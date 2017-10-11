Светлана Шаповалова, , 19:25 — REGNUM

Русская поговорка — как потопаешь, так и полопаешь — стала как никогда актуальной в период избирательной кампании. Увы, но слова «во благо» и «ради людей» при этом стали восприниматься электоратом чуть ли не издёвкой. Все чаще чиновники и депутаты стали подменять их личными интересами и амбициями. Особенно это касается тех, кто вспоминает об избирателях за месяц до выборов. И это это еще одна примета времени.

Но потребность наших сограждан в заботе и внимании никуда не делась. Дефицит честности и участливого отношения к людям восполняют пока даже не бренды партий, а такие же конкретные люди. Именно личные качества кандидата и их отношение к своим обязанностям и обязательствам выходят на первый план. Такой вывод сделала, не только столкнувшись с редким единодушием представителей КПРФ и ЛДПР при решении проблем земляков в одном из алтайских райцентров (совместная работа коммунистов и жириновцев помогла следствию выявить серьезные нарушения в оном из детских домов), но и поговорив с тремя депутатами новоизбранной Барнаульской городской думы, полярных — по взглядам и устремлениям.

Изначально тема планировалась как новость с экспресс-комментариями депутатов, но в процессе общения получила много ценной информации, которая дает весьма нестандартное представление о том, зачем люди идут теперь во власть и чего хотят добиться. Интересно, что герои моей публикации хоть и совершенно разные, но их, как выяснилось, объединяют высокие уровень знаний и работоспособность, а также здоровые карьерные амбиции.

Были и вовсе открытия: всегда приятно, когда при общении неизвестный ранее собеседник оказывается гораздо лучше, чем заочное представление о нём. Также интервью ценны тем, что респонденты делятся свежим практическим опытом ведения предвыборной борьбы, дают свою оценку полученному результату и даже имеют смелость признать свои промахи. Большинство ответов показались искренними, достойными звания депутата — посланника, действующего «во благо» и «ради людей».

Сергей Струченко: «Доступен для всех в любое время»

Несмотря на сорокалетний возраст, Сергей Викторович Струченко является одним из самых опытных депутатов, за его плечами три успешные избирательные кампании. В настоящее время он занимает должность председателя совета ТОС микрорайона «Магистральный» Индустриального района Барнаула. В Барнаульской гордуме коллеги доверили ему должность заместителя председателя Барнаульской городской думы.

: Сергей, сколько вас помню, вы всегда стремились в политику. В «Единой России» у вас приличный стаж — 14 лет. Скажите, как поменялось Ваше мировоззрение и восприятие партии власти за эти годы? Никогда не возникало желание партбилет на стол положить?

Хороший вопрос. Мой интерес к политике обусловлен специальностью, которую я получил, окончив факультет политических наук Алтайского госуниверситета. Также я продолжаю заниматься научной деятельностью и вот буквально в 2015 году закончил магистратуру — теперь уже факультет по другому называется — «Факультет массовых коммуникаций филологии и политологии» — и защитил диссертацию «Общественно-политические движения как форма политической мобилизации масс (на примере Общероссийского народного фронта)». В том числе и Алтайский край там фигурирует. По-прежнему меня не покидает мысль защитить по этой теме кандидатскую диссертацию и получить звание кандидата политнаук. Это если говорить в целом: политика интересует меня как с научной, так и с практической точек зрения. Когда принимал участие в дебатах и интервью давал, то всегда говорил, что политика — это или призвание, или профессия. Но для меня это все-таки профессия, хотя люди, которые видели меня со стороны, говорят, что и призвание это тоже мое. Не буду с ними спорить, может и так.

: Почему именно в «Единую Россию» решили вступить?

Мы знаем, что у этой партии очень длительная история образования. Всё начиналось в 2001 году с объединения трех политических сил: «Единство», «Отечество» и «Вся Россия». В то время я уже окончил вуз и начал работать в СМИ. Практический опыт получил, работая политическим обозревателем на телевидении (не многие помнят, но была в Барнауле телекомпания «Бизнес-Новости»). Потом работал на «Русском радио», где взаимодействовал с представителями регионального парламента и исполнительной власти. Полученное образование и навыки помогали мне быть на одной волне с чиновниками и выдавать в СМИ качественный контент.

В «Единую Россию» я вступил в декабре 2003 года, когда перешёл на работу в штаб. Это был почти финал предвыборной компании в Госдуму. К тому времени еще не была сформирована полноценная политическая идеология и существовало правило: беспартийный не может работать в партии. Это только по прошествии 15 лет партия приобрела форму умеренного консерватизма, а тогда еще сложно было определить что-то общее: партии объединились разные, а платформа была одна — это поддержка национального лидера — Владимира Путина. Это потом, на президентских выборах и в дальнейшем, когда единороссы прошли в Государственную думу и стали парламентским большинством (впервые, кстати, в 2003 году), партия стала наращивать мускулы.

Мое личное отношение к партии не изменилось, и желания партбилет на стол положить не было — надеюсь, что и не появится. Я и дальше готов работать в рамках обозначенных ею задач и выполнять политические решения. Да, кстати, я не просто рядовой член партии, — одновременно являюсь членом Барнаульского политсовета и с декабря 2016 года, как руководитель первичной организации партии «Единая Россия», был включен в состав регионального политсовета.

: В выборах вы не первый год участвуете. Что лично для вас было самым сложным в этот раз?

Как таковых сложностей я не испытывал, потому что я понимал, как нужно вести кампанию и чем можно выиграть. Все-таки я использовал не только технологии предвыборной работы, опробованные мной на практике в двух предыдущих избирательных кампаниях. Но и те, что усвоил, работая еще в штабах на выборах (не хочу сказать — технологом, но специалистом с определенными знаниями). Ну и, конечно, все-таки алтайская школа политологии очень помогла: студентам в АлтГУ закладывают очень хорошие знания. Взять, к примеру, так называемую, предвыборную технологию «от двери к двери». Это когда кандидат своими ножками идёт по округу и встречается с избирателями. Мной она была неоднократно опробована. Были, конечно, те, кто помогал (большое им спасибо за это), но ведением всех встреч, составлением вопросов и тематики для них я занимался самостоятельно, и результат был положительный.

: С какими чаяниями чаще всего обращаются избиратели? Появилось ли что-то новое в их поведении?

Если в целом оценивать предвыборную кампанию, то могу сказать, конечно, люди уже устали от переизбытка всевозможной информации. Многим просто физически не хватает времени на то, чтобы полноценно разбираться в каких-то нюансах, в том числе и в приоритетах политики. Наша партия уже не первый год проводит предварительное внутрипартийное голосование, и работу с избирателями ведем задолго до основных выборов. У меня, к примеру, с февраля не один десяток встреч прошло. Где-то они были необходимы чуть-ли не каждый день, а где-то 2−3 раза в неделю. При общении чувствовалось желание людей просто поговорить, они высказывали свое отношение и мнения по разным вопросам, но как таковой критики партии я вообще не слышал.

Политического ангажирования не было до того момента, пока не появились кандидаты от других партий. Правда, произошло это ровно за месяц до выборов. А соответственно пять месяцев, которые этому периоду предшествовали, люди о политике нас даже и не спрашивали, были обычные коммунальные и бытовые вопросы. Иногда нужно было просто проконсультировать в вопросах ущемления прав потребителей. И мы помогали решать эти проблемы.

К примеру, в одном из дворов дома на улице Попова существовала годами нерешаемая проблема: чуть дождь — провалившийся колодец заполнялся водой, куда проваливались колесами машины. А решился этот вопрос элементарно, в несколько буквально дней. Достаточно было найти контакт диспетчерской водоканала и скинуть WhatsApp фотографию этого колодца. Причем я тут же стою, с людьми разговариваю, фотографирую колодец этот и отправляю. Проходит 2−3 дня — и проблема решена. А люди годами не могли решить, не знали куда обратиться!

На самом деле, не нужно ни писем, ни официальных отчетов и бланков никаких — все должно решаться на уровне оперативного взаимодействия с теми службами, которые ответственны за решение данного вопроса. А политика, который говорит, мол: «напишите — рассмотрим», люди воспринимают как попытку отвязаться.

К тому же не все люди могут внятно на бумаге изложить свои мысли — и пояснить правильно, чего они хотят. Даже когда ко мне поступает письменное обращение, я его изучаю, и, если там указан телефон, — то всегда перезваниваю людям и спрашиваю: «Вы все-таки это хотели сказать или вам вот это нужно было озвучить?» Они часто говорят, мол: «Да, именно то, что вы только что изложили». То есть пишут об одном, а мысли — совсем о другом, и в этом случае нужно еще перевести, как говорится, «на профессиональный чиновничий язык» просьбу — в зависимости от проблематики.

: Весьма человечный подход, я считаю.

Продолжаю и сейчас так работать: мой сотовый телефон есть практически у всех, кто со мной встречался в ходе избирательной кампании. И я всегда отвечаю людям онлайн, будь то посредством WhatsApp или телефонного звонка. А бывает, что избиратели мне и в «Одноклассники» пишут: «К сожалению, не знаем вашего телефона, но хотим задать такой то вопрос», — и я охотно отвечаю.

: Черные политтехнологии в отношении вас были задействованы?

Пытались распространять слухи: но не могу сказать, что они имели какой-то ощутимый эффект. По-моему, кляузы так слухами и остались, потому как купировал я их еще на этапе появления. Я первым выходил и говорил людям: «Сейчас такая информация про меня пойдет, имейте в виду, если что — я сам вам об этом рассказываю, не хочу, чтобы вы от кого-то другого об этом узнали, привирали и дополняли эти слухи». А других технологий не было.

Повторюсь, политические оппоненты на округе появились только за месяц до выборов. Один пытался вести борьбу через пикеты и громкие политические заявления, но они не возымели должного эффекта. А некоторые и вовсе встречи с избирателями проигнорировали: кандидатов от КПРФ и ЛДПР я ни на одной встрече не слышал и не видел. Хотя в итоге они тоже прилично голосов набрали. Но в любом случае у меня даже от ближайшего соперника отрыв получился в два с лишним раза: за меня избиратели округа отдали 2149 голосов. Около 900 голосов было у коммунистов, эсеры забрали порядка 800 голосов и чуть более 600 — ЛДПР. «Яблоко» набрало чуть меньше 300 голосов.

Но проблем как таковых в этой кампании я не видел. Единственное, повторюсь, наблюдалась усталость людей от большого потока информации. Многие и без того не успевают решать свои бытовые проблемы, не говоря уже о том, чтобы заниматься полноценной политикой. Это даже не от уровня образования зависит, а от того, что элементарно не хватает «25-го часа в сутках», чтобы все осмыслить и сделать выводы.

: Наслышана, что Вы — многодетный отец. Это счастье. В больших семьях, может, не всегда хватает денег на новые гаджеты, модную одежду или на дополнительные внеклассные занятия. Но детки вырастают дружными, да и самостоятельными становятся раньше. Сколько ребятишек в вашей семье? Видите ли в ком-то из них будущего политика?

Да, у меня четверо детей: им семнадцать, двенадцать, четыре с половиной и полтора года. Отец я строгий, в воспитании не либеральничаю, потому что сам в строгой семье воспитывался. Задатки политика вижу, но пока не буду раскрывать секрета — у кого именно и почему — это может спровоцировать профессиональную дезориентацию.

Мне кажется, что осознание профессии политика должно все-таки прийти самостоятельно. Еще древние говорили, что участие молодых в политике большим злом является, потому как неокрепший ум может привести к неправильным выводам и решениям. Я даже по себе это понял, когда высшее образование получал: тогда мне дали теорию, но практики я не имел. По-хорошему, нужно сначала получить практику, а потом уже — политическую теорию. Полагаю, в таком случае теоретические знания усваиваются наилучшим образом.

: Я правильно понимаю, что вы не считаете политику «грязным делом», и если Ваш подросший сын или дочка придут к отцу и скажут о своем выборе, вы не будете против?

Не буду. Если мой ребенок решит пойти в политику, то и разрешение дам, и помогу чем могу. Опять-такипри условии, что он будет работать на благо людей. Все-таки статус депутата обязывает быть помощником своим избирателям, и иногда они просто хотят, чтобы их услышали и чуть-чуть подсказали.

Напомним, на Алтае 10 сентября проходила одна из самых больших в России избирательных кампаний: предстояло заместить более 6 000 депутатских мандатов уровня городских и сельских округов. По их итогам в Барнаульскую городскую думу седьмого созыва вошли 30 депутатов «Единой России», по три от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец. Именно они проведут теперь конкурс и выберут нового главу города Барнаула. Первое организационное заседание Барнаульской городской думы 7-го созыва состоялось 6 октября.

Вот и выходит, что доверяют больше даже не партиям, а конкретным людям. И те, кто действительно трудится, получают заслуженное уважение и поддержку, а там, где электорат не чувствует к себе уважения (как в случае с теми, кому за месяц до выборов покричать приспичило), тех и не жалуют.

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Утопично, но если бы всем представителям с такими же, как у Сергея Струченко, взглядами удалось в новой гордуме Барнаула сплотиться и работать во благо людей, то у представительного органа было бы больше возможностей повысить качество жизни горожан.

Следующим героем «трилогии» будет не совсем обычный депутат. Сын первого заместителя председателя правительства Алтайского края Сергея Локтева — Александр Локтев расскажет, как по итогам голосования ему, беспартийному, удалось получить наилучший результат и пользовался ли он помощью своего отца-единоросса.