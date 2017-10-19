Наталия Николаева, , 18:05 — REGNUM

В 69 регионах России стартовал отопительный сезон, который является стрессом для властей всех уровней и индикатором эффективности работы. В этом году внимание к нему будет повышенным и особенно взыскательным: накануне выборов президента провалы в прохождении отопительного сезона могут иметь серьёзные политические последствия. О «персональной ответственности» губернаторов, «вплоть до политической», 18 октября открыто предупредил вице-премьер Дмитрий Козак, который провёл всероссийское селекторное совещание с главами регионов по итогам подготовки к осенне-зимнему сезону.

«Вплоть до политической ответственности, когда речь идёт о людях. И такие решения могут быть. У нас уже были факты увольнения губернаторов за невыполнение обязательств в сфере ЖКХ», — цитирует Дмитрия Козака пресс-служба правительства.

На совещании у Козака также обсуждался вопрос роста задолженности в сфере ЖКХ и ответственности управляющих компаний за нецелевое использование средств граждан. Вице-премьер отметил необходимость скорейшего принятия закона о введении прямых договоров потребителей с ресурсоснабжающими организациями.

В Чувашии отопительный сезон находится на «постоянном контроле» главы региона Михаила Игнатьева, при этом «угроза срыва» — это не просто фигура речи: республика встречает зиму с рекордными 4-миллиардными долгами за энергоресурсы. Из них почти половина — это долги перед газовиками, договорённости с которыми постоянно срываются, и которые вынуждены идти на крайние и антинародные меры. К примеру, в Чебоксарах газовики ответственность за гигантские долги, которые накопило скандально известное ООО «Коммунальные технологии», хотят переложить на бюджет города, то есть в конечном счёте — на налогоплательщиков. Сдетонировать могут и федеральные нововведения в части ограничения подачи электроэнергии «за любой размер задолженности». Крайне тревожная ситуация в Шумерле, где многолетние проблемы в ЖКХ и долги усугубляются банкротством муниципального предприятия и кадровым кризисом. В Мариинско-Посадском районе завели уголовное дело в отношении ресурсоснабжающей организации. Город Козловка перед отопительным сезоном остался без теплоснабжающего предприятия, в городе Новочебоксарск продолжается процедура банкротства скандально известной управляющей компании «Новэк», руководство которого получило реальные сроки.

Чувашия бьёт рекорды по долгам

В совещании под председательством Дмитрия Козака приняла команда чувашских чиновников во главе с руководителем региона Михаилом Игнатьевым. Долги за энергоресурсы по-прежнему растут и впечатляют. По официальным данным, в настоящее время задолженность организаций ЖКХ перед энергопоставщиками составляют 3 млрд 955 млн рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост долгов составил 15%.

«Рост задолженности в основном обусловлен увеличением долгов за энергоресурсы ООО «Коммунальные технологии». Задолженность компании увеличилась на 35% с 975,3 млн рублей до 1 млрд 314,2 млн рублей», — говорится в пресс-релизе. И в этом контексте приводится комментарий Михаила Игнатьева о «сильных сторонах»:

«Долгов по бюджетным организациям у нас нет. Это наша сильная сторона, средства мы предусмотрели. Отопительный сезон начался. Есть отдельные дома, которые не подключены к теплоснабжению в связи с завершением капитального ремонта, на днях и они получат тепло».

Война с должниками: любой ценой

Растущие долги за газ и электричество начинают приобретать взрывоопасный характер. Что касается энергоресурсов, то детонатором могут стать изменения, внесённые в акты правительства. Энергетики рассылают «письма счастья», поясняя, что они получили право после первого предупреждения ограничивать или отключать потребителей за любой размер задолженности — и это коснётся как граждан, так и предприятий, даже если может привести «к экономическим, экологическим или социальным последствиям».

«Согласно новым законодательным нормам, полное ограничение режима потребления электрической энергии может быть введено в один этап. Промежуточный этап в виде частичного ограничения предусмотрен лишь для потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, а также имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони. Также постановление предоставляет энергосбытовой компании право инициировать ограничение должника при любой сумме задолженности, не дожидаясь её накопления», — поясняет нововведения АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК).

По большому счёту, должникам объявлена война, на которой все средства хороши. И первыми жертвами стали физлица: ЧЭСК в октябре распространила сообщение о том, что «будет направлять частным клиентам-должникам квитанции, напечатанные на бумаге красного цвета».

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«Ежемесячно необычные квитанции будут получать более 1 тыс. потребителей компании, чья задолженность за поставленную электроэнергию по итогам прошлого расчетного периода составила более 5 тыс. рублей. В сентябре красные квитанции пришли 1400 физическим лицам-клиентам ЧЭСК», — говорится в релизе энергетиков.

«Задолженность жителей республики за потребленные энергоресурсы составляет значительную часть общей суммы задолженности перед нашей компанией. Данное нововведение мы планируем применять наряду с другими, уже проверенными методами борьбы с неплатежами: введением полного ограничения режима энергоснабжения, обращением с иском в суд, взысканием долга через службу судебных приставов», — цитируют в релизе заявление исполнительного директора ЧЭСК Александра Гончарова.

По данным компании, которая является «гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Чувашской Республики», на 1 сентября долги населения за электрическую энергию составили 201,26 млн рублей. Общий размер задолженности не сообщается, но по последним опубликованным данным (1 июля 2017 года), долги предприятий и организаций Чувашии перед ЧЭСК достигли 2,69 млрд рублей, что в 1,22 раза больше аналогичного прошлогоднего периода. Из них 1,383 млрд рублей составили долги предприятий концерна «Тракторные заводы». Всего ЧЭСК обслуживает 13,2 тыс. юридических лиц и 368 тыс. физических лиц.

То есть руководство ЧЭСК взяло на себя повышенные обязательства, чтоб расправиться с физлицами — а как ещё трактовать комментарий г-на Гончарова?

То есть с учётом растущих долгов за электричество Чувашия может прочувствовать на себе всю мощь развязанной войны с потребителями — и жители, и предприятия могут остаться без света даже за копеечный долг, а населённые пункты, как в ужастиках про конец света, погрузиться во тьму?

«Крайние меры» газовиков в Чувашии

Что касается газовиков, то их вынуждают идти на крайние, антинародные меры. Отопительный сезон в республике начался с рассылки в 11 муниципалитетов «писем счастья» — уведомлений от газовиков о возможном частичном ограничении поставки газа. Это касается тех районов и городов, где растут и без того многомиллионные долги за газ. По последним данным (на 2 октября 2017 года), из 25 муниципальных образований республики «наиболее проблемными» являются 11.

Самые большие долги скопились в Чебоксарах (сумма задолженности 729 млн рублей, рост составил 36,2% по сравнению с прошлым годом), Шумерле (154,7 млн рублей, рост 26%), Алатыре (113 млн рублей, рост 9,5%) и Канаше (68,5 млн рублей, рост 9%). Примечательно, что долги за газ наращивают моногорода (Канаш и Алатырь), которые получили колоссальные средства из федерального и республиканского бюджета на развитие инфраструктуры.

Антилидеры из районов: Вурнарский (сумма задолженности 18,4 млн рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза), Козловский (30,5 млн рублей, рост 113,6%), Марпосадский (19 млн рублей, сократилась на 5,4%), Порецкий (5,7 млн рублей, рост 127,7%), Цивильский (3 млн рублей, сократилась на 38,3%), Чебоксарский (6 млн рублей, снижение на 15,8%), Шумерлинский (1,2 млн рублей, снижение на 2,4%).

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Республиканская власть и лично Михаил Игнатьев, который в январе 2017 года подписал документ с графиком погашения задолженности с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым, не смогли стабилизировать ситуацию. По состоянию на 1 сентября график был выполнен лишь администрацией Ибресинского района. После рассылки газовиками уведомлений-предупреждений региональные чиновники пожаловались в прокуратуру в надежде, что надзорный орган найдёт управу на энергопоставщиков.

«Ситуация некрасивая. Одни считают своим долгом рассчитываться, другие — нет, срывая графики погашения долгов. Когда топили дома дровами, разве кто-то их бесплатно давал? Сегодня получается, что мы поставляем газ бесплатно. Почему мы должны кредитовать недобросовестных потребителей? Нас самих уже надо спасать — около 2 млрд рублей долга», — отмечал ранее генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

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Но наибольший общественный резонанс в Чебоксарах вызвал иск ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары»: газовики требуют привлечь муниципалитет в порядке субсидиарной ответственности за долги скандально известного ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Это значит, что в случае судебной победы газовиков за долги коммерческой коммунальной компании ответят все чебоксарцы, так как задолженность придётся возмещать за счёт муниципального бюджета. В сентябре Мифтахутдинов сообщал, что долг КТ за два года вырос с 350 млн рублей до 1 млрд рублей. Газовики признаются, что не видят перспектив погашения задолженности, поэтому также подают иск на банкротство компании.

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По плану республиканских властей, в этом году должна была начаться газификация чебоксарского Заволжья за счёт инвестиций «Газпрома», но долги за газ могут стать проблемой в реализации проекта, оценённого в 750 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2017 года на пресс-конференции председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков выделил два «сдерживающих фактора»: «забывчивость» региональных властей о своих обязательствах и растущие долги за газ.

«Неисполнение обязательств региональными властями и растущие долги за газ — главные сдерживающие факторы развития газификации», — подчеркнул Зубков, отметив, что в результате в ряде регионов из-за долгов «сдерживаем газификацию, а то и полностью прекращаем».

Сегодня республиканские власти всё реже и неохотно говорят о планах по газификации Заволжья.

Куда уходят деньги?

Ранее на вопрос журналистов о том, «куда уходят деньги», собранные с народа за жилищно-коммунальные услуги, заместитель министра строительства Чувашии Максим Иванов предложил «немножко погрузиться в историю, к публикациям о товарище Лучинкине» (экс-директор КТ).

«Почитаете и, думаю, всё понятно будет», — был многозначительно краток Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года Московский районный суд Чебоксар признал Виктора Лучинкина виновным в растрате 64 млн рублей и назначил 3,5 года лишения свободы. Ущерб он возместил, вину признал.

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Война республиканских и муниципальных властей с КТ, которая обслуживает часть Чебоксар и Новочебоксарска, обостряется. С предприятием, известным судебной активностью и многомиллионными долгами, решают вопросы её же методами — отстаивая позиции в судах и подавая встречные иски, в том числе требуя расторжения договоров аренды сетей в Чебоксарах и Новочебоксарске. Яблоком раздора становятся тарифы: власти утверждают, что, к примеру, на 2018 год КТ предлагает ряд тарифов увеличить в 2—4,8 раза по сравнению с действующими. В мае глава Госслужбы по тарифам Марина Кадилова сообщила, что хотя предприятие имеет кредиторскую задолженность, и ему «отказывают в кредитовании крупные банки», КТ при этом «кредитует сторонние организации, которые в том числе являются аффилированными».

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В этом контексте примечательным является дело скандально известной управляющей компании «Новэк», деятельность которой сопровождалась уголовными делами. В управлении «Новэка» находились 222 многоквартирных дома в Новочебоксарске, что превышало 40% от общего жилого фонда города. В 2015 году Арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск КТ к «Новэку» о признании управляющей компании банкротом. Конкурсное производство сейчас проходит завершающую стадию, процедуру банкротства планируется завершить — данный вопрос вынесен на собрание кредиторов 18 октября.

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Главных кредиторов у «Новэка», напомним, три — они требовали оплатить в общей сложности 281 425 818,34 рублей основного долга. Это ООО «Коммунальные технологии» (сумма требований — 171 314 660,13 рублей), ПАО «Т Плюс» (сумма требований — 106 687 205,53 млн рублей) и ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (сумма требований — 3 423 952,68 рублей). На долю трёх ресурсоснабжающих организаций приходится более 95,3% долга.

Отметим, что состав учредителей управляющей компании не раз менялся. Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Новэк» была образована в октябре 2008 года пятью учредителями, из которых затем осталось два. Это муниципальное унитарное предприятие «Ремсервис» (г. Новочебоксарск), доля которого в уставном фонде составляла 20%, и ООО «СовТехСтрой» (г. Москва), которой принадлежало 80%. Уставной фонд «Новэка» — 10 тыс. рублей. В 2013 году сменился состав учредителей. В прокуратуре Чувашии констатировали, что произошло это в ходе рассмотрения в Арбитражном суде республики дела по заявлению КТ о взыскании с «Новэка» 191 млн рублей задолженности за тепловую энергию, поданную в январе-декабре 2012 года.

«20.09.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «Совтехстрой-1» в качестве учредителя ООО «УК «Новэк». Владельцем ООО «Совтехстрой-1» является ООО «Бизнес — Маркет», которое также является одним из учредителей ООО «Коммунальные технологии» и владельцем доли другого учредителя ООО «Коммунальные технологии» — ООО «Русское коммунальное общество». Указанные обстоятельства свидетельствуют о возникшей в ходе рассмотрения дела аффилированности ООО «УК «Новэк» и ООО «Коммунальные технологии». После приобретения структурами ООО «Коммунальные технологии» управляющей организации ООО «УК «Новэк» размер исковых требований в Арбитражном суде Чувашской Республики увеличен со 191 млн рублей до 261 млн рублей и признан в полном объеме директором ООО «УК «Новэк». Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 17.01.2014 требования ООО «Коммунальные технологии» удовлетворены», — сообщило надзорное ведомство в 2016 году.

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9 succo Суд

Напомним, в 2015 году в Чувашии вступил в законную силу приговор в отношении юриста Сергея Миронова, который являлся председателем совета директоров управляющей компании «Новэк» в Новочебоксарске и руководил ООО «Жилищно-коммунальные услуги» в Шумерле. В частности, по данным прокуратуры, возглавляя «ЖКУ», в период с 2011 года по июль 2013 года не оплачивал в полном объеме услуги по теплоснабжению жилых домов, что повлекло образование долга свыше 7 млн рублей перед ресурсоснабжающей организацией. В 2014 году был вынесен приговор бывшему директору «Новэка» Андрею Ющенко, который умышленно не оплачивал услуги по теплоснабжению жилых домов, в результате долг перед ресурсоснабжающей организацией превысил 150 млн рублей.

Шумерля: полигон жилищно-коммунальных проблем

Шумерля в Чувашии снискала репутацию одного из самых проблемных муниципалитетов в части жилищно-коммунального хозяйства. Многомиллионные долги за энергоресурсы здесь сохраняются из года в год, ситуацию усугубляет частая смена руководства города, в том числе посты здесь нередко покидают с уголовными делами. В этом году город, судя по всему, не собирается отдавать эту «славу».

По данным администрации Шумерли, на 1 октября в городе кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет 585,24 млн рублей (на 1 июня — 576,2 млн рублей), в том числе просроченная — 551,16 млн рублей. Из них долги за потреблённые энергоресурсы составили 288 млн рублей.

Наибольший размер просроченной задолженности приходится на МУП «Теплоэнерго» — 406,8 млн рублей. Из них долги за топливно-энергетические ресурсы составили 223,6 млн рублей, в том числе почти 175 млн рублей — за газ. Помимо многомиллионных долгов, накануне отопительного сезона под ЖКХ подложили новую мину: 25 июля 2017 года Арбитражный суд Чувашии признал банкротом МУП «Теплоэнерго». Данное муниципальное предприятие производит 75% теплоэнергии в Шумерле. Конкурсное производство открыто до 25 января 2018 года. Согласно опубликованным ранее судебным материалам, в реестр включены требования кредиторов на 285 771 580,31 рублей.

Примечательно, что внешнее наблюдение здесь действовало с октября 2014 года, но «за время проведения внешнего управления текущая задолженность лишь увеличилась», отмечается в документе. Внешний управляющий обратился в суд с ходатайством о продлении срока внешнего управления.

«В обоснование ходатайства указано, что МУП «Теплоэнерго» производит 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии. Открытие (конкурсного производства) в отношении должника приведет к сокращению работников и невозможности обеспечения населения и объектов социального назначения тепловой энергией. В судебном заседании внешний управляющий ходатайство поддержал, указал на социальную значимость МУП «Теплоэнерго». Представители ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Чувашская энергосбытовая компания» возражали против удовлетворения ходатайства, поскольку цели внешнего управления не достигнуты, происходит необоснованное увеличение текущей задолженности», — отмечалось в судебном документе.

Арбитражный суд встал на сторону газовиков и энергетиков, признав предприятие банкротом и открыв конкурсное производство.

«В Шумерле нам обещали выйти на текущие платежи, если мы не будем подавать судебные иски. Но они не только не выполнили обязательств, но ещё и нарастили долг почти на 35 млн рублей», — пояснял ранее Кияметдин Мифтахутдинов.

Помимо коллапса в ЖКХ, в городе — кадровый кризис. В Шумерле меняют градоначальников так часто, что наблюдатели уже сбились со счёта. С 2010 года, с приходом к власти Михаила Игнатьева, городом успели порулить пять человек — каждый по году, максимум два. В июле 2017 года ушёл с поста бывший военный, генерал-майор Александр Зиновьев, проработав два года. До него трудилась Любовь Дмитриева, ранее 35 лет проработавшая в правоохранительных органах. До неё работали Сергей Новичков, Андрей Броницын (на него затем завели уголовное дело, а в 2015 году он даже подал документы в качестве кандидата на пост главы Чувашии) и Алексей Зименков (покинул должность с уголовным делом).

С июля в Шумерле не могут найти сити-менеджера. Ранее полным фиаско завершился конкурс на должность главы администрации. Из четырёх кандидатов один отозвал заявление, остальных претендентов комиссия сочла недостойными на высокий пост. В осень город вошёл без рулевого.

Массовое банкротство

Долги по Чувашии становились примером в публикациях на федеральном уровне. Портал «Энергетика и промышленность России» ещё в марте 2017 года отмечал, что распространенной формой ухода от оплаты долгов для предприятий с долей муниципалитета в уставном капитале является банкротство. Несмотря на то, что эти предприятия банкротятся, на руководителей заводятся уголовные дела, практика передачи муниципального имущества аналогичным хозяевам продолжается. Сообщалось, что Арбитражный суд Чувашии ввел процедуру банкротства в отношении ООО «ТеплоЭнергосервис» в Аликовском районе, ООО «Теплоснаб» в Козловском районе, МУП «Городок» в Марпосадском районе, ООО «Вода» и ООО «Сети» в Алатыре, ООО «Водоканал» и ООО «Каналсеть» в Канаше.

До критической отметки едва не дошла ситуация в Козловском районе, который остался без теплоснабжающего предприятия из-за банкротства ООО «Теплоснаб», а накануне отопительного сезона был расторгнут договор поставки газа с «ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». По данным конкурсного управляющего, общая сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Теплоснаб», на 12 октября составила 35 889 915,44 рублей. Согласно последним данным, администрация района 6 сентября 2017 года создала муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района» с уставным капиталом в 300 тыс. рублей. Примечательно, что в 2013 году в районе были ликвидировано вследствие банкротства МУП ЖКХ «Козловское», учредителем которого также являлся муниципалитет.

Появляются и новые уголовные дела. 18 октября прокуратура Чувашии распространила сообщение о возбуждении уголовного дела в Марпосадском районе. По данным ведомства, ООО «Теплоэнерго» с 2012 года по 2016 год «умышленно не осуществляло полное перечисление денежных средств за поставленный природный газ».

«Поступавшие в качестве оплаты тепловой энергии денежные суммы от собственников, нанимателей жилых и нежилых помещений, обслуживаемых ООО «Теплоэнерго», перечислялись на иные цели. В результате общая сумма задолженности перед поставщиком тепловой энергии превысила 1,5 млн рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»).

Во многих муниципалитетах, особенно в Шумерле, Новочебоксарске, Марпосаде, одни кадровые перестановки сменяют другие. Уже и пресса не успевает следить за кадровыми перемещениями и отставками чиновников. Людей меняют, но ситуация кардинально не меняется. Долговая яма растёт, увлекая за собой руководителей.