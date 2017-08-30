Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Момент взрыва в Сергиевом Посаде зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Валерия Кузнецова/ТАСС

При этом местные жители, услышав громкий взрыв, просто пошли дальше по своим делам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825099" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом посаде прогремел 9 августа. Предварительно, по зданию ударил беспилотник. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода.

При взрыве пострадали более десяти человек. По предварительным данным, взрыв произошёл на складе с пиротехникой, расположенном на территории завода.

На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. На место ЧП прибыли представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов.

На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его могли наблюдать жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП.

Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. На кадрах, опубликованным в Сети, видны осколки стекла, окна полностью без остекления. Также с окон вылетели москитные сетки. На припаркованных рядом автомашинах сработала сигнализация.