Жан-Клод Юнкер — почетный доктор права в университете Аристотеля

Салоники, Греция, , 19:12 — REGNUM Присвоение председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру звания почетного доктора права, которое состоится сегодня, 13 июля, имеет особое значение для Университета Аристотеля, «твердо ориентированного на современную западную мысль и европейские идеалы», — подчеркнул ректор Перикл Миткас. Решение было принято Юридическом факультетом одного из крупнейших вузов Греции единодушно, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

В резолюции относительно присвоения данного звания Жан-Клод Юнкер назван истинным европейцем и верным другом Греции, ожидается, что сегодня он выскажет свои убеждения в докладе «Греция и Европа: путь гуманизма». Глава Делегации Европейской Комиссии в Греции, Панос Карвунис, сообщил, что предстоящее награждение —

«Это практическое признание его заявки на ценности европейской политической и правовой культуры».

«Даже сейчас, возможно, многие не знают вклада Юнкера в дела Греции. И это не только из симпатии к нашей стране, но, главным образом, из глубокой веры в европейские идеалы и ценности сохранения европейского единства», — добавил Карвунис, подчеркнув приверженность Юнкера пути евроинтеграции.

Напомним, с учетом данного тезиса, о недавнем участии Юнкера в саммите Украина — ЕС, согласование декларации которого сорвалось из-за позиции Брюсселя, о чем стало известно после встречи Юнкера, Петра Порошенко и Дональда Туска. Тогда Евросоюз категорически отказался принимать формулировку Киева, взятую из преамбулы соглашения об ассоциации ЕС — Украина, в которой Брюссель «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор».

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