«Семь шапок из овцы»: благоустройство в Барнауле вызывает вопросы

Барнаул, , 13:20 — REGNUM Похоже, что в Барнауле у общероссийского городского проекта «Комфортная городская среда» (КГС) появится вскоре и неофициальное название с приставкой «Не». Как бы не увещевали городские чиновники по поводу размаха благих дел во дворах барнаульцев, находятся «неблагодарные», позволяющие себе критику происходящего.

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А особенно «привередливые» жильцы, чьи дворы и зелень в полном смысле слова «попали под «каток» этого проекта, еще и не поленились проанализировать: а как выглядит организация работ по благоустройству в других российских городах? Увы, ознакомившись с обзором барнаульца Ивана Дворцова, можно сделать вывод, что столица Алтайского края, увы, проигрывает. Оценив темпы работ 95 дворов, он пришел к выводу, что со сроками их выполнения могут возникнуть проблемы. Но наибольшую тревогу, по его словам, вызывают сами работы.

ИА REGNUM уже информировало о том, что жильцы дома по ул. Папанинцев, 121-А, к примеру, не хотят, чтобы их двор «закатали в асфальт» и вырубили деревья. Они заявляли, что в программу «Комфортная городская среда» без их ведома включили неудачный проект. Но, как бы то ни было — неизбежное свершилось: двор уже лишился «зелёных легких».

«В сметах для всех барнаульских дворовполностью отсутствует работы по озеленению. Хотя в проектах, которые утверждали (или не всегда утверждали) жители, озеленение присутствует. Поскольку в сметах нет работ по озеленению, есть все основания предполагать, что в ходе реализации проектов не будет высажено ни одного дерева. Зато будет много срублено. Давайте посмотрим другие города. Оказывается, там в сметах проектов по программе КГС про озеленение дворов не забыли (высадка деревьев, кустарников, устройство газонов). Действительно, кто будет рад жить в «лысых» дворах, пусть и с новым асфальтом? Взамен снесённых деревьев практически везде предполагается компенсационное озеленение, — отмечает Иван Дворцов.

Между тем, посадка деревьев занесена в сметы на благоустройство дворовых территорий в таких городах, как Нижний Новгород, город Тихвин, (Ленинградская область). Особенно Ивана Дворцова впечатлил подход к благоустройству по программе КГС благоустройства дворов в посёлке Рощино (Выборгский район, Ленинградская область).

«Там решили потратить деньги на общественные пространства, но не на асфальтированные поля с претензией на Арбат, а на зелёные уголки», — приводит довод барнаулец и задаётся вопросами:

«Как получилось, что в сметах забыли про озеленение? Какое точное количество деревьев будет высажено в рамках работ по благоустройству дворовых территорий (106 дворов) по программе КГС?».

Но самое большое недоумение вызывает то, как в Барнауле детские площадки благоустраивают — их незатейливо засыпают отсевом щебня.

«Ещё первый раз, когда я услышал про отсев щебня на площадках, и представил картину падения на него, у меня возникло недоумение относительно того, как это сочетается с заявленной безопасностью. После изучения нормативов и опыта других городов недоумение усилилось», — поделился впечатлением Иван.

«Во всех сметах аукциона на барнаульские дворы для детских площадок указан «Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000, повышенной крупности или крупный», а в проектах — кратко «отсев щебня». Заглянув для верности в ГОСТ 8736−2014 «Песок для строительных работ» мы понимаем, что это и есть всем знакомый отсев щебня — продукт дробления, непременно содержащий острые камешки-зерна, в том числе свыше 5 мм — в массе 5−15% в зависимости от класса», — поясняет барнаулец.

Он также выяснил, что ранее «экзамен» с такими «камешками» уже «завалила» Новосибирская область. Все вылилось в возбуждение административных дел.

«Около года назад в Новосибирске появилось несколько детских площадок с отсевом щебня. После этого начались жалобы горожан, дети которых получали травмы. Про это даже сделали сюжет местные Вести. После проверки прокуратура Новосибирска установила, что «площадки покрыты слоем отсева щебня с элементами щебня достаточно крупных фракций (до 50 мм) толщиной от 0 до 20 мм… Площадки не имеют вокруг элементов детского оборудования ударопоглощающих покрытий, при этом засыпаны отсевом щебня, который по своей структуреимеет острые края и кромки (структуру с высокой шероховатостью поверхности), при падении на него могут нанести травму ребенку… поверхности площадок не соответствуют требованиям ГОСТ 52 169−2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». Были заведены дела об административных правонарушениях», — выяснил Иван Дворцов.

Он также выяснил, что на этот счёт существует даже решение Новосибирского суда с обоснованием о недопустимости использования такого отсева щебня в зонах приземления и падения детских площадок.

К тому же, если принять во внимание нормативы ГОСТа, в которых говорится о том, что из сыпучих материалов на детских площадках может использоваться только песок, либо округленный, без острых краёв, гравий, получается, что экспертиза барнаульских проектов и смет не проводилась? Иначе почему, к примеру, тот же Новгород радует планами комплексного озеленения и покрытия детских площадок резиновым покрытием, а город Тихвин — покрытием из резиновой крошки?

«Почему даже в каком-то посёлке Рощино не забыли ни про озеленение, ни про безопасные покрытия для детских площадок? А ведь суммы средств в Барнауле по программе КГС сопоставимы с Нижним Новгородом, где в прекрасно проработанных проектах ‑ и комплексное озеленение, и современные резиновые покрытия на детских площадках», — задаётся вопросом любопытный барнаулец Иван Дворцов.

Как известно, из федерального и краевого бюджета на софинансирование реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды в бюджет Барнаула поступило 236,14 млн руб. в том числе 157,43 млн руб. (2/3) — на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 78,71 млн руб. (1/3) — на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий. Из средств бюджета города будут профинансированы мероприятия по техническому надзору выполняемых работ в сумме 5,05 млн руб. Софинансирование со стороны жителей составит 2,4 млн руб.

Подсчитав стоимость применения резиновой плитки и необходимого минимума озеленения, Иван Дворцов пришёл к выводу, что многих проблем можно было избежать, детально проработав содержание смет и сократив количество обновляемых объектов благоустройства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главная задача — благоустройство дворов, городских общественных пространств и объектов. 1657 муниципалитетов по всей стране включились в эту работу. На финансирование проекта в текущем году из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей.

В Барнауле, по итогам работы общественной комиссии, в муниципальную программу на 2017 год изначально попали 95 заявок на благоустройство дворовых территорий. Их выполнение по итогам аукциона осуществляет одна организация — ООО «Строительная Перспектива». Но позднее власти Барнаула решили, что благоустроенных дворов в этом году будет еще больше: в конце августа прошел электронный аукцион на благоустройство дополнительных 11 дворовых территорий за счет средств экономии от первого аукциона. Победителем определен ООО ПСК «Индустрия».

Как тут не вспомнить сказку о жадном богаче, который намеревался семь шапок из овцы выкроить?

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