий концерна «Тракторные заводы» (расположены в Чувашии, Волгоградской области, Владимирской области, Красноярском крае, Владимирской и Курганской областях). В октябре председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков сообщил, что «по КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии».

Прокурорское «счепушили» и другие недетские цитаты

Удивительным получился в Чувашии открытый форум прокуратуры республики по охране прав детей. Вновь назначенному прокурору Чувашии Василию Пословскому, работающему на посту четыре месяца, удалось вызвать должностных лиц на такое пронзительное откровение, что, видимо, стало открытием и для самих чиновников, и для главы надзорного ведомства. Наибольшие акценты сместились в сторону образования и родительского воспитания. Эти темы задели каждого лично, поэтому руководители говорили больше как родители: прокурор рассказал, как дети «счепушили», министр образования говорил о «выращивании детей», детский омбудсмен загадывала загадки про «четыре четырки, две растопырки» и в порыве откровения призналась, за что в отношении неё могут «принять меры». Оживился даже самый печальный член чувашского правительства — премьер Иван Моторин.

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Отставки

В Чувашии ушёл «в почётную отставку» председатель Верховного суда республики Николай Порфирьев, чьи полномочия истекли в октябре 2017 года. В этой должности он работал с октября 2005 года. Напомним, ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ опубликовала информацию об открытии вакантных должностей председателей судов ряда регионов, в их числе — председателя Верховного суда Чувашской Республики. Об итогах конкурса не сообщалось.

23 октября уволен заместитель министра культуры Вячеслав Оринов, который проработал в должности полтора года и курировал отделы профессионального искусства, этноконфессиональных отношений. Формально его отставку связывают с преклонным возрастом (недавно ему исполнилось 60 лет). Между тем в соцсетях появилась информация о том, что замминистра якобы был уволен после конфликта (якобы дошедшего до рукоприкладства) с министром Константином Яковлевым. Примечательно, что отставка произошла накануне 25-летия Чувашского национального конгресса, которое будет отмечаться в торжественной обстановке 28 октября.

Митрополит против

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава выступил с просьбой отозвать прокат «провокационного и кощунственного» фильма «Матильда» на территории региона. Вместе с 24 священниками он подписал коллективное обращение главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, в Госсовет и минкультуры республики. Старт кинопоказов в Чувашии намечен на 26 октября, в Чебоксарах фильм планируют демонстрировать в четырёх кинотеатрах из пяти.

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«Временное захоронение» останков

История с тремя останками, найденными 12 октября на месте разрушенного Никольского женского монастыря в Чебоксарах (сквер Константина Иванова), получила неожиданное продолжение. Останки были «временно захоронены» в этом же месте. На вопрос о том, зачем понадобилось «временное захоронение», наместник Свято-Троицкого мужского монастыря Чебоксар архимандрит Василий (Паскье) пояснил: «Поднять их пришлось не в свое время».

«Работы в сквере проводятся очень быстро и не согласованы ни с епархией, ни с археологами, ни с другими заинтересованными лицами. Еще не готово место и мемориал к достойному захоронению. С поднятыми останками надо было что-то делать. До времени, с благословения нашего правящего архиерея митрополита Варнавы, решили захоронить временно», — говорит священнослужитель.

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Напомним, предположительно в захоронениях 2017 года были останки игумений Никольского монастыря разных лет XVII века. Также были перезахоронены останки, обнаруженные в сквере в 2013 году, когда археологи нашли саркофаг с предполагаемыми останками бабушки первого русского царя Марии Шестовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в сентябре — октябре проходили раскопки в древнейшей части города, в сквере Константина Иванова, где продолжаются работы по благоустройству территории. В ходе раскопок здесь обнаружили ряд артефактов, одним из последних стало монашеское погребение. Расположено оно в северном приделе бывшего женского монастыря, куда в 1601 году была выслана и была захоронена бабушка первого царя боярыня Мария Шестова.

Первое в России дело по допингу

Первое в России уголовное дело о допинге в спорте заведено в Чувашии. По данным регионального МВД, под уголовное преследование попал медицинский работник. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 230.2 УК РФ («Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»). Дело возбуждено на основании материалов Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В чувашской полиции отмечают, что пока «ведётся дознание, окончательное решение ещё не принято».