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Взыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины

Экономика
Главные новости экономики Украины за период с 1 по 8 февраля 2017 года

Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, 9 февраля 2017, 11:50 — REGNUM  

Приватизация

Фонд госимущества Украины в своём издании «Ведомости приватизации» сообщает, что Одесский припортовый завод (крупнейшее химическое предприятие страны, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса, собственный терминал перевалки аммиака) будет снова выставлен на продажу в декабре 2017 года. Пока же, как сообщает пресс-служба ведомства, предприятие всё же собираются передать в аренду. «Фондом разрабатываются следующие варианты взаимодействия с потенциальными инвесторами и партнерами, а именно: передача в аренду имущества общества (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества), осуществление обществом операций с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак, передача имущества общества в управление, приобретение обществом природного газа», — говорится в сообщении. Это в равной степени может говорить о том, что правительство решило пойти по пути прошлой власти и передать завод заинтересованному инвестору через имитацию процедуры приватизации (арендатор получит преимущества по условиям конкурса). Или же о том, что ОПЗ перед продажей намерены «подоить» по той же схеме, что и «Центрэнерго», т. е. передать арендатору, который связан с властью (по слухам, «Центрэнерго» вот уже около года контролирует Игорь Кононенко — замглавы фракции Блока Петра Порошенко). Напомним, что ОПЗ в 2016 году дважды выставляли на продажу и оба раза конкурсы срывались из-за отсутствия заявок: предприятие слишком увязло в долгах, превышающих его оценочную стоимость.

По словам экс-главы Фонда Александра Рябченко в эфире радиостанции «Голос Столицы, нужно бы разобраться, почему ФГИ выбирают такие нестандартные методы как передача завода в аренду вместо того, чтобы банально его продать: «…просто надо понять, что там за ситуация, поскольку не очень понятно, почему инвестор не идет. Действительно ли существующий долг, кстати, этот долг и раньше существовал, отпугивает инвестора, или что-то другое».

Как сообщает министр АПК Украины Тарас Кутовой, требование приватизации спиртовой отрасли Украины стало одним из требований МВФ: «Есть требование МВФ, чтобы закон о приватизации и демонополизации отрасли был проголосован в пакете законопроектов, предусматриваемых в рамках программы сотрудничества с МВФ. Это вселяет в меня надежду, что закон будет внесен в повестку дня Верховной рады довольно быстро… Если он будет проголосован в феврале, значит, у нас есть окно возможностей сделать подготовку, передачу, привлечь юристов, аудиторов для осуществления процесса. Но если в декабре, то уж извините. Всё зависит от того, сколько у нас есть времени, чтобы провести подготовительную работу, внутреннюю», — передаёт слова министра пресс-служба МинАПК. Кутовой также уточнил, что министерство свою работу сделало. Проблема в депутатах, которые уже несколько раз проваливали голосование о приватизации отрасли.

Ещё одну компанию, входящую в сферу МинАПК — ГПЗКУ (Государственная проводольственно-зерновая компания) правительство готовится исключить из перечня объектов, выставляемых на продажу. Причина — возражения КНР. Дело в том, что ещё во времена президентства Виктора Януковича компания получила кредит от Китая в размере 1,5 млрд долл. под гарантию поставок зерна. Китайская сторона возражает против продажи компании до того, как она рассчитается по своим обязательствам.

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский во время общения с журналистами обозначил интерес к покупке завода «Турбоатом» (выпускает турбины для всех типов электростанций и прочее энергетическое оборудование), 75% акций которого ФГИ попробует продать в ноябре. А также уточнил, что собирается купить завод на пару с владельцем 25% пакета акций — известной компанией Glencore (один из крупнейший сырьевых трейдеров в мире).

Есть шанс, что Glencore заинтересуется ещё одним украинским активом. ФГИ выставляет на продажу «Запорожский алюминиевый комбинат», принадлежавший ранее компании «РусАл» Олега Дерипаски. В 2011 году, после конфликта с украинской властью (Дерипаску обвинили в невыполнении инвестсоглашения по ЗАлК), комбинат вернулся в государственную собственность. Glencore является собственником 8,75 пакета акций «РусАл» и могла бы принять участие в конкурсе.

Валюта

За минувшую неделю курс гривны колебался, но в результате, к 8 февраля она смогла немного укрепиться. Официальный курс доллара — 27,03 грн. (-0,04 грн. к курсу прошлой недели). Евро подешевел сильнее — 28,8 грн. (-0,32 грн.). Российский рубль немного прибавил — 0,456 грн. (+0,06 грн.).

На межбанке доллар торгуется в коридоре 26,86−26,91 грн., т. е. подешевел на 0,2 грн., опустившись значительно ниже курса НБУ — такого уже давно не было и говорит об избытке предложения на валютном рынке. На чёрном рынке доллар держится в диапазоне 27,45−27,5 грн.

Металлургия — одна из отраслей, которые тянут гривну из ямы в этом январе. Валютные поступления от металлургов в первый месяц 2017 года на 71,9% больше, чем в январе 2016-го (655 и 381 млн долл. соответственно). Даже зернотрейдеры отстали — у них всего 565 млн долл. В сумме же две эти отрасли дали Украине 41% валютной выручки за январь, которая составила 3 млрд долл.

«Уже во второй половине месяца волнения должны успокоиться. Во-первых, к 20 февраля крупные компании должны погасить налог на прибыль за четвертый квартал 2016 года, под что им понадобится дополнительная гривна. Во-вторых, до конца месяца будет активно поступать экспортная выручка от агропроизводителей. Все это ослабит давление на нацвалюту», — прогнозирует директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной для «Вести-Украина». Доллар удерживается от дальнейшего падения из-за возмещения НДС экспортёрам — за последние пару недель бизнесменам вернули порядка 6 млрд грн.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB, курс гривны на наличном рынке в феврале может находиться в диапазоне 27,5−29,5 грн. за доллар США.

«Обострение боевых действий в Авдеевке и приостановление работы коксохимического завода и других промышленных предприятий могут привести к сокращению производства в металлургии и падению украинского экспорта. Кроме того, весомым остается фактор внешнего влияния, в частности изменения экономической и политической поддержки Украины новым президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, политика протекционизма в США может привести к сокращению глобальной торговли и ослабить цены на основных экспортных направлениях Украины. Наиболее опасной является торговая война между США и Китаем, что может изменить торговую активность Поднебесной. Зоной риска и ослабления экспорта также выступает еврозона в связи с Brexit, переговоры по которому должны состояться до конца марта. Поддерживать спрос на рынке будет отток ликвидности из Приватбанка, которая частично вернется в банковский сектор, а частично будет направлена на покупку иностранной валюты. В то же время, сдерживать спрос будут высокие расходы населения на коммунальные услуги, а также рост цен на топливо и продукты питания», — говорится в экспертном анализе.

МВФ

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что правительству Украины удалось уговорить МВФ снять требования по повышению пенсионного возраста, которые Фонд выдвинул Украине ещё осенью прошлого года: «Все те транши, которые мы запланировали на этот год, должны быть получены. Потому что это является индикатором того, что мы движемся в нужном направлении… Мы на последних этапах переговоров, технические моменты обсуждаются для получения следующего транша. Это сигнал для страны и внешних инвесторов». Кроме того, удалось отодвинуть граничный срок подачи в Верховную раду законопроекта по рынку земли — теперь в МВФ его ждут к маю.

Между тем проблема проведения пенсионной реформы за Украиной остаётся, и это обязательство (в т.ч. перед МВФ) с Украины никто не снимал. Просто вопрос поставили иначе: сможете его решить без повышения пенсионного возраста — хорошо. Если же нет, к повышению всё равно придётся вернуться. «Если бы я был убежден, что пенсионный возраст нужно повышать, я бы вышел и публично об этом заявил. Я бы взял на себя политическую смелость, но пока я не имею аргументов для этого. Я вижу другие возможности решения проблемы», — сказал глава Минсоцполитики Андрей Рева в эфире NewsOne.

В течение 2017 года правительство предложит украинскому обществу решения относительно изменения пенсионной системы, чтобы обеспечить ее справедливость и увеличение пенсионных выплат, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 9 февраля.

«Я считаю, что в 2017 году у нас есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат… Мы будем готовы предложить украинскому обществу такие решения. Всему свое время», — отметил он. Впрочем, подробности не сообщаются.

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко напомнил, что в этом году Украина должна вернуть МВФ 1 млрд долл. А поэтому не следует слишком радоваться первому траншу — по сути, эти деньги дадут лишь для того, чтобы Украина их тут же вернула обратно. Также эксперт напомнил о том, что позиция Фонда будет зависеть от позиции США. «Скорее всего организация будет более прагматичной и продолжит сохранять свою зависимость от основного акционера МВФ. А Международный валютный фонд — это не обычная демократическая организация, где одна страна — один голос. В МВФ вес голоса страны зависит от её части в капитале Фонда, а доля США составляет 16,5%. Пакет из 15% дает возможность блокировать любое решение», — пояснил он, выступая на пресс-конференции.

Тем временем в диалог правительства и МВФ решил вклиниться эпатажный украинский политик Олег Ляшко. Он подверг критике новый меморандум с Фондом и потребовал обсудить его публично: «Я обращаюсь с требованием к президенту Украины, премьер-министру встретиться с лидерами фракций и публично обсудить условия меморандума, который они собираются подписать с МВФ. Так как потом для выполнения этого драконовского меморандума будут внесены в парламент законопроекты, под которые коррупционными методами будут собирать голоса», — такое заявление политик сделал в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Глава экономистов Украины Андрей Новак полагает, что требования МВФ могут от чисто экономических стать политическими: «Сотрудничество с МВФ — это не чисто экономический процесс или финансовая операция. МВФ — это один из каналов мировой поддержки, и не только экономической, но и политической. На уровне «большой семерки» есть принципиальное решение поддерживать Украину… Вполне может быть какая-то форма внутренне политических требований к Украине. Например, проведение досрочных выборов, чтобы Украина получила более эффективную власть и политиков, потому что каналов помощи Украине много: расширенное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком, правительства многих стран оказывают финансовую помощь Украине, подписана ЗСТ с ЕС. Но использование этой поддержки вызывает вопросы у многих».

Бензин

На рынке топлива Украины без изменений, оно стабильно дорожает. Правда, динамика несколько снизилась Так, за литр А-95 автомобилистам теперь придётся платить 24,4 грн. (+0,01 грн. по сравнению с прошлой неделей), литр А-92 — 23,73 грн. (+0,08 грн.). Дизельное тоже в цене — 22,07 грн./л (+0,06 грн.). Тот факт, что А-95 несколько выбивается из общей картины, вероятно объясняется продажей ещё старых запасов топлива.

Экономист и руководитель проекта «Путь к успеху» Андрей Блинов в эфире Черноморской телерадиокомпании допустил, что к весне литр бензина может дорасти и до 26 грн.: «Цены на бензин, хотя этого не прогнозируют работники нефтяных компаний, будут снова расти. Это сезонный фактор — я не помню апреля, чтобы цены не росли… То есть, если мы слышим, что вследствие договоренности ОПЕК в этом году будем иметь уже этим летом 60 долл., а может, и 80 долл. за баррель. Было 40 долл., а сегодня уже 55 долл. за баррель. Соответственно, стоимость бензина вернется на уровень 1 долл. за 1 литр бензина. Если сбудется мой прогноз про доллар по 26 грн., то ситуация будет стабилизироваться на этом уровне».

Дальнейшего подорожания ожидает и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, причём, по его словам, к лету литр топлива может дорасти и до 30 грн.: «Есть три фактора: рост цен на нефть, падение нацвалюты и повышение акциза. Все они будут негативно влиять на стоимость бензина и дальше. Крупные сети заправок уже подняли цены. Вероятно, в течение февраля продолжится удорожание бензинов и дизтоплива, но не такими темпами, как в январе, тем более причин для укрепления гривны не видно», — приводит его слова издание «Сегодня». А президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов» Леонид Косьянчук в своём комментарии этому же изданию сделал интересный прогноз. Он считает, что к лету 2017 года дизтопливо сравняется по стоимости с бензином.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в январе 2017 года импорт по коду ТНВЭД 2710 (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) составил 281,7 млн долл. (565,5 тыс. тонн). Это значительно превышает показатель на январь 2016 года — 174 млн долл. Также сообщается, что нефтепродукты на 124 млн долл. поступили из Белоруссии, на 93 млн долл. — из РФ. А вот на третьем месте (22 млн долл.) внезапно Греция. Обычно третье место удерживала Литва.

Сжиженный газ на Украине давно используется в качестве дешёвого заменителя бензина и дизтоплива. Однако в 2016 году его потребление практически достигло 1,5 млн тонн, 1,35 из которых были использованы именно как автомобильное топливо. Согласно статистике «Консалтинговой группы А-95», в 2009—2016 гг. потребление сжиженного газа на Украине удвоилось, только за прошлый год прирост составил 335 тыс тонн — мастерские по переоборудованию едва справляются с наплывом клиентов.

С другой стороны, по итогам 2016 года эксперты единогласно заявляют, что украинский рынок топлива восстанавливается. Согласно данным «Консалтинговой группы А-95» и Upeco, продажи дизтоплива колебались в пределах 5,86−5,92 млн тонн (+500 тыс тонн к результату 2015 года), бензинов — 2,18−2,21 млн тонн (+150 тыс тонн). По их словам, это близко к значениям 2013 года. Однако эксперты подчёркивают, что речь только об официальной статистике. Есть ещё теневой сектор, который в 2013 году оценивался в 1 млн тонн в год. Сегодня он уменьшился примерно до 200 тыс. тонн. Если считать вместе с «тенью», то до восстановления рынку нефтепродуктов пока ещё далеко.

Закрытия и банкротства предприятий

На Украине продолжают массово закрываться ФОПы (налоговый статус предпринимателя в законодательстве Украины — упрощённое налогообложение). Причина — в изменении налогового законодательства, в соответствии с которым предприниматель с января 2017 года обязан уплачивать ЕСВ даже если не получает доход от предпринимательской деятельности. К 3 февраля, согласно информации opendatabot.com, закрылись 233 из 1980 тыс. таких предприятий. Согласно оценке экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которую он приводит в своём Facebook, к середине 2016 года этот показатель может вырасти до 500 тыс. Согласно расчётам НБУ, это может привести к увеличению количества безработных на Украине на 135 тыс. человек. Однако Андрей Рева отрицает, что бюджет понесёт убытки: «Только от единого налога в бюджет поступил почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январём 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины».

Растут и показатели банкротств предприятий. Так, если за 2016 год банкротами были признаны немногим более 1,5 тыс. предприятий, то на 6 февраля в процессе банкротства — более 2 тыс.

Разное

На 1 января 2017 года государственный долг Украины почти достиг 71 млрд долл. или 82% ВВП, переломив тем самым динамику последних двух лет (госдолг Украины в 2014—2015 гг. снижался). За минувший год Украина нарастила его на 5,46 млрд долл. Впрочем, практически вся эта сумма (около 5 млрд долл.) приходится на облигации, выпущенные под национализацию «Приватбанка», т. е. речь об увеличении внутреннего долга. К тому же в будущем правительство намеревается продать «Приватбанк» и вернуть средства, затраченные на его покупку. Оставшиеся 0,45 млрд — возникли от размещения валютных ОВГЗ.

В этом году он может увеличиться, однако сумма вряд ли будет такой большой. Максимум 3 млрд от МВФ (4 транши минус 1 вернуть). Кроме того, заместитель министра финансов Юрий Буца утверждает, что от республиканцев поступало предложение получить 1 млрд долл. под госгарантии США. Этот вид кредитования ещё более дешёв, чем кредиты МВФ, поэтому в правительстве с радостью предложение примут — если во время принятия бюджета США этот миллиард утвердят. Александр Данилюк на днях упоминал о планах министерства получить на рынках заёмного капитала до 0,5 млрд долл. Вот, пожалуй тот максимум, который сможет получить Украина.

По состоянию на 1 января сумма задолженности по выплате заработной платы составила 1,8 млрд гривен, сообщили в государственной службе статистики. Это на 4,8% меньше, чем на 1 января 2016 года, основная часть задолженности приходится на промышленность.

Номинальная и реальная заработная плата на Украине растут — в целом номинальная заработная плата в прошлом году выросла на 23,5%, реальная — на 11,6%. Вместе с тем инфляция по итогам 2016 года составила 12,4%, таким образом, реальная зарплата выросла меньше, чем цены. В январе 2017 года инфляция на Украине составила 1,1% по сравнению 0,9% в декабре 2016 года, сообщила Государственная служба статистики Украины. Правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%.

Министерство экономического развития и торговли намерено предложить Кабинету министров отменить государственное регулирование цен на продукты питания на постоянной основе. Проект соответствующего постановления уже готовится и вскоре будет вынесен на обсуждение общественности. В ведомстве сообщили, что временная отмена ценового регулирования, которая действовала в четвертом квартале 2016 года на Украине, показала позитивный результат. Напомним, что на октябрь-декабрь 2016 года правительство в качестве эксперимента отменило нормы по установлению максимальной торговой надбавки в 15−20% на 17 групп товаров, в частности на крупы, мясо, молоко, муку, колбасы, яйца, сыр, сметану, масло.

7 февраля стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения кредита, предоставленного Всемирным банком.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2007 по 2013 года Всемирный банк предоставил кредит на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры» в нескольких областях Украины, в том числе Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой. Кредитные средства были предоставлены под гарантии правительства Украины, а главным исполнителем проекта являлось министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Однако, как оказалось, должностные лица коммунальных предприятий перечисляли средства на счета аффилированных транзитных предприятий. При этом в договорах указывалась значительно завышенная стоимость работ, в некоторых случаях работы вообще не выполнялись.

На Украине продолжается полемика относительно возможного решения Лондонского арбитража по иску России о возвращении $3 миллиардов кредита, полученных во время президентства Виктора Януковича. Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко, который считает, что, если Украина проиграет в лондонском суде, что наиболее вероятно, России ей платить не придется. «Биться нужно до последнего, чтобы этого не произошло. Но если это произойдет, тогда начнут работать решения, которых добились в судах в интересах пострадавших украинских граждан», — заявил политик, уточнив, что таким образом можно будет взыскать с России не меньше $100 млрд.

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