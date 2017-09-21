Светлана Шаповалова, , 19:59 — REGNUM

Объявленная накануне организация видеотрансляции с участков на выборах 2018 года (российскому бюджету она обойдётся в 2,8 млрд рублей) способна затруднить фальсификации, но вряд ли повысит легитимность избирательного процесса. Такое предположение сегодня, 21 сентября, в интервью ИА REGNUM сделал доктор исторических наук, профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов.

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Комментируя поручение правительству РФ о выделении из бюджета внушительной суммы средств на проведение трансляции (сюда также входят последующие сбор и хранение видеозаписей), профессор прежде сего заметил: «Не стоит здесь обвинять кого-то и в чем-то конкретно, речь тут идет о самой модели организации выборов».

По мнению Юрия Чернышова, на ситуацию следовало бы посмотреть не с точки зрения интересов каких-то политических сил. Он полагает, что гораздо важнее не забывать о соответствии процедуры выборов ее предназначению и Конституции РФ. Для наглядности он провёл довольно смелую параллель между нашей действительностью и «неким государством».

«Рассмотрим ситуацию на примере некоего государства, которое, допустим, как у Оруэлла, называется «Евразия». В Евразии уже много лет у власти находится фактически один и тот же политик, опирающийся на одну и ту же партию (таких режимов, кстати, не так уж мало на евразийском пространстве). Этот политический режим уже много раз менял избирательное законодательство «под себя» — отменял графу «против всех» и порог явки избирателей, вводил «фильтры», переносил сроки выборов, объявлял «иностранными агентами» неподконтрольные ему правозащитные организации, разгонял митинги, отказывался регистрировать оппозиционные партии и так далее. И вот стало ясно, что на фоне этого население стало все меньше доверять выборам. Что же сделать, чтобы повысить их легитимность? Какой-то евразийский политконсультант тут и посоветовал: «А давайте создадим впечатление прозрачности, установив видеокамеры на избирательных участках! И выделим на это одной организации три миллиарда», — иронизирует профессор Чернышов.

При этом он не отрицает, что видеотрансляция может немного затруднить фальсификации.

«Однако если в Евразии избирательные комиссии давно заряжены на то, чтобы получать определенные сверху проценты, то никакое видеонаблюдение тут не поможет. Это уже апробировалось в разных странах. И часто получалось, что проверяют нарушения сами нарушающие. При этом никакие «карманные» наблюдатели тоже не исправляют ситуацию. Бывает ведь так: вот направляют наблюдателя в регион из Центра и даже грозятся: «Что-то у вас там досрочное голосование достигло фантастических масштабов, вот мы вам сейчас покажем!» А потом приезжает этот наблюдатель, отведывает местные угощения и тут же заявляет: «Да нет тут никаких нарушений, да и быть не может, ибо все прекрасно!» И уезжает довольный. А результаты голосования потом оказываются такие: на «досрочке», собравшей значительную часть от немногих проголосовавших, гораздо больший процент за партию власти. Кстати, никакая видеотрансляция в день голосования эту ситуацию предотвратить не смогла бы», — полагает Юрий Чернышов.

В заключение он дал совет тем «правителям Евразии», которые хотят реально повысить легитимность выборов.

«Секрет тут прост: надо отказаться от всех тех манипулятивных технологий, которые направлены не на выявление реальной воли избирателей, а на искусственное изображение всенародной поддержки. Для повышения доверия к выборам есть давно проверенные во всем мире средства: это конкуренция и равные возможности кандидатов, это реальные возможности обновления власти, это отсутствие административного давления, это гласность, это наличие действительно независимого общественного контроля над ходом выборов и так далее. То есть выборам надо быть, а не казаться» легитимными. И тогда вполне можно обойтись и без миллиардных затрат на видеотрансляции», — полагает доктор исторических наук, профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов.

Напомним, первые президентские выборы под прицелом камер состоялись в марте 2012 года. Как и пять лет назад, единственным поставщиком услуг по организации интернет-трансляции процедур голосования и подсчета голосов избирателей остаётся ОАО «Ростелеком».

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для видеонаблюдения на избирательном участке состоит из двух видеокамер, источника бесперебойного питания, набора соединительных кабелей и компьютера с необходимым периферийным оборудованием.

«Оборудование на участках установлено таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Одна камера направляется на места выдачи избирательных бюллетеней и работы со списками избирателей. Вторая камера показывает стационарные и переносные урны для голосования, а также места погашения неиспользованных и подсчёта использованных избирательных бюллетеней», — отмечали ранее в «Ростелекоме».

Известно также, что в 2012 году система веб-камер обошлась государству более 13 млрд рублей. Она была создана в рекордно короткие два месяца, охватив практически все 95 тысяч избирательных участков и обеспечив возможность подключения 25 миллионов пользователей при возможности 60 тыс. одновременных просмотров изображения с одной камеры. За ходом голосования можно было следить на портале webvybory2012 (сейчас на этом домене расположен ресурс, далёкий от выборов и по всей видимости — коммерческий). Но по итогам проделанной работы Счетная комиссия РФ вынесла заключение: все деньги были потрачены эффективно.

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Позднее разветвленная система видеонаблюдения стала использоваться в интересах российского образования и на выборах рангом пониже. В конце 2012 года тогдашний глава ЦИК РФ Владимир Чуров заявил, что платить за использование этой системы должен «тот, кто заказывает музыку».

В Алтайском крае после президентских и губернаторских выборов (они прошли в один год, но разные даты) тратить деньги на заказ «музыки» не стали. Может быть, и правильно сделали. Корреспонденту ИА REGNUM удалось поговорить с одним из специалистов, который участвовал в организации трансляций с президентских выборов 2012 года.

«Обмануть пользователя, наблюдающего за выборами посредством видеокамер, достаточно легко было. Каким бы ни был широким интернет-канал, трансляция шла с задержкой в несколько секунд. К тому же не все камеры показывают происходящее на избирательных участках в режиме реального времени. Когда, к примеру, речь идет о труднодоступном для интернета населённом пункте, видео записывается не на компьютер, а на мобильное переносное устройство. Затем ответственный за обеспечение трансляции садится на машину и едет в райцентр, где есть интернет. И уже там перекачивает видео в ЦИК. Так что избиратель может посмотреть только то, что избирком ему покажет», — поделился секретом связист.

Кстати, объективности ради замечу, что параллель «Евразии» с ситуацией, наблюдавшейся на прошедших муниципальных выборах в Алтайском крае, которую в статье привел профессор Чернышов, скорее всего, не стоит воспринимать буквально. Свидетельство тому — заседание ЦИК РФ по итогам единого дня голосования, состоявшееся накануне, 20 сентября.

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова не стала скрывать, что «досрочка» вызывает глубочайшую озабоченность ЦИКа, но в Алтайском крае подозрения по поводу небывало высокого процента досрочной явки не подтвердились.

Представитель центризбиркома Александр Киёв, направленный в Барнаул для изучения обстановки, пояснил этот казус так: «Объективной причиной столь высокого уровня досрочного голосования (более 5%) стала законодательная норма, позволившая голосовать с первого дня прямо на избирательных участках. Была открыта 251 точка в виде участковых избирательных комиссий, вместо пяти точек, как в других регионах. Если посмотреть итоги досрочного голосования по партиям, то голосовали за все партии. Какой-то монополии одной из партий не было», — заявил он на заседании в Москве.

Напомним, и на пресс-конференции в Барнауле представитель ЦИК заявлял ранее, что объехал более 60 избирательных комиссий, но не обнаружил ни понуждений к голосованию (об этом массово заявляли представители оппозиции), ни «организованного» голосования за определенных кандидатов или определенную партию.

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Как бы то ни было, низкие показатели явки на региональных выборах, продемонстрированные многими регионами, не могут не вызывать вопросов, которые Юрий Чернышов озвучивал и ране: «А хорошо ли это для власти, когда 80% граждан могут сказать: «Вы нас даже не представляете?».

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И есть над чем задуматься, если вникнуть в то, что озвучил недавно главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров: «Как эти новые власти с минимальной легитимностью будут выбирать нам президента России?»

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