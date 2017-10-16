Минфин Чувашии берёт 1 млрд рублей кредита

Чебоксары, , 12:29 — REGNUM Министерство финансов Чувашской Республики возьмёт 1 млрд рублей коммерческого кредита на 2017−2020. Заёмные средства пойдут на финансирования дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Торги пройдут в форме электронного аукциона. Победитель получит право оказания услуги «по открытию невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 000 000 000 рублей на 1095 дней» (в 2017—2020 годах). Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 270 млн рублей, размер обеспечения заявок — 2,7 млн рублей. Срок использования кредитной линии — с 20 декабря 2017 года по 15 декабря 2020 года включительно. Минфин Чувашии должен вернуть кредит и уплатить проценты по нему не позднее 18 декабря 2020 года. При этом в договоре будет предусмотрена возможность изменить условия контракта.

«(Средства предназначаются) для финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской Республики, а также для погашения долговых обязательств Чувашской Республики», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом доходы республиканской казны Чувашии выросли на 7,7% и составили 31 697,5 млн рублей. За девять месяцев израсходовано 28 640,4 млн рублей, или 64,5% к годовым плановым назначениям. Бюджет исполнен с профицитом в 3057,1 млн рублей.

Напомним, в прошлом году при формировании республиканского бюджета на 2017 год планировалось, что доходная часть составит 35 133 млн рублей, расходы — 35,58 млрд рублей, дефицит — около 450 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Чувашии на 2017 год запланировали с низким дефицитом

Читайте ранее в этом сюжете: Профицит в 3 млрд рублей: как Чувашия исполняет бюджет