Массовые вырубки и посадки: Барнаул теряет статус «города-сада»

Барнаул, , 12:41 — REGNUM С наступлением осени далеко не везде в Барнауле прибавилось уюта от привычных крон желтеющих берёз и тополей, багряных рябин, пёстрых клёнов и других деревьев. Потому что не проходит и дня, когда бы озеленители не вырубали эти «зелёные лёгкие», замещая их «тонкими прутиками». Эти массовые вырубки (всего планируется уничтожить более 1,5 тысяч старых деревьев) и посадки (более 1,8 тыс.) должны завершится до 25 октября, сообщила сегодня ИА REGNUM агроном МУП «Горзеленхоза» Людмила Белоусова.

По её словам, сейчас новые деревья высаживают на проспекте Калинина. До конца текущей недели там будут высажены более 90 деревьев (манчжурский орех и черемуха Маака). Также производится ремонт газонного покрытия. Кроме того, работы по озеленению ведутся на улицах Деповская, Профинтерна, Короленко, Никитина.

Правда, далеко не всем барнаульцам по душе такое благоустройство.

«На Профинтерна все спилили. Осталось почему-то два дерева. На эту тему анекдот вспомнил. Новый работник (щупленький, худенький) устроился вальщиком леса в бригаду. Народ посмеивается и отправляет его на самую дальнюю делянку. К концу дня приходят посмотреть на результаты. Делянка чиста! Даже кустиков не осталось! Потрясенные лесорубы пристают с вопросами к новичку: — Ты где этому научился? Ты вообще где раньше работал? — В Сахаре, три года! — Мужик, там же леса нет?! — И здесь не будет», — иронизирует алтайский арт-критик Вадим Климов.

Но даже там, где озеленители уже выполнили свою программу, участки смотрятся весьма непрезентабельно. Взять хотя-бы Привокзальную площадь, где 12−13 сентября взамен старых, недавно снесённых, были высажены 20 черемух Маака и 25 яблонь.

«Яблонь, действительно, посадили гораздо больше плана. Я даже чуть ли не под 30 насчитал. Палками помечены места под ёлки. Но все равно смотрится очень убого. Лет на 10 минимум вперед. Даже без учета этого можно было сажать больше», — такое мнение высказал блогер Игорь Янцен.

По его предположению, через месяц такой-же унылый вид будет представлять собой аллея у Алтайского государственного технического университета. В «Горзеленхозе» ИА REGNUM подтвердили, что озеленение этого участка тоже должно быть завершено не позднее 25 октября 2017 года.

Напомним, заявленная там вырубка более 130 стволов особенно болезненно была воспринята общественностью. Но, несмотря на митинг, горожанам не удалось доказать, что далеко не все деревья, помеченные краской для уничтожения, действительно необходимо вырубать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в рамках программы по озеленению власти Барнаула запланировали обустроить 15 зеленых зон на улицах Профинтерна, Короленко, Никитина, Деповской, проспектах Калинина, Ленина, Космонавтов, у Мемориала Славы, на Привокзальной площади. Для этого уберут 1 601 утратившее свой декоративный вид дерево и вырезут 41 812 кв. метров поросли.

Взамен снесенных деревьев высаживают крупномерные деревья и кустарники (черемуха Маака, яблоня, клен, орех маньчжурский, рябина, липа, ель, осина, груша, тополь, жасмин) — всего 1 891 единица. Как это выглядит на практике можно увидеть на многочисленных снимках барнаульцев в соцсетях.

Так что действительно, статус «города-сада» (так неофициально называли столицу Алтайского края приезжие и туристы) Барнаулу ждать теперь, как минимум десятилетие.

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