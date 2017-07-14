Путин: Порядок предоставления украинцам гражданства РФ станет проще

Москва, , 22:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что правила получения российского гражданства для украинцев станут проще, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белгородской области Евгением Савченко.

По словам Владимира Путина, у украинцев больше не будут требовать справку о выходе из гражданства Украины.

Такие изменения будут внесены в действующее законодательство в ближайшее время, отметил глава российского государства.

По новым правилам, достаточно будет предъявить подтверждение факта обращения к властям Украины об отказе от гражданства этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля все фракции Государственной думы поддержали законопроект о поправках к федеральным законам «О гражданстве» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которым, в частности, предусматривается освобождение граждан Украины от необходимости добиваться от властей Украины справки о своём выходе из гражданства Украины для получения гражданства РФ.

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