В Казахстане выясняют причины гибели депутата — главы рельсосварочной фирмы

Астана, , 12:16 — REGNUM В Казахстане покончил с собой депутат Маслихата (местный представительный орган) Джамбульской области Кайрат Терликбаев. Предсмертной записки он не оставил, видимых следов телесных на трупе повреждений не обнаружено — об этом сегодня, 7 августа, сообщает «ИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу Джамбульской областной прокуратуры.

«Тело депутата было обнаружено 5 августа в его собственном доме. Терликбаев возглавлял предприятие АО «НК «КТЖ «Луговское рельсосварочное предприятие», в котором накануне его смерти проводили проверку. По этому факту проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства», — отмечается в сообщении.

Кайрат Терликбаев стал директором филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» «Луговское рельсосварочное предприятие» в 2007 году, проработав перед этим 8 лет главным бухгалтером этого же предприятия. Является почётным гражданином района имени Турара Рыскулова. Имел звание «Почётный железнодорожник». Получал благодарность президента Казахстана, благодарность первого секретаря партии «Нур Отан», был награждён медалями в честь независимости Казахстана, почётными грамотами акима (губернатора) Джамбульской области.

Напомним, Маслихат является местным представительным органом Казахстана. Он состоит из депутатов, которые избираются на пять лет населением соответствующих административно-территориальных единиц. Решения Маслихатов обладают законной силой на соответствующей территории.

Депутаты Маслихатов обладают депутатской неприкосновенностью даже после окончания срока действия мандата. В частности, без согласия Маслихата, они не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности на территории соответствующего Маслихата. При этом получение согласия не требуется, если преступление или административное правонарушение совершено депутатом вне территории того Маслихата, в состав которого он избран. Уголовное дело в отношении депутата Маслихата может быть возбуждено генеральным прокурором Казахстана или прокурором области или города республиканского значения.

АО «НК «КТЖ «Луговское рельсосварочное предприятие» является филиалом крупнейшего казахстанского железнодорожного перевозчика АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». Вид деятельности филиала отмечен как «Грузовой железнодорожный транспорт».

Согласно статьи 105 Уголовного кодекса Казахстана, доведение до самоубийства наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

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