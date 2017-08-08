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Президент Турции Эрдоган посетит Казахстан с официальным визитом

Политика

Саммит ОИС пройдёт в столице Казахстана Астане 10-11 сентября

Президент Турции Эрдоган посетит Казахстан с официальным визитом
Иллюстрация: R4BIA.com
Президент Турции Реджеп Эрдоган

Астана, 8 августа 2017, 15:37 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым выразил намерение посетить Казахстан в сентябре, сообщает 8 августа пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

«Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан в сентябре», — сообщили в пресс-службе.

Также глава Турции планирует принять участие в предстоящем Саммите Организаций Исламского (ОИС) сотрудничества по науке и технологиям.

Напомним, саммит ОИС пройдёт в столице Казахстана Астане 10−11 сентября.

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