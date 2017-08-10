В Казахстане запланированы строительство и реконструкция 4,4 тыс. км дорог

Астана, , 10:41 — REGNUM В Казахстане в рамках программы «Нурлы жол» в 2017 году будут реализованы 22 проекта по строительству и реконструкции дорог общей протяженностью 4,4 тыс. километров, сообщает 10 августа пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (РК).

«В текущем году в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» предусмотрена реализация 22 автодорожных проектов общей протяженностью 4,4 тыс. км», — сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Он отметил, что по проекту Центр-Юг продолжается реконструкция участка Темиртау-Караганда протяжённостью 14 километров. Также начато строительство 228 километров участка Курты-Бурылбайтал, а до конца третьего квартала планируется начать строительство и реконструкцию Северо-Восточного обхода Караганды.

«С 2018 года планируем начать участок Балхаш-Бурылбайтал (297 км) за счет Всемирного банка и Курты-Капшагай (67 км), Караганда-Балхаш (364 км) в 2019 году», — добавил вице-министр.

Отмечается, что на реализацию проекта Центр-Восток в этом году выделено 106 млрд тенге (19,1 млрд рублей). Сейчас охвачены работой 675 километров и по итогам года планируется обеспечить четырёх полосное движение на 230 километрах участка Астана-Павлодар.

«Министерство приступило к реализации новых проектов, таких как Жетыбай-Жанаозен, Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Мерке-Бурылбайтал, Калбатау-Майкапшагай, Ушарал-Достык, Бейнеу-Акжигит, Таскескен-Бахты, Осиновский перевал, Щучинск-Зеренда протяженностью 2 тыс. км», — отметили в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что за первое полугодие по реализуемым проектам освоено 112 млрд тенге (20,18 млрд рублей). До конца года планируется полностью завершить реконструкцию автодорог Бейнеу-Акату и Алматы-Талдыкорган.