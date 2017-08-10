Лязат Шибутова, , 18:57 — REGNUM

Вслед за рейтингом политических долгожителей в правительстве Казахстана попробуем оценить, какой стаж публичной деятельности имеют депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента. Несмотря на частые досрочные выборы, в нижней палате есть люди, побывавшие депутатами нескольких созывов. Граждане страны не придают особого значения Мажилису, но среди политической элиты страны статус депутата ценится: это может стать «скамейкой запасных» перед новым назначением.

По общему стажу депутатства безусловным лидером стал 72-летний Куаныш Султанов. Непосредственно в Мажилисе он с 2012 года или с V созыва, однако перед этим он 10 лет был депутатом Сената (верхняя палата Парламента). Еще ранее он был депутатом Верховного совета Казахской ССР, однако данные о продолжительности его депутатства несколько разнятся: на официальной странице биографии Куаныша Султанова указано, что он избирался с VIII по XIII созывы, что означает 24 года депутатского стажа (с 1971 по 1995 годы). Однако согласно биографической энциклопедии «Кто есть кто» Данияра Ашимбаева, Куаныш Султанов был депутатом Верховного совета Казахской ССР с X по XIII созывы (с 1980 года по 1995 год), что составляет 15 лет депутатского стажа. Как бы то ни было, общий депутатский стаж Куаныша Султанова составляет либо 30, либо 39 лет, что в любом случае обеспечивает ему пальму первенства.

Лидером по непрерывному стажу среди депутатов Мажилиса стал 55-летний Нуртай Сабильянов, который не покидает свое депутатское кресло 13 лет или еще с III созыва. Нуртай Сабильянов начал баллотироваться в депутаты с 32 лет — в 1994 году он попробовал пробиться в Верховный Совет Казахстана, а с 1999 года начал методично баллотироваться в Мажилис парламента. Его настойчивость дала результаты с четвертой попытки: 3 ноября 2004 года был избран по избирательному округу № 25 Восточно-Казахстанской области.

Мажилисмен III созыв IV созыв V созыв 1 Нуртай Сабильянов 2 Аманжан Жамалов 3 Бекболат Тлеухан 4 Майра Айсина 5 Гульжана Карагусова 6 Светлана Бычкова 7 Кабибулла Джакупов 8 Жексенбай Дуйсебаев 9 Гульмира Исимбаева 10 Мейрам Пшембаев 11 Шавхат Утемисов 12 Татьяна Яковлева 13 Загипа Балиева 14 Нурлан Абдиров 15 Куаныш Султанов 16 Айгуль Нуркина 17 Ирина Аронова 18 Жамбыл Ахметбеков 19 Маулен Ашимбаев 20 Аскар Базарбаев 21 Галина Баймаханова 22 Ерсултан Бектурганов 23 Жанат Джарасов 24 Бахытжан Ертаев 25 Кожахан Жабагиев 26 Гульнар Иксанова 27 Меруерт Казбекова 28 Куралай Каракен 29 Роман Ким 30 Арман Кожахметов 31 Айкын Конуров 32 Владислав Косарев 33 Ахмет Мурадов 34 Екатерина Никитинская 35 Омархан Оксикбаев 36 Азат Перуашев 37 Бахытбек Смагул 38 Абай Тасбулатов 39 Юрий Тимощенко 40 Серик Умбетов 41 Глеб Щегельский 42 Серик Сейдуманов 43 Ольга Шишигина 44 Нурлан Нигматулин 45 Бактыкожа Измухамбетов

Политическим долгожителем с самым большим непрерывным депутатским сроком в Мажилисе мог бы стать и 53-летний Мухтар Тинекеев, избранный еще во втором созыве в 2002 году и с тех пор не покидавший Мажилис, однако после скандального видеоролика, распространенного в сетях, в декабре 2016 года он сам принял решение сложить с себя депутатские полномочия. В целом он является единственным в Казахстане депутатом, который был избран семь раз, из которых пять раз — в Мажилис и дважды — в Верховный совет Казахской ССР (в XII и XIII созывы).

Действующих депутатов IV созыва, непрерывная деятельность которых в Мажилисе равна десяти годам, — 9 человек или 8,4%. Это Майра Айсина (61 год), Светлана Бычкова (60 лет), Кабибулла Джакупов (68 лет), Жексенбай Дуйсебаев (67 лет), Гульмира Исимбаева (60 лет), Гульжана Карагусова (67 лет), Мейрам Пшембаев (58 лет), Шавхат Утемисов (54 года) и Татьяна Яковлева (59 лет). Среди них лидером является Гульжана Карагусова, которая еще имеет четырехлетний стаж депутатства в Сенате — с 1997 года по 2001 год. Далее она с 2001 по 2007 годы была министром труда и социальной защиты населения Казахстана, а в 2007 году вновь вернулась в депутатское кресло, но уже Мажилиса.

Действующих депутатов с III созыва в Мажилисе, помимо Нуртая Сабильянова, еще двое — это 57-летний Аманжан Жамалов и 51-летний Бекболат Тлеухан. У них стаж депутатства по восемь лет на каждого, так как, проработав с 2004 по 2011 годы в III и IV созывах, они вернулись в депутатские кресла в 2016 году. При этом в перерыве Бекболат Тлеухан был президентом Ассоциации национальных видов спорта Казахстана, а Аманжан Жамалов успел побывать заместителем председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Казахстана (январь 2012 — июнь 2013 гг.), заместителем председателя палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» по связям с парламентом (июнь 2013 — ноябрь 2013 гг.), а также представителем Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» в Мажилисе парламента и правительстве Казахстана (ноябрь 2013 — март 2016 гг.).

Всего же в Мажилисе четыре человека с восьмилетним депутатским стажем (3,7%): помимо упомянутых выше лиц это 56-летний Нурлан Абдиров и 59-летняя Загипа Балиева, которая в период с 1994 по 1995 годы была также депутатом Верховного Совета Казахстана XIII созыва и заместителем председателя Комитета Верховного Совета Казахстана по экономической реформе.

Депутатов с V созыва, работающих с 2012 года и имеющих непрерывный пятилетний стаж в Мажилисе, насчитывается 27 человек или 25,2%. Еще четыре человека из этого же созыва имеют меньший стаж по разным причинам. К примеру, избранный в 2012 году в депутаты председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин с 3 апреля 2014 года по 21 июня 2016 года прервал депутатскую деятельность, так как руководил Администрацией президента Казахстана, а Бактыкожа Измухамбетов с августа 2012 года по март 2016 года был акимом Атырауской области. Еще двое — 60-летний Серик Сейдуманов и 49-летняя Ольга Шишигина — получили депутатский статус в 2013 году.

60 депутатов или 56%, избранных непосредственно в VI созыве, имеют годовой стаж в Мажилисе, при этом 40-летний Мурат Темиржанов до этого успел побывать депутатом Акмолинского областного маслихата (местный представительный орган — ИА REGNUM ) V созыва, а 53-летний Серик Кусаинов — депутатом маслихата города Алма-Аты.

Недавно назначенных депутатов двое. Это 56-летний бывший первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау и 33-летний известный казахстанский спортсмен и экс-генеральный директор ТОО ПСК Astana Arlans Серик Сапиев.

Что касается возрастных характеристик, то среднеарифметический возраст работающих в Мажилисе — 55 лет, при этом депутатов, достигших пенсионного возраста, 30 человек или 28%. Самый старший по возрасту депутат — это лидер Народных коммунистов Владислав Косарев, которому в ноябре 2017 года исполнится 80 лет. Следом за ним идет 72-летний Куаныш Султанов и еще один представитель Народных коммунистов — 70-летний Тургун Сыздыков.

Самым молодым мажилисменом является депутат с годовым стажем Геннадий Шиповских, которому в этом году исполнится 27 лет. До принятия депутатского мандата он работал помощником машиниста и известен тем, что в совершенстве владеет казахским языком и был в команде КВН Evolution АО «Қазақстан темір жолы».

Всего депутатов, не достигших 40 лет, — 6,5% или семь человек. Это Алия Сапарова (32 года), Серик Сапиев (33 года), Наринэ Микаелян (34 года), Бахтияр Макен (35 лет), Бакытгуль Хаменова (36 лет) и Снежанна Имашева (36 лет). 17 депутатов или 15,89% находятся в возрасте с 40 до 50 лет, а почти 50% депутатов — это люди 50−60 лет.

Все же надо признать, что в Казахстане нет такого стабильного депутатского корпуса, как в тех же США, когда некоторые конгрессмены и сенаторы избираются в течение 30−40 лет. Но, возможно, с усилением роли парламента и возникновением большей стабильности политической системы ситуация изменится.

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