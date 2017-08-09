Поделили на категории: Часть казахских пациентов не дождётся «скорой»?

Астана, , 15:58 — REGNUM Вице-министр Здравоохранения Казахстана Лязат Актаева в ходе пресс-конференции в правительстве заявила, что вызовы пациентов с хроническими заболеваниями в центры скорой помощи отныне будут перенаправляться в поликлиники. Об этом 9 августа сообщает lenta.inform.kz.

Результаты анализа, по её словам, показали, когда машины скорой помощи выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то могут опоздать к пациентам, у которых возникла угроза жизни, поэтому теперь есть четыре категории вызовов.

«Три категории имеют потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья, они остаются в диспетчерской скорой помощи, выезжать будут машины скорой помощи, — добавила она. — Четвертая категория — вызовы к хроническим больным. Вызовы к пациентам, которые наблюдаются у врачей, будут переадресовываться в центры неотложной медицинской помощи при поликлиниках».

Отмечается, центры неотложной помощи при поликлиниках будут принимать вызовы круглосуточно, что увеличит скорость медицинских бригад из-за того, что «поликлиники находятся ближе к своим потенциальным больным».

Также Актаева добавила, что Минздрав вводит новую специальность — врач неотложной медицинской помощи.

«Они будут работать именно на уровне приемного покоя многопрофильного стационара и осуществлять так называемую сортировку. Тот пациент, по которому видно, что он нуждается в экстренной помощи, будет получать ее в первую очередь», — подчеркнула вице-министр, добавив, что это позволит обеспечить качественную скорую неотложную помощь.

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