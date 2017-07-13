Константин Затулин, , 09:54 — REGNUM

Все фракции Государственной думы поддержали 12 июля во втором чтении законопроект о поправках к федеральным законам «О гражданстве» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которым теперь, в частности, предусматривается освобождение граждан Украины, бежавших или переехавших в Россию, от необходимости добиваться от властей Украины подтверждения (справки) о своём выходе из гражданства Украины для получения гражданства РФ. Такую поправку ко второму чтению внесли депутаты В. Васильев, П. Крашенинников, К. Затулин, К. Бахарев, Н. Поклонская, А. Фаррахов (все — «Единая Россия»), Л. Калашников (КПРФ), Я. Нилов (ЛДПР), О. Епифанова («Справедливая Россия).

К сожалению, на этом этапе не удалось провести в законопроект еще одну поправку, необходимую для скорейшего решения участи беженцев и переселенцев с Украины — соискателей вида на жительство и гражданства РФ: депутат Константин Затулин был вынужден отложить свое предложение отказаться от существующего в законе «О гражданстве» ограничения статуса «носителя русского языка» происхождением — своим или предков по прямой восходящей линии — с территории «в пределах государственной границы Российской Федерации».

Как сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, поправка Константина Затулина очень важна, но требует согласования с правительством и другими участниками законодательного процесса. На это отводится неделя до третьего, окончательного, чтения закона: если Затулина поддержат, законопроект перед третьим чтением специально возвратят ко второму, чтобы принять его поправку.

Напомним, что Константин Затулин предложил, чтобы определение «носитель русского» языка в законе «О гражданстве» было изложено следующим образом: «Иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам собеседования, проведенного с ними Комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства, носителем русского языка (далее — Комиссия), могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР на момент прекращения их существования, за исключением территорий иностранных государств, определяемых перечнем Правительства Российской Федерации».

Поясняя свою поправку ИА REGNUM, Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ отметил следующее:

«После продолжавшейся несколько месяцев борьбы сделан очень важный шаг навстречу нашим соотечественникам с Украины, оказавшимся жертвами репрессий и гражданской войны. Отменив для них необходимость представления справки о выходе из гражданства Украины, мы сняли с них зависимость от бандеровского режима, отвергли его посредничество в вопросе приобретения российского гражданства гражданами Украины. Речь идет не только о сотнях тысяч беженцев с Украины, бьющихся в России за получение российского гражданства, но и, возможно, миллионах наших соотечественников на Украине, которые с нетерпением ждут снятия барьеров для получения российского гражданства.

Зная, какую роль в решении этого вопроса сыграл лично спикер Государственной думы Вячеслав Володин, я надеюсь на его поддержку в принятии предложенной мной новой редакции статуса «носителя русского языка». Ведь для того, чтобы сейчас быть допущенным к собеседованию, по сути, — экзамену на знание русского языка, человек должен представить доказательство проживания, своего или своих предков, на территории современной России. При таком подходе не только многие наши современники, но и Гоголь с Далем с трудом смогли бы претендовать на статус «носителя русского языка». Ведь оба они родились за пределами сегодняшней российско-украинской границы: один — в Сорочинцах, другой — в Луганске.

Хочу подчеркнуть, что я принципиально выступаю за снятие барьеров для допуска к обретению статуса «носителя русского языка» для всех наших соотечественников, а не только для бывших граждан Украины. Законопроект на этот счет (№ 69 201−7) внесен мною еще 30 декабря 2016 г. Он не будет отозван.

Я и мои коллеги продолжим борьбу за его принятие, как, впрочем, и за принятие внесенных мной законопроектов «о гражданстве детей в смешанном браке (№105 115−7) от 17 февраля 2017 г. и «о предоставлении Российской Федерацией политического убежища (№184 643−7) от 24 мая 2017 г.

Приходится признать, что принятие нужных законов возможно только тогда, когда к этому созрели условия. Когда к этому готово общество в целом и, в особенности, все участники законодательного процесса — депутаты Госдумы, Совет Федерации, правительство и президент».