Вице-премьер Чувашии увидел оппозицию на «негативном фоне» КТЗ

Чебоксары, , 18:11 — REGNUM Вокруг концерна «Тракторные заводы», на который подан иск о банкротстве, «нагнетается негативный фон, который формирует оппозиция». Об этом заявил вице-премьер — глава минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин, заверяя, что процедура банкротства — «одна из процедур оздоровления предприятия».

Пресс-служба опубликовала очередной комментарий министра, где на этот раз досталось оппозиции.

«Сегодня вокруг Концерна «Тракторные заводы» нагнетается негативный фон, который формирует оппозиция и сами люди — это неправильно. И я, и Глава республики уже не раз говорили о том, что процедура банкротства это не приостановление деятельности компании, это заморозка штрафов, пеней — одна из процедур оздоровления предприятия. Заводы, расположенные на территории нашей республики, уникальны. Сегодня обсуждается вопрос их вливания в Госкорпорацию «Ростех». Мы знаем, что у «Ростеха» есть такие предприятия как «Уралвагонзавод», Челябинский тракторный завод, им также интересны и наши «Промтрактор-Вагон» и Чебоксарский агрегатный завод. Поэтому вопрос о закрытии предприятий не стоит вообще», — цитирует Владимира Аврелькина его пресс-служба (комментарий ИА REGNUM публикует без правок).

Министр признал, что «сейчас есть некоторые сложности, связанные с процессом перехода от одних собственников к другим», но «заводы свою деятельность не остановят».

«Кроме того, Внешэкономбанком принято решение о выделении дополнительных средств на погашение налогов, задолженностей по энергетике. Неужели банк шел бы на дополнительные траты, если бы в планах было закрытие заводов?» — заявляет министр, заверяя, что «никто не допустит остановки заводов и увольнения людей».

Напомним, Владимир Аврелькин заверял, что «не стоит переживать» по поводу того, что «Внешэкономбанк и прочие кредиторы» выходят с процедурой банкротства в адрес КТЗ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Москвы рассмотрит исковое заявление государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) о взыскании почти 29,926 млрд рублей задолженности с предприятий концерна «Тракторные заводы». Ответчиками выступают предприятия концерна, расположенные в Чувашии (ООО «Агромашхолдинг», ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ООО «Четра — комплектующие и запасные части», АО «Четра — промышленные машины»), в Волгограде (ООО «Волгоградская машиностроительная компания», ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ»), Владимире (ООО «Владимирский мото-тракторный завод»), Красноярске (ОАО «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов») и Кургане (ОАО «Курганский машиностроительный завод»).

В октябре на заседании наблюдательного совета «Внешэкономбанка» в Доме правительства под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева был принят «ряд решений в части концерна «Тракторные заводы».

«По КТЗ у нас принято решение по дефолтной стратегии, поэтому, я думаю, это важное решение в части данного большого предприятия. Сейчас наша задача обеспечить, тем не менее, чтобы заводы не остановились, работали, продолжали свою деятельность», — распространила ранее комментарий председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова пресс-служба председателя правительства РФ. Детали данного решения не раскрывались.

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