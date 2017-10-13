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Рядом с бабушкой первого царя в Чебоксарах нашли останки монахинь

Общество

В исторической части города в ходе археологических раскопок обнаружили три погребения

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Рядом с бабушкой первого царя в Чебоксарах нашли останки монахинь
Иллюстрация: ИА REGNUM
Останки монахини

Чебоксары, 13 октября 2017, 16:48 — REGNUM  В столице Чувашии завершаются раскопки в древнейшей части города — в сквере Константина Иванова, где параллельно идут работы по благоустройству территории. В ходе раскопок здесь обнаружили ряд артефактов, одной из последних стало монашеское погребение. Расположено оно в северном приделе бывшего женского монастыря, куда в 1601 году была выслана и была захоронена бабушка первого царя боярыня Мария Шестова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Чебоксарах раскопки проходят в историческом центре города, в сквере Константина Иванова, где ранее был Никольский женский собор. В ходе раскопок в 2013 году на этом месте была найдена предполагаемая усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой и саркофаг с останками. 12 октября 2017 года недалеко от её гробницы обнаружили хорошо сохранившееся монашеское захоронение. Предположительно, это XVII век.

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1Захоронения
Иллюстрация: ИА REGNUM
1Захоронения

«Эти три погребения находились под полом северного придела Никольского храма. Ранее была традиция хоронить внутри храма особо почётных людей — в данном случае, монахинь, поскольку это был монастырь. Сохранились волосы, вплетенные в косички. Возможно, это были настоятельницы… Захоронения расположены неглубоко. Они не в гробах лежали, а в колодах, дробленные, вероятнее всего, из дуба, потому что древесина плотная и хорошо сохранилась. Это не просто колоды, а они имели коконообразную форму», — говорит заведующая отделением археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат исторических наук Наталья Березина, которая руководила раскопками в сквере К. Иванова в 2013 году и возглавляет их сейчас.

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Хорошо сохранилась в захоронении коса
Иллюстрация: ИА REGNUM
Хорошо сохранилась в захоронении коса

Останки переложат, планируется их перезахоронить. Поскольку сохранились данные о настоятельницах монастыря, то есть возможность установить, кто именно был похоронен в северном приделе. Наталья Березина также сообщила, что ранее в раскопе возле памятника К. Иванову обнаружили ряды монашеских келий, очень много глиняной посуды, найдена бронзовая нательная икона и ряд других артефактов.

«Самые древние слои, которые нам удалось обнаружить, скорее всего, относятся к концу XVI века. Есть отдельные древние находки XVI — XV век, но это разрозненные фрагменты, сам культурный слой нам пока не удалось обнаружить, но он должен быть. Эти раскопки точечные, а если брать широкими площадями, то можно найти нетронутые слои древних лет», — уверена Наталья Березина.

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Останки бережно перекладывают для последующего перезахоронения
Иллюстрация: ИА REGNUM
Останки бережно перекладывают для последующего перезахоронения

Тем временем, на территории продолжается масштабные землеустроительные работы: строителями перекопан большой слой земли, часть культурного слоя безвозвратно утеряна. Напомним, раскопки внезапно: в сентябре неожиданно для общественности стартовали работы по благоустройству, в результате была раскурочена часть территории. После того, как забили в набат учёные и священники, было принято решение параллельно провести раскопки. И реконструкция возобновилась под наблюдением археологов. Работа учёных, которая включала также раскопки, шла в авральном режиме. Сегодня археологи с грустью констатируют, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров.

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Так сейчас выглядит сквер К.Иванова
Иллюстрация: ИА REGNUM
Так сейчас выглядит сквер К.Иванова

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бабушка первого царя из династии Романовых Мария Шестова по указу царя была выслана из Москвы в Чебоксары, где 2 августа 1601 года была пострижена в Николаевском женском монастыре. С ее пребыванием некоторые исследователи связывают появление известной иконы «Житие царевича Димитрия». Полагают, что она, обвиняя Бориса Годунова в цареубийстве, заказала данную икону со сценами трагических событий. Бабушка будущего царя Михаила Федоровича, заточенная пожизненно в монастыре, здесь и умерла. Похоронили боярыню в склепе под приделом храма Николаевского женского монастыря, который в 1764 году закрыли. Никольский же собор действовал до 1928 года. В 1913 году в ходе мероприятий, связанных с празднованием 300-летия Дома Романовых, место захоронения Марии Шестовой обследовала комиссия под руководством начальника Казанской губернии М.Стрижевского. Тогда вскрыли склеп и могилу. Комиссия подтвердила, что останки принадлежат Марии Шестовой, бабушке первого царя из династии Романовых. Их перезахоронили на том же месте в новом гробу. В 1934 году храм и все его строения снесли. В настоящее время на месте Николаевского женского монастыря располагается сквер К. Иванова.

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Здесь обнаружено несколько культурных слоев
Иллюстрация: ИА REGNUM
Здесь обнаружено несколько культурных слоев

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