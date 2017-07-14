Трамп: Я никогда не думал об отмене антироссийских санкций

Вашингтон, , 00:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не думал о том, чтобы отменить санкции, введённые Вашингтоном в отношении России, передаёт агентство Bloomberg.

«В настоящее время у нас очень серьёзные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы их отменить», — сказал Трамп журналистам на борту самолета во время перелёта в Париж.

Глава Белого дома отметил, что санкции не будут сняты до тех пор, пока «всё не будет решено таким образом, чтобы устраивало США и всех на Украине».

«Я видел публикации о том, что Трамп хочет снять санкции, — добавил президент США. — Я заработал много денег, заключал отличные сделки. Вот что я делаю. Зачем мне снимать санкции без того, чтобы получить что-то взамен?».

Напомним, ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает законопроект о новых санкциях против России. Претензии Белого дома к документу связаны лишь с пунктом, который даёт Конгрессу США значительные полномочия в определении санкционной политики.

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