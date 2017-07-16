Петр Алексеич, не хотите стать лицом без гражданства? А придется

Украинцам теперь станет гораздо проще получить российское гражданство. От них более не потребуется справка об отказе от гражданства Украины. Достаточно будет самого факта обращения к властям Украины об отказе от гражданства. Госдума поддержала соответствующий законопроект на этой неделе, 12 июля. Он относится к беженцам и переселенцам с Украины и особенно важен тем, что отметил депутат Константин Затулин: бежавшие с Украины жертвы репрессий и гражданской войны, избавившись от необходимости заявлять бандеровскому режиму о своем отказе от украинского гражданства, перестанут нуждаться в данном посреднике, не будут более зависеть от него и его решений.

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Речь идет не только о сотнях тысяч беженцев с Украины, бьющихся в России за получение российского гражданства, но и, возможно, миллионах наших соотечественников на Украине, которые с нетерпением ждут снятия барьеров для получения российского гражданства», — сказал Затулин.

Есть мнение, что чиновники Бандерштадта все равно постараются оказать сопротивление желающим отказаться от украинского гражданства в пользу российского, но проблема видится в другом. Та гражданская война, которую развязала хунта против части своего же народа, в своем начале имела ту же цель, которую во все времена преследовали так любимые этой хунтой каратели и террористы: сгон коренного населения с земель. И если действительно с Украины уедут миллионы граждан, став гражданами России, то кто в итоге сбросит с трона бандеровцев? Впрочем, возможно, что это напрасные опасения: есть признаки, что дни хунты сочтены, и окончательно ее время выйдет ровно тогда, когда она уже окончательно станет отыгранной картой.

Несмотря на свежие заявления Трампа, что санкции с России не будут сняты, пока «всё не будет решено таким образом, чтобы устраивало США и всех на Украине» (читай — никогда), в этой формуле два слагаемых. По поводу того, как должна вести себя Россия, чтобы США «всё устроило», разговор отдельный. Но дела Петра Алексеевича, похоже, начинают идти под гору. Достаточно было бы уже и того подробного отчета, который госсекретарь Тиллерсон затребовал от украинского президента по поводу выданных Вашингтоном $600 миллионов. Очень похоже, что Штаты «внезапно» предъявили подобное требование, «примерно догадываясь», как именно была освоена эта сумма. Зачем Штатам публичное унижение Порошенко, которое влечет за собой данное требование? Не для того ли, чтобы ослабить его позиции? А с учетом того, что МВФ отложил выдачу Киеву очередного кредита на неопределенное время (то ли на три месяца, то ли на полгода), положение главного борца с российскими соцсетями становится все более шатким.

Но ослабляет его не только это. Все помнят пафос, с которым официальная Украина гневно отринула заявление Польши, сделанное устами министра иностранных дел Витольда Ващиковского, по поводу того, что с такими «героями», как Бандера, Украина в Европу не войдет. Тогда еще было сказано, что своих героев Украина себе уж как-нибудь сама определит, а пока дойдет дело до ее вступления в ЕС, сменится не один Ващиковский. Теперь Бандерштадту должен добавить тревоги тот факт, что Ващиковский — не единственный, кто отвергает лозунг «Украина цэ Эуропа».

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Несколько дней назад, а именно 12 июля, против заявления о возможности членства Украины в Евросоюзе выступили уже Германия, Франция и Голландия. В тот же день начался саммит Украина — ЕС, который, безусловно, стал разочарованием для Киева. Согласование декларации саммита было сорвано, Евросоюз наотрез отказался принимать формулировку Киева, взятую из преамбулы соглашения об ассоциации ЕС — Украина, в которой Брюссель «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор». Порошенко слила и Меркель, которой в родном Евросоюзе не хватает только терзаемой гражданской войной Украины, и «кросавчег» Макрон, которого вообще больше интересует гендерная проблематика.

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А по мнению бывшего представителя Украины в Минской контактной группе Романа Бессмертного, Запад и Россия и вовсе могут заключить сделку за спиной Украины, если та продолжит упорствовать в отказе от выполнения Минских соглашений. Иными словами, Порошенко сольют. Тогда, возможно, и бежать в Россию жертвам репрессий и гражданской войны не придется: Тиллерсон дал Порошенко два месяца на подготовку доклада, но при той скорости, с которой раскручиваются процессы, перелом в украинской ситуации может наступить и раньше.

Данные маневры США в отношении Украины, однако, не означают российского поворота американской администрации. Здесь все идет как по маслу. Россию — и в частности МИД — шантажируют изъятой (если не сказать — отжатой) дипсобственностью РФ на территории США. Подход Вашингтона прост: делайте, что мы говорим, и ваша собственность к вам вернется. Опережая просьбу огласить весь список, Вашингтон с готовностью называет условие, которое по существу своему означает «а шли бы вы из Сирии». Озвучивший данное условие заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка высказался несколько более обтекаемо, но смысл в целом именно такой. От непослушной России требуется убедить папочку в своей «добросовестности» и искреннем желании сохранять режим прекращения огня в Сирии, и тогда, может быть (!), России вернут ее же имущество. На данный момент, по всей видимости, пребывающее в залоге. Мелочно как-то… Вот и Лавров высказался в духе «Мы суверенитетом не торгуем», заявив без обиняков, что ни в какие переговоры относительно условий снятия санкций Россия вмешиваться не станет.

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Бесконечно много говорится о том, что Трамп, может, и не прочь дружить с Россией, но ему мощно противостоит та часть элиты, которая категорически против этой дружбы. Наличие в Штатах сильнейшего антироссийского лобби сомнению не подлежит, но вопрос в другом. Помнится, когда президент Обама возглавил Штаты, некоторые эксперты за его невиданную несамостоятельность дали ему прозвище «президент-картонка» (нечто похуже марионетки, даже не трехмерное создание). Так какая разница, чего «хочет» Трамп, если делает он то, что он делает? На самом ли деле он стремится дружить с Россией, но его подавляет антироссийское глубинное государство, или он не желает дружить с Россией и сам, — не имеет никакого значения ровно до тех пор, пока не влияет на результат.