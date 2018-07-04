В Казахстане еще одно громкое самоубийство — на неделе покончил с собой депутат Маслихата (местный представительный орган) Джамбульской области Кайрат Терликбаев, который возглавлял предприятие АО «НК «КТЖ «Луговское рельсосварочное предприятие». Самоубийство произошло после проведения проверки компании уполномоченными органами. Произошедшее кажется особенно странным, если вспомнить, что депутат обладает соответствующим иммунитетом, который не позволит завести уголовное или административное дело без разрешения Маслихата.

Казахстан

Основным событием недели стал выход президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из краткосрочного отпуска, что является неким символом начала нового политического сезона. Назарбаев сразу же поднял вопрос модернизации правоохранительных органов, и очевидно, что эта тема является одной из самых актуальных в Казахстане, однако общественность относится к ней скептически и не верит в улучшение ситуации.

«В последнее время работа полицейского корпуса все чаще подвергается резкой критике и становится предметом широкого общественного обсуждения и осуждения. То работник правоохранительной системы демонстративно на камеру избивает задержанного предполагаемого преступника, то всплывают альковные истории из жизни полицейского, забавляющегося с проститутками в ходе так называемых «субботников». Международное бюро по правам человека и соблюдению законности почти каждую неделю сообщает о том, что в том или ином регионе Казахстана выявлены факты правонарушений со стороны самих полицейских», — пишет журналист Аскар Муминов на Exclusive.kz.

Муминов признает, что хоть и не все полицейские сплошь погрязли в преступлениях и нарушают закон, однако наметилась тревожная тенденция.

«Пропасть между обществом и правоохранительными органами становится все шире. Люди предпочитают вообще избегать контактов с теми, кто призван защищать их интересы, поскольку в подавляющем числе случаев этот опыт крайне негативен. Судя по результатам последнего опроса, проведенного среди казахстанцев международной правозащитной группой Transparency International, именно полицейских граждане назвали главными коррупционерами в стране, отметив, что на низовом уровне взяточничество распространяется больше всего в этой среде. Коррупция становится системообразующим элементом нашего общества», — говорит он.

Согласно результатам исследований Центрально­азиатского фонда развития демократии, полиции не доверяет 63,3% казахстанцев. При этом уровень недовольства правоохранительными органами Джамбульской области составляет 92%, Алма-Атинской области — 90,5%, Атырауской области — 71,8%, Восточно-Казахстанской области — 69,9% областей и города Алма-Ата — 77,9%. Относительное доверие населения вызывают полицейские столицы Казахстана — города Астана, недовольство работой которых выразили всего 23,7%.

Скандалы

Тем временем правоохранительные органы вновь оказались в центре скандала — на неделе в сети разошлось видео поножовщины между руководителями силовых структур в городе Таразе (Джамбул). На записи видно, как человек, похожий на начальника управления по противодействию экстремизму Департамента внутренних дел по Джамбульской области, наносит ножевые ранения человеку, похожему на начальника отделения Центра обслуживания населения (ЦОН) Байзакского района, который в прошлом служил в полиции. Оба участника драки, а также заместители начальника Департамента внутренних дел Джамбульской области были опознаны и сразу же после этого уволены.

Чуть позже стало известно, что в ходе поножовщины пострадал и третий участник — начальник управления криминальной полиции Департамента внутренних дел по Джамбульской области Ерлан Бектурганов. На данный момент бывший начальник управления по противодействию экстремизму Мурат Умбеталиев объявлен в розыск, но сам он, по словам супруги, бегать не собирается и намерен прийти в суд с адвокатом и переквалифицировать дело с «покушения на убийство» на «превышение пределов необходимой обороны».

Примечательно, что с именем Мурата Умбеталиева связано еще одно резонансное дело, а именно самоубийство Майры Рысмановой, произошедшее в декабре 2016 года. Женщина таким образом выступила против осуждения ее сына Ербола Ахметова, делом которого занимался Мурат Умбеталиев. По данному факту в декабре 2016 года по поручению Генерального прокурора была образована межведомственная группа, однако, как видно из ситуации, никаких доказательств, уличающих Мурата Умбеталиева, не было найдено.

Между тем дочь покончившей с собой женщины и сестра осужденного, Акмарал Ахметова, выступила с видеообращением к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и председателю Комитета национальной безопасности Кариму Масимову, а также попросила Генерального прокурора взять дело под свой контроль. Она заявила, что Мурат Умбеталиев шесть лет преследовал ее брата и, в конце концов, сфабриковал дело против него, а в ответ на просьбы о пересмотре дела приходят отписки из правоохранительных органов. Кроме того, она заявила, что Умбеталиев угрожает ее осужденному брату Ерболу Ахметову.

«Умбеталиев взял весь город под свой контроль… Весь наркобизнес в нашем городе Чу Джамбульской области, вся проституция, все сауны, все магазины, все супермаркеты, все рестораны, всё он взял под свой контроль. И не только это — от него пострадал и мой брат», — говорит Акмарал Ахметова в своем видеообращении, и напоминает, что ее мать покончила с собой, не согласившись с решением суда.

По другому резонансному самоубийству, о котором ранее писало ИА REGNUM — делу Оразбека Жампозова, появились новые подробности. Адвокат дал отвод новому региональному прокурору и просит привлечь к делу прокурора из Генеральной прокуратуры.

«Заявляем отвод прокурору Жаманбалиной в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 87 и статьи 88 Уголовно-процессуального кодекса, так как она прямо заинтересована в исходе дела с обвинительном уклоном. Об этом свидетельствует факт попытки оказать давление на представителя потерпевшего. Необоснованно его вызвали в прокуратуру, провели с ним беседу в частном порядке на предмет его позиции по делу», — заявил на заседании суда адвокат Аманжол Мухамедьяров.

Представитель потерпевшей стороны из департамента внутреннего аудита Министерства сельского хозяйства Фазыл Кокжалов признал, что его попросили поддержать сторону обвинения, однако судья Толеген Тургамбаев не увидел оснований для отвода прокурора и отклонил ходатайство защиты.

Еще один из скандалов, разразившихся на неделе в Казахстане, был связан с ограблением бывшего министра туризма и спорта Темирхана Досмухамбетова. У бывшего чиновника украли 3 миллиона долларов и 50 тысяч евро. Казахстанская общественность возмущена наличием у чиновника такой внушительной суммы наличными. Экс-министр постарался объяснить происхождение денег, сообщив, что они принадлежали его брату.

Протестные настроения

На неделе стало известно, что из Казахстана сбежал во Францию оппозиционный журналист Рамазан Есергепов.

Напомним, Рамазан Есергепов вначале спонсировал, а затем стал редактором газеты «Начнем с понедельника», которая якобы превратилась в «неугодную властям». Вершиной его популярности называют статью, опубликованную в конце 2008 года в другой его газете «Алма-Ата Инфо», под названием «Кто управляет нашей страной — президент или КНБ?». За этот материал Рамазан Есергепов был арестован 6 января 2009 года и получил три года тюрьмы по обвинению в разглашении государственных секретов. Заочно награжден премией «Свобода», кроме того, в 2011 году международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» присудила ему престижную премию Хеллман — Хамметта. После выхода из тюрьмы в 2012 году Есергепов стал одним из инициаторов создания общественного комитета «Жанаозен-2011» и был избран его председателем, потом возглавлял правозащитную организацию «Журналисты в беде», а позднее — общественную организацию «Народный фронт борьбы с коррупцией».

14 мая 2017 года Рамазан Есергепов получил ножевое ранение и связал это со своей политической деятельностью. Позже начали появляться сообщения от его сторонников, что Есергепову отказывает в медицинском лечении ряд казахстанских медицинских организаций. В июне 2017 года Есергепов объявил голодовку в поддержку голодовки, проводимой в тот период осужденным Максом Бокаевым. Последней протестной акцией Есергепова стала поддержка политических заключенных: были отправлены письма руководству ООН, Евросоюза, главам некоторых западных государств о том, что «в незаконных уголовных преследованиях патриотов Казахстана, в кровавых событиях в Жанаозене виновны руководители страны во главе с президентом, указанные в казахстанском списке Магнитского». После этого сообщалось, что участники акции были посажены под административный арест за участие в несанкционированном марше, а Есергепов избежал суда по причине гипертонического криза и после этого пропал.

Основным источником протестных настроений стали сами правоохранительные органы. О части случаев мы уже написали выше. В сеть также попало видео избиения полицейскими посетителей одного из кафе города Павлодара, что вызвало широкий общественный резонанс.

Критические публикации также посвящены освещению ситуации вокруг осужденных Макса Бокаева и Талгата Аяна, вновь поднимается тема строительства в Казахстане китайских заводов. Также ими освещается активность Джамили Аимбетовой-Токмади, которая обвиняет Комитет национальной безопасности в оказании давления на нее и ее мужа.

Напомним, в июне 2017 года в Казахстане был арестован бизнесмен Муратхан Токмади, и появилась информация, что его якобы пытаются обвинить в убийстве Ержана Татишева (банкир, председатель правления АО «Банк ТуранАлем», позднее «БТА», погибший в 2004 году на охоте в результате неосторожного обращения с оружием — ИА REGNUM ). Все это имеет непосредственное отношение к беглому олигарху Мухтару Аблязову, так как именно он стал председателем правления БТА после смерти Татишева.

Протестные настроения на неделе также были связаны со следующими вопросами: строительство трассы Алма-Ата — Талды-Курган вблизи населенного пункта Бактыбай, перестрелка, устроенная полицейскими в Аягозе, отсутствие информационной поддержки на выборах сельских акимов, а также проблемы сферы образования.

Также в фокусе внимания дело против православного священника Владимира Воронцова за совершение молитв в горах, в 20 километрах от населенного пункта. Казахстанские власти обвиняют его в нарушении закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»: богослужение в горах, вдали от церкви, запрещено законом.

По вопросу религиозного экстремизма на неделе появились интересные факты. В частности, так называемый «крестный отец такфиризма», известным под именем «шейх Халил» Абдухалил Абдужаббаров обвинил в своем переходе в лоно салафизма само государство.

«Меня обвиняют в том, что я выступал против традиционного ислама. Но в то время в Казахстане не было законодательно закреплено понятие «традиционный ислам». Нынешний мазхаб «Абу-Ханифа» (одна из четырёх правовых школ в суннитском исламе — ИА REGNUM ) был узаконен лишь после 2011 года. До этого каждый выбирал для себя ту или иную религию или течение. Никто ничего не запрещал. Меня обвиняют в том, что я научился ваххабизму и такфиризму в Пакистане. Но я не учился такому в Пакистане. Там, если вы знаете, 90 процентов населения придерживается мазхаба «Абу-Ханифа». Именно поэтому отец отправил меня учиться в Пакистан, хотя рассматривался вариант учебы в Кувейте», — заявил Абдужаббаров на суде.

Он также рассказал, что салафизму он обучился в Казахстане, когда работал в казахско-кувейтском университете и обвинил в этом власти, так как именно они впустили представителей впоследствии запрещенной организации в страну и дали официальные бумаги для работы.

Президент

Нурсултан Назарбаев на этой неделе вышел из отпуска и сразу же провел рабочую встречу с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Он заслушал отчет о деятельности правительства за семь месяцев 2017 года и поручил продолжить реализацию поставленных перед правительством и чиновниками задач с учетом колебания цен на энергоносители, сырьевую продукцию и влияния западных санкций в отношении России. Также он провел совещание по ходу реформы правоохранительной системы, где рассматривались следующие вопросы: повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, упрощение процедур расследования, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом.

Кроме того, президент Казахстана встретился с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, а также провел встречу с членами Евразийского межправительственного совета, в которой приняли участие и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

На неделе Нурсултан Назарбаев провел также встречу с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард и телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего 2017 года в Астане.

12 августа президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате крушения поезда вблизи города Александрия.

Кадровые решения Нурсултана Назарбаева на этой неделе коснулись расширения географии деятельности ряда казахстанских послов. В частности, посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерлан Идрисов назначен послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству, а посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

Правительство

На заседании правительства был заслушан отчет вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана Биржана Нурымбетова о ходе развития программы продуктивной занятости и массового предпринимательства за семь месяцев 2017 года. Всего в рамках программы на 2017 год предусмотрено финансирование в размере 85,3 млрд тенге (15,34 млрд рублей).

«По данным на 1 августа текущего года, за участием в программе обратились 276,2 тыс. человек, из них 248,4 тыс. (90%) включены в состав ее участников. Из числа включенных в состав участников безработными являются — 200,0 тыс. человек (80,5%), самостоятельно занятыми — 48,4 тыс. (19,5%). На отчетную дату трудоустроено 213,9 тыс. человек, из них 178,3 тыс. (83,4%) имеют ОПВ. На постоянную работу трудоустроено 56,1% от общего количества трудоустроенных (119,9 тыс. человек)», — говорится в материале правительства.

Кроме того, сообщается, что в рамках первого направления программы с 1 сентября 2017 года будет обеспечиваться бесплатное профессиональное и техническое образование для выпускников школ, не прошедших ЕНТ и не поступивших в учебные заведения, число которых оценивается в 21 тыс. человек. Второе же направление предусматривает развитие массового предпринимательства.

По теме также выступили министр образования Ерлан Сагадиев, первый вице-министр министерства сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

Второй темой стала реализация Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», по которой с докладом выступил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«В 2017 году на реализацию программы «Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета выделено 49,1 млрд тенге (8,83 млрд рублей), из которых 30 млрд тенге (5,4 млрд тенге) — через трансферты общего характера. По итогам прошлого года участниками Единой программы выплачено налогов на сумму 204 млрд тенге (36,69 млрд рублей), совокупный выпуск продукции составил 3,3 трлн тенге (0,59 трлн рублей), сохранено и создано 47,5 тыс. рабочих мест», — сообщил Сулейменов.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июля за счет субсидирования ставки вознаграждения 1 024 предпринимателей смогли улучшить условия финансирования своих проектов.

«Сумма удешевленных кредитов составила 90,1 млрд тенге (16,2 млрд рублей). Общий объем выданных субсидий составил 17,5 млрд тенге (3,15 млрд рублей). 505 предпринимателей смогли получить гарантии по кредитам на сумму 17,1 млрд тенге (3,08 млрд рублей). Общий размер гарантий составил 6,8 млрд тенге (1,22 млрд рублей). Подведена недостающая инфраструктура к 25 проектам субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 15 млрд тенге (2,69 млрд рублей). Для реализации новых бизнес-инициатив выдано 114 государственных грантов на сумму 221,4 млн тенге (39,82 млн рублей)», — сообщается по этой теме.

На пресс-конференции, которая прошла после заседания, спикером выступил вице-министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. Он рассказал о мерах по увеличению доступа граждан к микрокредитованию в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

9 августа в пресс-центре правительства прошел брифинг, на котором вице-министр здравоохранения Лязат Актаева рассказала о модернизации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в рамках реализации госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016−2019 годы, а также о текущей деятельности Фонда социального медицинского страхования и дальнейших планах по совершенствованию его работы, о текущей динамике онкологических заболеваний в Казахстане и о планах по улучшению ситуации в этой сфере.

Читайте также: «Поделили на категории: Часть казахских пациентов не дождётся «скорой»?»

10 августа прошел еще один брифинг, на этот раз посвященный реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015−2019 годы. Спикеры рассказали об увеличении освоения проектов, о результатах реализации программы в 2015—2016 года, а также о реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы жол» в энергетической сфере. По итогам брифинга стало известно о стратегическом значении порта Курык для транспортно-логистического потенциала Казахстана и Евразийского континента в целом. Также стало известно о выделении в текущем 2017 году 71,7 млрд тенге (12,9 млрд рублей), из которых 26,5 млрд тенге (4,77 млрд рублей) направлено на завершение строительства 53 школ, начатого в 2016 году, а 45,2 млрд тенге (8,13 млрд рублей) — на строительство новых 56 школ. Также появилась информация, что работы на железнодорожной линии Алма-Ата-Чу планируется завершить в декабре 2017 года.

Читайте также: В Казахстане запланированы строительство и реконструкция 4,4 тыс. км дорог

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев совместно с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым принял участие в ряде мероприятий. Сперва было обсуждено дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество, затем стороны приняли участие в казахстанско-белорусском бизнес-форуме, а также в церемонии подписания ряда двусторонних соглашений. В частности, было заключено соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также соглашение о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Казахстана и Белорусской торгово-промышленной палатой. Кроме того, между казахстанским агентством «Хабар» и белорусской «Белтелерадиокомпанией» также было заключено соглашение. Подписантами выступили министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, председатель Белорусской Торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, председатель правления агентства «Хабар» Алмагуль Ахметжанова и председатель «Белтелерадиокомпании» Геннадий Давыдько.

10−11 августа первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин провел рабочую поездку в Актюбинскую область, где посетил предприятия промышленного и транспортного комплекса, объекты социальной сферы, ознакомился с реализацией программы жилищного строительства «Нурлы жер» и провел совещание по вопросам программы в регионах страны.

Из кадровых решений правительства — на неделе приказом министра здравоохранения Елжана Биртанова Людмила Бюрабекова назначена на должность председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Казахстана.

Силовики

На неделе пограничными войсками Казахстана пресечено нарушение границы. Как поясняет ведомство, 12 августа пограничный наряд обнаружил группу нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере на границе Казахстана с Киргизией. Численность группы неизвестных лиц доходила до 15 человек. На требования пограничников прекратить эту деятельность нарушители отреагировали, напав на самих пограничников.

«В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, старшим пограничного наряда, после предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, было применено оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела). В результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался», — пишет пресс-служба ведомства.

«С 1997 года количество регистрируемых убийств сократилось в три раза. Однако число квалифицирующих составов данных преступлений увеличилось. За последние пять лет в пять раз возросло количество жертв — беременных женщин. За два года в два раза — убийств, совершенных способом, опасным для жизни многих людей. Вдвое выросло количество убийц, ранее совершавших уголовные правонарушения. Каждое второе убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения. Каждый третий убийца — алкоголик. Наибольшее количество убийств совершено в Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях», — передает Генеральная прокуратура Казахстана.

Эти сведения были озвучены на заседании круглого стола по вопросам профилактики преступлений, связанных с посягательствами на жизнь человека, по результатам которого выработаны рекомендации по взаимодействию и обмену научно-практическим опытом борьбы с данным видом преступления и их профилактики.

В рамках деятельности Министерства обороны состоялась церемония открытия аудитории военного искусства Вооруженных сил Индии, а также завершились Армейские международные игры и международные миротворческие учения «Степной орел-2017». Кроме того, казахстанские и азербайджанские военнослужащие прошли совместную водолазную подготовку.

Национальное бюро по противодействию коррупции на неделе сообщило, что 24 июля в Казахстан добровольно вернулся один из сообщников Мухтара Аблязова — Ержан Кадесов, который является подозреваемым по уголовному делу о хищениях денежных средств АО «БТА Банк».

«Полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента банка из Казахстана через г. Бишкек в Россию, Украину и другие страны. Все они по указанию Аблязова умышленно введены в заблуждение о применении в отношении них пыток и других незаконных методов. 9 августа т.г. с учетом активного сотрудничества с органом следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств, по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Казахстанское агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции на неделе продолжило работу в рамках дорожной карты с НПП «Атамекен», и сферой их совместного внимания стала сфера пожарной и промышленной безопасности. Итоги анализа коррупционных рисков и общественного мониторинга показали, что деятельность агентства в 2016 году дала положительные результаты, но контроль и дальше необходим, так как в сферах сосредоточен значительный массив полномочий разрешительного и контрольного характера, и практически каждая функция — это разрешительные действия.

«Участники совещания также пришли к мнению, что необходимо устранить коррупционные риски в сфере промышленной безопасности, связанные с коллизией, противоречиями и пробелами между нормативными правовыми актами, регулирующими данную сферу; наличием дискреционных полномочий государственного инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности (согласно ст. 39 Закона «О гражданской защите» государственный инспектор в исключительных случаях имеет право без судебного решения приостанавливать или запрещать деятельность предпринимателей); расхождениями между актом о результатах проверки и предписания об устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности», — сообщает агентство.

По итогам совещания ведомством выработаны 37 рекомендаций, из которых 68% направлены на устранение коррупционных рисков в нормативных правовых актах, а 32% — в организационно-управленческой деятельности.

Парламент

Депутаты обеих палат парламента сейчас проводят поездки по регионам, поэтому на этой неделе предлагаем ознакомиться с рейтингом политического долгожительства депутатов нижней палаты — Мажилиса. Всего в текущем VI созыве нижней палаты 107 депутатов, из которых 62 депутата (58%) назначены только в этом созыве, 31 человек (29%) — сидят в своих креслах еще с пятого созыва, 11 человек (10%) — с четвертого созыва, и только три человека остались с третьего созыва, причем двое из них имели перерыв в один созыв.

Партии

В обозреваемом периоде партия «Ак Жол» разместила благодарственное письмо Генеральной прокуратуры Казахстана за вклад партии в защиту бизнеса. Также опубликованы ранее данные ответы на депутатские запросы фракции «Ак Жол» в Мажилисе (нижняя палата парламента). В них министерство по инвестициям и развитию отказало партии в принятии нормы, которая предусматривает наличие гражданства Казахстана у лиц, являющихся учредителями казахстанских поставщиков работ и услуг. Речь идет о поправках в проект Кодекса «О недрах и недропользовании». Вместе с тем, ведомство признало поднятую акжоловцами проблему касательно оказания услуг аффилированными сервисными компаниями иностранным компаниям — недропользователям и заявило о готовности рассмотреть альтернативные меры для решения этого вопроса.

Еще один запрос акжоловцев касался степного пожара, в результате которого погибли два человека. Он возник после пуска 14 июня 2017 года ракеты-носителя «Союз-2.1а». Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности описало все этапы происшествия, а также проинформировало о мерах, которые были предприняты для недопущения повторения аналогичной ситуации. В частности, сообщается, что российская сторона усилила группировки пожарных расчетов, сил и средств, привлекаемых к обеспечению работ в районе падения ракет-носителей. Кроме того, для послепускового облета привлечены дополнительные авиасредства казахстанской стороны и беспилотные летательные аппараты. Также база сервисного предприятия, ответственного за сбор отделяющихся частей ракет — АО «ВКО «НПО машиностроение», сотрудники которой и погибли при происшествии, усилена двумя пожарными машинами. Для организации оперативного взаимодействия в состав оперативной группы сервисной компании включен представитель Комитета по чрезвычайным ситуация Министерства внутренних дел Казахстана.

Читайте также: Россия и Казахстан усилят меры безопасности при запусках ракет-носителей

Первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед на неделе посетил Кзыл-Ординскую область для ознакомления населения с реализацией поручений Нурсултана Назарбаева, в том числе, обозначенных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Он также побывал на территории мемориального комплекса «Коркыт ата», ознакомился с реставрацией городища Сыганак, встретился с сельхозпроизводителями и проверил ход работ по возрождению Малого Арала.

Из кадровых решений партии — первым заместителем председателя Кустанайского областного филиала партии «Нур Отан» стал Жанабай Бисимбаев.

Общественная социал-демократическая партия (ОСДП) объявила о чистке своих рядов. В частности, сообщается, что принято решение вынести на рассмотрение председателя партии вопрос об исключении из партии главы павлодарского филиала Серикбая Алибаева по причине того, что «критическая масса безответственных и уже откровенно враждебных ОСДП поступков С. Алибаева даже в рамках самой демократической организации больше не может быть терпима». Кроме того, стоит и вопрос об освобожденииСерика Мукатаева от должности руководителя алма-атинского филиала. Некоторые связывают эти кадровые перемены с борьбой нового председателя партии Зауреш Баталовой против своих политических оппонентов.

Гражданское общество

В минувшую неделю Общественный совет города Алма-Аты заслушал доклад Управления жилья и жилищной инспекции города по ходу реализации программы «Нурлы Жол». Общественный совет дал ряд рекомендаций, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Из исследований, проведенных неправительственными организациями, наибольший интерес представляет работа Общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана», проведенная при поддержке представительства Фондом имени Фридриха Эберта. Фондом был проведен опрос на тему гендерного неравенства в Казахстане, который дал любопытные результаты. Во-первых, оказалось, что большинство казахстанских мужчин не видят наличия гендерного неравенства и считают проблему надуманной самими женщинами. Женщины же признали, что гендерное неравноправие присутствует в таких сферах, как быт и семья, однако некоторые из них отмечают это как традиционное положение вещей, которое не изменить. Не менее любопытно мнение опрашиваемых и по вопросам насилия в отношении женщин, а также возросшего суицида среди молодых девушек, подробнее с ними можно ознакомиться по ссылке.

Нормативно-правовые акты

На неделе президент Казахстана подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 «О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства», а также Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан».

Тренды