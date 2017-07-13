Лавров: Россия не будет вступать в переговоры по снятию санкций

Берлин, , 17:33 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва ни при каких условиях не будет ввязываться в переговоры по снятию антироссийских санкций. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 13 июля, в ходе выступления в фонде имени Карла Кёрбера.

Лавров напомнил, что Москва считает введение антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США незаконным, так как введение подобных санкций — это прерогатива Совета безопасности Организации Объединённых Наций.

«Хочу ещё раз подтвердить — мы не будем ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций», — подчеркнул Лавров.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что российский рынок уже адаптировался к западным санкциям. При этом Силуанов выразил надежду, что новые ограничения введены не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России США и Евросоюз ввели в 2014 году, после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав РФ.

Запад заявляет, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Украины, а Крым был «аннексирован». При этом государственный переворот на Украине, который в итоге привел к гражданской войне, был на самом деле инициирован именно западными спецслужбами.

Что касается Крыма, то там прошел референдум о самоопределении и подавляющее большинство населения полуострова проголосовало за выход из состава Украины и возвращение в состав РФ.

Тем не менее, на основании своих лживых заявлений Запад ввёл против России санкции. Условием отмены санкций США и Евросоюз ставят возврат Крыма Украине и фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса.