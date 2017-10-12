Алтайских оппозиционеров из КПРФ и «Справедливой России», можно, пожалуй, причислить с самым активным пользователям соцсетей. И самыми эффективно её применяющими в продвижении своих интересов: оперативно дают обратную связь, активно интересуются тем, что публикуют их подписчики, да и сами «постят» не только официальную информацию, но и свою позицию могут высказать. Правда, иные при этом «за словом в карман не лезут». Лично была свидетелем нескольких информационных скандалов в СМИ, поводом для которых послужили «фейсбучные разборки» представителей партий, воюющих за протестный электорат.

Личный архив Оксаны Молодых Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. Личный прием граждан около ТЦ Россия

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Предвыборная агитация в Барнауле. 2016 год

Но Оксана Молодых — помощник депутата Госдумы от Алтайского края Александра Терентьева — запомнилась именно тем, что, в отличие от некоторых своих коллег, всегда общается крайне корректно и приветливо. Но даже не в воспитании дело: Оксана — одна из немногих, кто использует соцсеть для оказания практической помощи барнаульцам. Даже не будучи еще депутатом, она весьма чётко отслеживала информацию о коммунальных проблемах и тут же составляла и отправляла запросы в муниципалитет или надзорные органы. Её метод работы сродни тому, которым в первой статье «трилогии» поделился единоросс Серей Струченко. Напомню, он рассказал, что с вопросом по поводу провалившегося колодца, который жители многоквартирного дома не могли решить многие годы, он справился за несколько дней, просто найдя контакт Водоканала и отправив WhatsApp фотографию «этого безобразия».

Личный архив Оксаны Молодых Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых на своём рабочем месте

«На самом деле не нужно ни писем, ни официальных отчетов и бланков никаких — всё должно решаться на уровне оперативного взаимодействия с теми службами, которые ответственны за решение данного вопроса. А политика, который говорит, мол: «напишите — рассмотрим», люди воспринимают как попытку отвязаться», — считает Сергей.

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Но и метод Оксаны Молодых тоже весьма любопытен и действенен. К примеру, при её активном участии удалось убедить исполнителей программы «Комфортная городская среда» в неуместности острого щебня, которым начали засыпать детские площадки, благоустраиваемые сейчас в Барнауле.

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«Среди кандидатов от «Справедливой России» традиционно высока доля выходцев из других партий либо беспартийных», — отмечал в своем докладе «Выборы областных и городских парламентов: ставки элит и вызовы для партий» московский политолог Дмитрий Орлов.

Но эта история не про Оксану. Членом партии она является с осени 2007 года и практически все это время председательствует в контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Стенд, на котором за всю предвыборную кампанию в Барнауле так ничего и не опубликовали

К тому же девушка она — видная, с активной жизненной позицией и вроде бы не из робкого десятка. Как и двое предыдущих участников моего исследования, она получила высшее образование (и даже не одно) и тоже — в Алтайском госуниверситете (политолог и юрист). Интересно, что после того, как к ней перешел мандат депутата, она практически сразу заявила, что будет претендовать на пост председателя Барнаульской думы.

Это решение созрело в результате коллективного партийного обсуждения. Сама бы не осмелилась предложить себя, так как не считаю, что достаточно созрела для этого поста в эмоциональном плане (при наличии иных достоинств, например, опыт работы с обращениями горожан). Допускаю иногда избыточную откровенность, бываю резка. Но стараюсь работать над своими недостатками. А что касается «фишки», то возникла она потому, что при всем уважении и признании заслуг и опыта Галины Александровны (Галина Буевич, ректор алтайского института культуры. Ее назначение на пост председателя уже состоялось, прим. ИА REGNUM) мы не были готовы поддержать кандидатуру, предлагаемую «Единой Россией». Мы полагаем, что партийцы будут «затачивать» её на сохранение существующего положения дел. А если не поддерживать, значит, нужно предлагать своего претендента. Но пока новым председателем думы демонстрируется готовность к сотрудничеству и взаимопониманию.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Предвыборная агитация в Барнауле. Даниил Бессарабов

Спасибо. Использование соцсетей в качестве дополнительного канала связи с гражданами, с одной стороны, добавляет оперативности рабочим процессам, с другой — требует повышенной ответственности. Но новое время со своими информационными атрибутами не позволяет местным депутатам игнорировать этот вид общения. Общаюсь в соцсетях исключительно лично.

Слоган «Пришло время молодых», наряду с другими, был «спущен» в регионы от наших партийных товарищей для федеральной молодежной акции «Говорит молодежь», проводившейся 12 июня, и, соответственно, изготавливался не для меня. Я участвовала в этой акции и не могла не сфотографироваться с плакатом. По использованию фамилии в агитационных материалах — идея не моя, но она лежала на поверхности, поэтому не стали тратить много времени на поиски иных вариантов. Сама же я в силу своей профессиональной закалки (предметом моих трудовых будней являются в большей степени проблемы зрелых граждан) и возраста (в декабре мне исполняется 35 лет) уже с натяжкой могу относить себя к категории молодежи. Ставка на фамилию делалась и исходя из соображений о моей узнаваемости в среде сторонников партии Справедливая Россия, в основном являющихся по совместительству читателями нашей партийной газеты и посетителями Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева, в которой я отстаиваю справедливость на протяжении многих лет.

Личный архив Оксаны Молодых Депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых с партийным лозунгом «Пришло время Молодых»

Привел меня туда мой труд по обращениям граждан и моя партия. Исполнение профессиональной обязанности по ежедневной обработке чаяний людей дает серьезный багаж знаний и опыта, который неизбежно нужно пристраивать в плоскость представительства их интересов и нормотворчества на уровне органов власти. Поэтому партийцы через наши совещательно-руководящие органы оказали мне доверие, включив меня в список кандидатов на выборах в Барнаульскую гордуму. Кроме этого, депутатский статус усиливает и мою работу по линии Общественной приемной за счет новых возможностей реагирования. То есть для меня депутатство стало естественным продолжением моего трудового пути.

От меня как депутата на сегодняшний день направлено 76 запросов. Это немного, но вы сами понимаете, что количество не говорит об эффективности. По теме благоустройства получаю положительные ответы по точечным вопросам: исправление ненадлежаще оборудованных бордюров, снос аварийных деревьев, ремонт некоторых объектов в местах отдыха горожан. Совместными усилиями с общественностью и СМИ удалось немного уменьшить объемы вырубок по масштабному нашумевшему «озеленительному» заказу.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

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Не осталась без сопровождения моими запросами главе администрации и прокурору тема использования неуместного, мягко говоря, покрытия детских площадок по программе «Комфортная городская среда». Кстати, этот вопрос был взят в работу по обращению неравнодушного горожанина в Фейсбуке. Из проблем, не относящихся к сфере благоустройства, есть успехи в вопросах выявления незаконных начислений за коммуналку и их перерасчете.

Пока нахожусь на начальном этапе выстраивания взаимодействия с органами исполнительной власти. Радует готовность к рабочему контакту, например, руководителя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Надежды Анатольевны Тиньгаевой. Думаю, что конструктива во взаимоотношениях с органами власти будет больше, так как мы встаем на путь сплочения заинтересованных в решении городских проблем групп граждан, голос которых уже слышен.

И не только одномандатников. Несколько мандатов по спискам могли бы отойти представителям оппозиции, в том числе «Яблоко» должно было получить своего депутата в Барнаульскую гордуму. По закону, избиратель получает право досрочного голосования только в случае невозможности по уважительной причине прибыть на участок в день голосования.

По информации со встреч с гражданами, их работодатели настаивали голосовать досрочно, зачастую не без указания позиции в бюллетене, которую нужно выбрать. Избиратели называли муниципальные предприятия, управляющие компании и даже территориальные управления федеральных органов власти. Бюллетени при досрочном голосовании находятся продолжительное время в участковых комиссиях, что не исключает их подмену. Пересчет в день голосования неиспользованных бюллетеней обычно проводится без энтузиазма, а на каких-то участках не проводится вовсе. Соответственно, своих сторонников мы призывали приходить в день голосования.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Урна для голосования на одном из избирательных участков в Барнауле

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Явка не удивила. Люди всегда охотнее участвуют в выборах федерального уровня. Это связано и с более масштабным информированием о них, и с психологической потребностью людей быть причастными к миру большой политики. Но низкая явка бьет, прежде всего, по оппозиции. Нам труднее привести своего избирателя. Значительная часть граждан не связывают те или иные события, происходящие на уровне города, со своим выбором. Кроме того, существует и некий перевес сил в сторону исполнительной власти, главного представителя которой люди лишены возможности выбрать непосредственно. Только увеличение степени открытости думы и вовлечение горожан в процесс выработки решений может повысить их активность на муниципальных выборах.

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Главное — сблизить горожан с органами местной власти, обновив формы выяснения и обобщения общественного мнения по актуальным проблемам. Это положит начало улучшению качества принятия решений по любым вопросам.

Напомним, что в Барнаульской городской Думы 7 созыва будут работать 30 депутатов «Единой России», по три от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец.

«Оппозиционные силы, как правило, действуют в логике сохранения своих электоральных ниш, а «единороссы» пытаются расширить электоральную базу. Вероятно, недоверие протестной среды, к которой начинает апеллировать «Единая Россия», вряд ли удастся преодолеть в короткие сроки. Однако подобные усилия «Единой России» может принести партии результаты и в краткосрочной перспективе, работая на ограничение мобилизации протестного электората оппозицией», — это тоже слова политолога Дмитрия Орлова.

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И с ним сложно не согласиться. Повторюсь, пообщавшись с тремя полярными представителями Барнаульской городской думы — опытным единороссом Сергеем Струченко, независимым, хотя и добровольно «ангажированным» единороссами Александром Локтевым и представителем эсеров Оксаной Молодых, в очередной раз убедилась, что явка россиян на выборы, конечно, может меняться в зависимости от статуса выборов. Но вот интерес к этому процессу крепче не станет.

Во-первых, потому, что очевидно, доверие к нему серьезно подорвано использованием нечестных предвыборных технологий, и законодательство о выборах нуждается в существенном совершенствовании.

Во вторых, все-таки серьезный кадровый кризис даёт о себе знать. Очень уж часто слова «во благо» и «ради людей» стали восприниматься электоратом чуть ли не издёвкой. И у нас есть причины именно так их воспринимать. Потому что чиновники и депутаты стали всё чаще подменять эти понятия личными интересами и амбициями. Особенно это касается тех, кто вспоминает об избирателях за месяц до выборов.

Но потребность наших сограждан в заботе и внимании никуда не делась. Дефицит честности и участливого отношения к людям восполняют пока не бренды партий, а люди.