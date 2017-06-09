Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

В начале прошлой недели произошло событие, которое позволяет несколько под иным углом взглянуть на привычный новостной ряд по теме приватизации на Украине. Во дворе своего дома был убит экс-глава компании «Укрспирт» Виктор Панков (в последнее время занимал пост советника главы «Укрспирта», т. е. должность, на которую часто уходят бывшие директора и чиновники, оставаясь «серыми кардиналами» компании/министерства). Журналист Станислав Речинский в своём Facebook написал об убитом так: «..Личность малоизвестная, но весьма влиятельная. Представитель клана Ставицкого — Присяжнюка [Эдуард Ставиций и Николай Присяжнюк — министры экологии и аграрной политики во времена Виктора Януковича, имели сильное влияние на рынки топлива и аграрной продукции, в частности спирта — Ред.] и одновременно — креатура «Свободы». Имел свою бригаду боевиков для давления на руководителей местных подразделений «Укрспирта». Следует напомнить, что в конце марта 2017 года в подъезде своего дома был избит битами замдиректора «Укрспирта» Игорь Ильчишин. Всё это никак не говорит в пользу того, что компанию в ближайшее время собираются приватизировать. Скорее это похоже на борьбу за теневое влияние на лакомую госкомпанию.

Приватизацию Одесского припортового завода (крупнейшее химическое предприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) также в очередной раз отложили — в этот раз до 30 ноября. Среди основных причин — судебный спор со структурами олигарха Дмитрия Фирташа, которым Стокгольмский арбитраж присудил вернуть долг в размере 250 млн долл. В настоящее время Фонд госимущества в украинских судах пытается опротестовать решение суда города Южный Одесской области, которым решение арбитража было признано в украинском праве. До этого продажа завода бессмысленна, поскольку его стартовая цена примерно равняется сумме долга перед Фирташем.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на помощь USAID в реформах, намеченных правительством. «…Мы утвердили программу действий правительства до 2020 года. Приоритет — пенсионная реформа, которую мы согласовали с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Следующий шаг — приватизация. За несколько недель представим усовершенствованную систему (продажи госактивов). Чувствительный, но не менее важный вопрос — земельная реформа. И здесь мы тоже нашли формат, в котором мы можем дискутировать».

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко уточнил, что «…готовится прозрачная приватизация нескольких объектов (надежда на Дмитрия Парфиненко — и.о. председателя ФГИУ)». Правда, ни глава правительства, ни министр не уточнили, о каких объектах идёт речь. Это явно не ОПЗ и не «Укрспирт», закон о приватизации которого даже не принят парламентом (6 июня депутаты в очередной раз отказались его рассматривать). Вряд ли это энергоактивы (облэнерго и «Центрэнерго»): закон об энергорынке подписан президентом, однако порядок стимулирующего тарифообразования ещё не утверждён, не говоря уж о том, что вряд ли инвесторы готовы покупать «Центрэнерго», чьи ТЭС решением президента Украины Петра Порошенко остались без донецкого антрацита и пока не выстроили логистику поставок от альтернативных продавцов. К тому же Энергостратегия предусматривает перевод ряда блоков на уголь марки «Г», и потенциальные покупатели наверняка подождут, пока государство профинансирует этот переход. Следовательно, стоит ожидать, что в качестве тестовых объектов по новому закону будут подготовлены к продаже какие-либо второстепенные объекты. Либо же это будут 1−2 порта.

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 8 июня официальный курс составляет 26,20 грн/долл. (-0,11 грн к курсу прошлой недели). Евро, остался примерно на тех же значениях, что и неделей ранее — 29,39 грн (-0,03 грн) Рубль минимально подешевел — 0,463 грн (-0,001 грн).

Доллар на межбанке снова торгуется ниже курса НБУ: 26,15−26,17 грн./долл (-0,09 грн). А вот на чёрном рынке небольшая сенсация. Впервые за долгое время доллар «пробил» барьер 26 грн: 25,98−26,04 грн. (-0,17 грн.). Прогнозы о возврате к курсу «по 25» начинают сбываться.

Согласно информации, размещённой на сайте НБУ, валютные резервы Украины в течение мая увеличились до 17,617 млрд долл. (+442 млн долл. в сравнении с апрелем 2017 г.), а с начала года ЗВР выросли более чем на 2 млрд долларов. Для НБУ сейчас настало поистине золотое время. Напомним, среднегодовой курс доллара, заложенный в бюджет, составляет 27,2 грн. Т. е. к настоящему моменту НБУ на межбанке скупает валюту уже более чем на гривну дешевле этого курса. Впрочем, экономист Александр Охрименко напоминает, что чистые ЗВР — это всего 4 из 17,6 млрд, остальное — кредитные средства.

Экономист Виктор Скаршевский считает, что хотя Нацбанку и выгодно выкупать на межбанке подешевевший доллар, проседать бесконтрольно он ему не даст. «Нацбанк не даст гривне укрепиться ниже 26 грн/доллар, так как в бюджете на 2017 год заложен курс 27,2 грн/доллар. И дальнейшее укрепление может негативно повлиять на доходную часть бюджета, так как 40% доходов зависит от обменного курса (НДС и акцизы на импортные товары, ввозная пошлина и другие). Также дальнейшее укрепление гривны негативно повлияет на экспортеров, так как уменьшится их выручка в гривне [т.е. база налогообложения — Ред.]», — анализирует он. В принципе, подтверждение этому можно увидеть самостоятельно: снятие ограничений на вывод дивидендов, покупки валюты физлицами (прежде оно ограничивалось наличием 100 тыс. долл. на банковском счёте). К тому же НБУ опускает курс довольно плавно, межбанковский курс опередил официальный примерно 3 недели назад, а курс чёрного рынка уже довольно давно существенно опережает курс НБУ.

Исполнительный директор Центра развития рыночной экономики (CMD-Ukraine) Юрий Прозоров в интервью порталу UBR рассказал, как долго НБУ будет наращивать валютные резервы. «Нацбанк продолжит пополнять свои золотовалютные резервы в этом июне — июле. Но уже в августе ожидается разворот тренда — регулятор начнет тратить накопленный запас. Цены на продукцию металлургической отрасли (и наших сталеваров в том числе) падают, и наша страна столкнется с уменьшением поступлений выручки от экспортеров. Насколько резко при этом будет падать курс гривны — зависит от того, насколько ее продавят? Если она уйдет в район 25,5 грн./долл, то быстро поднимется к 27 грн./долл. Но в целом среднее значение в 27,2 грн./$ — пока вне зоны риска. Выше 30 грн./долл, возможно только на фоне военных геополитических катаклизмов или краха каких-то отраслей экономики», — прогнозирует специалист.

Обозреватели отмечают, что другие игроки, которые создают спрос на валюту (импортёры, инвесторы, выводящие прибыль) также не могут справиться с предложением валюты на межбанке. И если в мае репатриация дивидендов составила 180 млн долл., то в июне — июле она просядет до 100−120 млн долл. в месяц, чем дополнительно увеличит избыточное предложение. Импортёры, в свою очередь, не могут торговать в прежних объёмах из-за обнищания населения.

При этом предсказывать колебания курса с каждым годом становится всё проще.

«Сегодня можно сказать, что наш аграрный сектор — это 40% валютной выручки, приходящей в страну, каждый шестой работающий сегодня работает в аграрном секторе», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на открытии Международной агропромышленной выставки «Агро-2017». А значит, отслеживание аграрного экспорта Украины и динамика биржевых цен на его основные позиции уже даст приблизительный прогноз валютных поступлений, соответственно и курса.

МВФ

Результатом работы миссии МВФ на Украине во второй половине мая стало согласование пенсионной реформы правительства Гройсмана. Более того, 4 июня в правительстве заявили, что проект реформы поддержан не только МВФ, но и руководством Всемирного банка. Как мы помним, согласование реформы шло не один месяц, в МВФ то требовал от правительства более позднего срока выхода граждан Украины на пенсию, то, наоборот, остужал чрезмерный пыл Минсоцполитики, которое предлагало урезать пенсии ниже общепринятой планки — не менее 40% от заработка.

Итак, до чего договорились?

1. «Уже с 2018 года требование по минимальному стажу вырастет, причем резко, сразу на 10 лет (с 15 до 25) — столько не у всех даже сейчас наберется. А уже в 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь 35 лет стажа. Это много. До 60 лет заработать 35 лет стажа сейчас практически нереально, учитывая, в каком возрасте молодежь сейчас выпускается из университетов и как часто сейчас люди меняют работу. Поэтому по факту пенсионный возраст для огромного количества украинцев как раз и повысят, потому что под критерий минимального стажа они не подпадут. Особенно учитывая, что многие на Украине трудоустроены неофициально. Поэтому может оказаться, что миллионы людей в 2028 году не смогут выйти на пенсию в 60 лет», — поясняет ведущий сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко в комментарии для «Страна.ua».

2. Кому не хватило стажа для выхода на пенсию в 60 лет, вынуждены будут работать до 63 — как и предлагал МВФ. Поэтому горделивая риторика правительства «мы не пошли на поводу у МВФ» — обычная манипуляция. Более того, Лидия Ткаченко даже считает, что вариант МВФ был бы для будущих пенсионеров гораздо менее болезненным, чем тот вариант, который теперь будет внедрять правительство.

3. Тем, кому стажа не хватает даже в 63 года, смогут его докупить (не более 5 лет) — перечислить соответствующую сумму ЕСВ в Пенсионный фонд.

4. Те, кому стажа не хватает катастрофически, даже с «покупкой», будут вместо пенсии получать социальное пособие. Ориентировочно — половину минимальной пенсии. На практике же это будет зависеть от дохода семьи и рассчитываться примерно так, как сегодня вычисляется размер субсидии.

Если с пенсиями и приватизацией правительство ещё как-то разобралось, то третья большая реформа Гройсмана (земля) пока пробуксовывает.

«Позиция аграрного комитета, и лично моя, следующая — мы точно не имеем сегодня возможности ни технической, ни юридической возможности организовать рынок земли. У нас есть ряд проблемных пунктов на законодательном уровне, которые не дают ответа на вопросы: кто имеет право покупать землю, по какой цене ее должны покупать, как мы защитим отечественного производителя, фермера и так далее», — так заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Лабазюк. В качестве утешения для МВФ — главного заказчика этой реформы — он предлагает что-то вроде тестового рынка: продажу небольших участков и только государственной земли. Если эта позиция — не кокетство и не попытка депутатов выторговать что-то в обмен на более покладистую позицию, то у правительства намечается серьёзная проблема. Без снятия моратория на продажу земли денег МВФ не даст, это давно известно.

Топливо

По состоянию на 8 июня за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 25,09 грн (цена за неделю не изменилась, +1,37 грн с начала года), за литр А-92 — 24,36 грн (+0,02 грн, +1,3 грн с начала года), за дизельное топливо — 22,78 грн/л (цена за неделю не изменилась, +1,43 грн с начала года).

При этом в опте топливо дешевеет гораздо активнее. Так, бензины государственной «Укргаздобычи» на Украинской энергетической бирже продавались по 26 500 грн/тонна (А-92, — 100 грн/тонна к 1 июня) и по 27 600 грн/тонна (А-95, — 200 грн/тонна к 1 июня), 27 500 грн/тонна (дизтопливо, — 200 грн/тонна), Т. е. в опте А-92 Укргаздобычи подешевел примерно на 0,07 грн/л, А-95 — на 0,15 грн/л, дизтопливо — на 0,17 грн/л. Однако автомобилисты могут ощутить это снижение, только пользуясь программами лояльности АЗС.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в своём материале для издания «Новое время» анализирует топливный баланс Украины. По его мнению, сегодня потребности Украины в топливе закрывают 4 наиболее крупных источника: поставки с белорусских НПЗ (до 50% рынка); Кременчугский НПЗ, контролирующийся условной группой «Приват» Игоря Коломойского (16,6% рынка); нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», контроль над которым в прошлом году перешёл от «Роснефти» к швейцарской Proton Energy Group (15,4%); Польский концерн Orlen, поставляющий нефтепродукты с Плоцкого и Мажейкяйского НПЗ (8%). Таким образом, на этих поставщиков приходится до 90% оптовой торговли нефтепродуктами.

Введение стандарта Евро-6 на Украине перенесено с января 2018 на январь 2020 года.

«Принятие этого законопроекта также позволит нашим гражданам приобрести более дешевые автомобили 2010 года с уплатой пониженного акцизного налога в течение 2018 года», — так объяснила причину глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина во время выступления в ВР. Однако, скорее всего, такой шаг вызван не только заботой о гражданах. Нынешний стандарт топлива на Украине (Евро-5, введён с января 2016 года) не могли ввести с 2009 года из-за противодействия условной группы «Приват» — ведь для этого было необходимо проводить модернизацию НПЗ. И сегодня доля Кременчугского НПЗ в топливном балансе, которая с 2016 года даже выросла на 1−1,5%, вполне позволяет лоббировать оттягивание обновления экологических норм.

Разное

Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик (рейтинг Международного института управленческого развития) мира, т. е. опустилась ещё на одну ступень в сравнении с 2016 годом. Впрочем, соседи Украины — Хорватия и Бразилия (59-е и 61-е места) — вроде бы не самая плохая компания. Обычно Украина в подобных рейтингах соседствует со странами экваториальной Африки, где половина населения больна СПИДом, а вторая — колдуны.

Термин «африканизация» используется в отношении Украины всё чаще. Так оценивает происходящее здесь бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта в интервью Parlamentní listy: «…Размер ВВП на душу населения соответствует скорее уровню африканских (Марокко, Ангола) или бедных азиатских и латиноамериканских государств (Филиппины, Гватемала). Из европейских стран хуже дела идут только в Молдавии».

Всемирный банк опубликовал статистику, которая как раз оспаривает слова экс-посла насчёт конкуренции с Молдавией — динамику изменения ВВП 188 стран мира с 1990 по 2015 год. ВВП пересчитывался в доллары с учётом инфляции, которая за эти годы составила 84%. Следовательно страны, у которых ВВП вырос на 84%, «сработали в ноль». Если же рост составил менее 84% — стали жить беднее. Только 4 страны мира показали рост ВВП менее 84%. В порядке убывания: ЦАР (71%), Зимбабве (64%), Грузия (43%), Украина (-3%). Очень показательно, что две самые крайние позиции рейтинга занимают две наиболее активные страны проекта «Восточное партнёрство».

В мае на Украине существенно ускорилась инфляция. Если в апреле она практически замерла и по итогам января — апреля составила 4,9%, то май прибавил сразу 1,3%, т. е. 6,2% с начала года. Напомним, в НБУ очень надеялись удержать в этом году инфляцию в пределах 9%. Однако шансы на это всё меньше, учитывая, что близится период активной закупки энергоносителей, во время которого гривна всегда сдаёт позиции.

С 1 июля на Украине окончательно отменяется государственное регулирование цен на продукты. Такое решение принял Кабмин по результатам эксперимента, продолжавшегося с прошлого октября. Во время этого периода правительство постепенно отменяло регулирование цен на различные группы товаров. В основном регулировались цены на отдельные виды мясо‑ и молоко-продукции, крупы, куриные яйца, хлеб, макаронные изделия. Надбавка розницы к оптовой цене этих товаров не могла превышать 15%.

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