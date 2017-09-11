Светлана Шаповалова, , 14:49 — REGNUM

В Алтайском крае, где накануне, 10 сентября, состоялась одна из самых масштабных в России избирательных кампаний, еще не подвели окончательные итоги голосования, но тем не менее, определённые выводы можно сделать по информации с отдельных окружных избирательных комиссий, опубликованной Алтайизбиркомом.

Предварительно известно, что из 978 мандатов в представительные органы уровня городских и сельских округов 712 получили кандидаты, выдвигавшиеся политической партией «Единая Россия». Вторыми по предпочтениям избирателей, стали самовыжвиженцы. Они получили в общей сложности более 100 мандатов. КПРФ досталось более 80 депутатских мест различного уровня, «Справедливая Россия» получила более 40 депутатских кресел. Также известно, что более 20 мандатов досталось «соколам Жириновского» из ЛДПР.

Итоги явки по разным оценкам, составляют 19−20%, тем не менее, лидер алтайских единороссов, председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко полагает, что жители Алтайского края продемонстрировали высокую политическую активность.

«Надеюсь, что новая большая команда депутатов различного уровня сделает все, чтобы наши территории динамично развивались и дальше. Уверен, все наказы, просьбы и предложения жителей края мои коллеги поставят во главу угла в своих действиях на ближайшие годы», — подчеркнул алтайский спикер.

Между тем, именно «высокая политическая активность», проявленная в ходе досрочного голосования депутатов Барнаульской городской думы, вызвала подозрения ЦИК РФ.

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Для получения достоверной информации и консультационной помощи в Алтайский край был направлен член ЦИК России Александр Кинев. Первое заявление он сделал 8 сентября.

«Мы обязательно проведем анализ того, как досрочное голосование было проведено и какие результаты оно принесло. Плохо будет, если результаты досрочного голосования покажут, что преимущество получила только какая-то партия или какой-то кандидат. Хорошо будет, если мы увидим разные партии и кандидатов. Это будет свидетельствовать о том, что досрочное голосование не было спланированной, административно сопровождаемой акцией, а явилось результатом свободного волеизъявления», — подчеркнул представитель ЦИК РФ.

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Однако позднее, побывав на избирательных участках, он, в частности, заявил, что выборы в Алтайском крае проходят организованно и без нарушений: «На каждом участке я беседовал с наблюдателями — ни от одного из них не поступило ни одной жалобы, связанной с нарушением процедуры или порядка осуществления тех или иных избирательных действий».

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Напомним, на выборах в Барнауле, судя по предварительным данным, партия власти одержала убедительную победу.

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Но в Бийске и Рубцовске результат единороссов представляется не таким уверенным.

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К тому же представители оппозиционных партий, буквально завалившие ЦИК РФ жалобами, не оставляют надежды добиться отмены выборов по тем округам, в которых, как они полагают, победа не должна была достаться единороссам.

Алтайские коммунисты уже заявили о своём намерении вывести людей на митинг по отмене результатов выборов в Барнауле и ряде муниципалитетов края.

«Мы знаем, что по четырем одномандатным округам в Рубцовске победили кандидаты от КПРФ. Четыре — в Бийске. Наш кандидат Евгений Корчагин одержал громогласную победу над действующей главой Бийска. Поэтому ситуация, которая складывается в Барнауле, наглядно демонстрирует, что выборы здесь, очевидно, нелегитимны. Здесь результаты, которые мы видим по актам о досрочном голосовании, в несколько раз отличаются от результатов по итогам голосования 10 сентября», — заявила ИА «ПолитСибРу» лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Недовольны результатом и справедливороссы. О причине ухудшения показателей в Бийске и Рубцовске секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев на своей страничке в соцсети, в частности, заявил:

«Мы понимали, что в этих городах очень сильны протестные настроения. И для того, чтобы выигрывать там, нужно было повышать градус радикализма. Быть, так сказать, левее левых. Мы же сознательно не стали этого делать и выбрали нишу конструктивной оппозиции, предлагающей конкретные пути вывода этих территорий из затяжного кризиса и предъявляющих людей, способных это сделать. Но, к сожалению, такая позиция пока оказалась невостребованной. Подчеркну — пока. Думаю, со временем и бийчане, и рубцовчане поймут, что именно такой курс им и нужен», — отметил справедливоросс.

Что касается Барнаула, то здесь справедливороссы солидарны с коммунистами. То, что «Справедливой России» придется довольствоваться только тремя мандатами в гордуму, полученными по спискам, Владислав Вакаев склонен оправдать высоким процентом досрочного голосования, в котором приняли участие сторонники единороссов.

«Но мы рассчитывали на большее — хотели повторить успех прошлого года, когда «Справедливая Россия» в Барнауле взяла почти 20%. Но аномально высокая «досрочка» вместе с низкой явкой не позволила нам этого сделать», — заявил Владислав Вакаев.

Что касается результатов ЛДПР в Алтайском крае, то как сообщил ИА REGNUM руководитель фракции в АКЗС Владимир Семёнов, они тоже могли быть лучше, но партия Жириновского стала жертвой чёрных пиарщиков. Особенно большой урон, по мнению депутата, принёс насанкционированный обзвон избирателей и фальсифицированная печатная продукция с ложной информацией.

«Что касается нарушений, то заявления в правоохранительные органы написали не только мы, но и представители типографии, выходные данные которой стояли на этих листовках. Избирательная комиссия Барнаула написала заявление по результатам того обзвона, который, якобы от нас был в субботу. Ждем действенных мер силовых структур», — подчеркнул Владимир Семёнов.

Вместе с тем, он полагает, что пока не выяснится кто виноват в произошедшем, настаивать на отмене выборов бессмысленно.

«Сам процесс голосования прошёл без существенных замечаний. А что касается этих чёрных технологий, то надо сначала найти виновных. По предварительным данным нам понятно, что по всем опросам мы превышали 20% голосов избирателей, а получили только 13%. Понятно, что эти потери — результат деятельности чёрных пиарщиков — политтехнологов. Но это же очень сложно оспорить. Это же надо сперва людей поймать, потом доказать их вину. И то, я думаю, даже в этом случае вряд-ли мы сможем оспорить результаты самих выборов, потому что вообще не понятно кто такое допустил», — отметил Владимир Семёнов.

Вариантов того, кто мог бы выступить заказчиком черной кампании у него три.

«Первый — могла быть партия власти. Если бы наши люди пришли на выборы, мы бы получили, как минимум, на один мандат больше, а у них было бы на один мандат может быть меньше. Потом, среди партий — конкурентов безусловно велась борьба «а кто же будет второй партией после «Единой России, кто будет самой сильной оппозицией?». Тоже вариант. Ну и третий — нельзя сбрасывать со счетов, что это могла быть такая проба пера черных технологий в преддверии выборов, которые будут проводится в 2019—2020 годы (речь идет о выборах губернатора Алтайского края и президентских, прим. ИА REGNUM ). Почему нет? На нас — то отработали сразу всё. То, что газеты от нашего имени распространяли и агитационные листовки — это мелочи. А когда от нас по ночам начали обзванивать голосом Жириновского — приглашать на выборы — то понятно — что убивали как раз неопределившихся и сочувствующих партии. Это был ночной обзвон, а следующий— о том, что нас сняли с выборов. Это уже было нацелено как раз на целевое ядро нашего избирателя. Вот такая отработка технологии: смотрели, что получится. А ведь действительно получилось. Если уж не в половину, то на треть наш результат по Барнаулу стал хуже, чем мы рассчитывали», — пояснил Владимир Семёнов.

И всё-же он полагает, что в целом, с точки зрения динамики, результаты ЛДПР в Алтайском крае можно назвать положительными.

«У нас в Бийской городской думе было два депутата — стало три. В Рубцовском городской думе был один депутат — стало шесть. В Барнаульской думе у нас был один депутат — стало три. Поэтому сказать, что мы полностью не удовлетворены выборами — нельзя, у нас результаты хорошие, мы везде усилились. Общее количество депутатов разных уровней после вчерашнего дня голосования у нас увеличится. У нас вновьизбранных депутатов будет больше, чем тех, у кого уже истекли полномочия», — резюмировал руководитель фракции ЛДПР в АКЗС.

И всё-же заметим: алтайские выборы действительно можно считать зеркалом всей избирательной системы России.

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Но даже если бы справедливороссы стали «левее левых», коммунисты с ЛДПР добились желаемого, а единороссы отстояли честность досрочного голосования, то всё равно, судя по явке (в Барнауле к примеру, она не превысила 20%), «зеркало» это интересно лишь её участникам.

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