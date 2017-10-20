Лишение моногорода в Чувашии финансирования – «тревожный звонок» для власти

Чебоксары, , 09:27 — REGNUM Решение Фонда развития моногородов о приостановлении финансирования чувашского Канаша — «катастрофа». Это произошло «из-за непрофессиональных и несогласованных действий органов государственной и муниципальной власти», считает депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев («Справедливая Россия»).

19 октября стало известно, что Канашу приостановлено выделение средств из Фонда развития моногородов. Произошло это после рабочего визита представителей фонда. Из более 700 млн рублей, которые предполагалось получить из федерального бюджета, в настоящее время получено 162 млн рублей. Республиканские власти сослались на уход крупного инвестора, который хотел организовать в Канаше производство лизина и кормовых добавок: заявлялось, что проект «сошел с дистанции» из-за самой компании, которая «сочла для себя его нецелесообразным». Это стало одной из причин «приостановки выделения средств фондом до того, как будет подтверждена потребность в инфраструктуре для реализации новых проектов».

«Для Канаша решение фонда — катастрофа», — говорит депутат Госдумы Олег Николаев, полагая, что это произошло, «прежде всего, из-за непрофессиональных и несогласованных действий органов государственной и муниципальной власти».

«Однако для республиканских и городских властей это должно послужить тревожным «звонком» и им теперь крайне необходимо в кратчайшие сроки предпринять на местном уровне все необходимые действия, чтобы устранить причину недовольства фонда».

Депутат напоминает, что для реализации такого рода масштабных проектов необходима «консолидация всех сил, вне зависимости от политической и иной принадлежности». Тогда «вероятность избежание такого рода кризисных ситуаций будет увеличиваться, а сообща решать проблему всегда проще».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года было подписано соглашение с Фондом развития моногородов о софинансировании программы в Канаше. Речь шла о строительстве и реконструкции трех объектов инфраструктуры общей стоимостью 1,4 млрд рублей: строительстве дороги «Аниш», реконструкции очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры технопарка.

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