Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 12:43 — REGNUM

Приватизация

Экс-руководитель Государственного фонда содействия местному самоуправлению Максим Рубин в комментарии новостному агентству «Харьков» поясняет причины, по которым Фонд госимущества и Минэкономики отстаивали механизм т. н. «малой приватизации» через систему электронных торгов Prozorro. По словам эксперта, истинная причина — продавать объекты по частям. «Все, что продавалось, и пользовалось спросом у покупателей, — это мелкие объекты сферы услуг: сауны, кафе, магазины, которые изначально входили в производственные комплексы, но потом, когда стало ясно, что покупателей не интересует лот целиком, его повторно выставляли по частям», — заявляет Рубин. Привлекательность целостных комплексов, как правило, отягощена долгами основного предприятия. Задача в том, чтобы вывести интересные активы в отдельные лоты, а государство оставить с не проданным и «голым» юрлицом, а также долгами.

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 3 мая официальный курс составлял 26,56 грн./долл. (-0,02 грн. к курсу прошлой недели). Евро продолжает расти уже третью неделю — до 29,03 грн./евро (+0,07 грн.). Суммарно за три недели он подорожал примерно на 0,55 грн. Рубль продолжает откатываться на фоне дешевеющей нефти — 0,466 грн./руб. (-0,006 грн.).

Доллар на межбанке держится ниже официального курса: 26,48−26,51 грн./долл. (-0,07 грн. к прошлой неделе). Курс чёрного рынка значительно ниже официального курса и курса НБУ: 26,15−26,20 грн. (-0,05 грн.).

По факту в начале мая на Украине доллар выгоднее сдавать даже не в обменках и нелегальным менялам, а вполне официально — в банках. Правда, получается это далеко не везде: в банках дефицит гривны в кассах, они давно отвыкли от желающих сдавать валюту граждан, а потому не готовы к повысившемуся предложению.

Однако эксперты призывают граждан не слишком спешить избавляться от дешевеющего доллара. «Учитывая увеличение ликвидности в системе, в том числе после завершения периода налоговых платежей, не исключаю, что падение ещё больше замедлится. Коррекция курса возможна, но говорить о полном «развороте» в сторону роста пока рано», — пояснил в комментарии порталу UBR начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

В пользу укрепления гривны, утверждают эксперты, играет благоприятная конъюнктура рынков и проведение «Евровидения», которое принесёт Украине немного валюты. Более того, экономист Эрик Найман во время пресс-конференции высказал мнение, что курсы в пунктах обмена валют сегодня сознательно ниже банковских именно в расчёте на гостей Евровидения

С другой стороны, будут мешать укреплению:

— снижение мировых цен на основные статьи украинского экспорта (руда, зерно, подсолнечное масло, прокат чёрных металлов);

— либерализация вывода дивидендов, проведённая Нацбанком в апреле — месячный порог репатриации был повышен до 5 млн долл.;

— возмещение НДС экспортёрам: 26−27 апреля Минфин внезапно удовлетворил заявки на более чем 11 млрд грн. Тем самым в правительстве пополнили их оборотные средства и дали возможность придержать валютную выручку.

Также Найман напомнил, что в случае финансовых проблем в Китае или США гривну вообще ничто не спасёт: «Если начнется кризис в экономике США или Китая, то тогда нас просто накроет этим цунами. Вне зависимости от того, что бы мы тут ни делали, тогда курс улетает выше 35 гривен за доллар. Вероятность этого очень высока, и готовиться к этому нужно».

Также эксперт высказался о ситуации с приватизацией. «Помнится долго не решались продать «Укртелеком» и в итоге его прихватизировали за копейки… Также долго не решались продать газотранспортную систему, а скоро она превратится в металлолом… Практически в любом решении можно найти добро и зло. Принимать бизнес-решения только при абсолютном отсутствии зла — это путь углубления упадка. Что мы сейчас и наблюдаем. Топтание на месте стало уже национальной традицией Украины. И все больше молодых активных людей уезжает из этого болота», — подчеркивает он.

МВФ

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон сделал весьма знаковое заявление на тему того, каких именно шагов МВФ ждёт от Украины в ближайшем будущем.

«Следующие три важных шага — пенсионная и земельная реформы и приватизация. Эти реформы давно назрели. Непроведение их дорого обходится Украине из года в год. У вас одни из самых плодородных почв в Европе. Но получить полную выгоду от них было невозможно из-за имеющейся системы пользования и владения землей. Пора провести такую реформу, потому что Украина больше не должна отказываться от того, от чего она отказывается сейчас», — цитирует его слова портал finance.ua. Ничего нового, однако обратим внимание: шага три, однако говорит мистер Липтон об одном. То есть их скорее не три, а 1+2, причём пенсионная реформа и приватизация по значению, которое им придаёт МВФ, до продажи земли не дотягивают даже суммарно. Во-вторых, представитель МВФ уже не в первый раз за последние дни возвращается к теме продажи земли. На прошлой неделе то же самое говорил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше. Возможно, в Фонде попытаются добиться отмены моратория на продажу земли уже в этом году.

Что же касается реформы пенсионной системы, то эксперт Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик во время круглого стола в Институте Горшенина заявила следующее: «В лучшем случае она будет в июле месяце, потому что закон должен пройти два чтения в Верховной раде, а этот вопрос — очень горячий. Очень много нужно будет провести политических переговоров. Поэтому никаких гарантий, что пенсионная реформа состоится, к сожалению, нет. Но то, что реформа требует немедленного реформирования, ни у кого не вызывает сомнения».

В правительстве всерьёз настроены использовать второй (накопительный) уровень пенсионной системы в качестве дешёвого инвестиционного ресурса. Такая практика действительно существует в развитых странах: пенсионные фонды инвестируют в национальную экономику, прежде всего, в недвижимость, что стимулирует строительную отрасль. Однако и правительство, и эксперты, кажется, упустили из виду, что частные пенсионные фонды предъявляют очень суровые требования к надёжности финансовых инструментов, в которые они инвестируют.

В МВФ высказались по поводу украинской коррупции. Оказалось, всё во многом зависит от географического положения: «Коррупция широко распространена в большей части страны, особенно сложная ситуация в Киеве. Зато, как оказалось, компании, расположенные на Западе, имеют дело с более низким уровнем коррупции». Такой вот избирательный в Фонде подход к коррупции. Дело в том, что, кроме компаний, есть ещё нелегальная добыча янтаря, с которой власти не могут справиться уже более 3 лет. А старатели, в свою очередь. устанавливают собственные КПП на дорогах в районах добычи. Есть западная граница Украины, через которую идёт трафик того же янтаря, алкоголя, табака, а участки госграницы иногда оказываются в частном владении. Однако и на это в МВФ внимания не обращают.

Отдельно в Фонде отметили, что антикоррупционная деятельность, (в частности — создание антикоррупционных органов) не принесло результатов: «За более чем три года после протестов Евромайдана, которые были в значительной степени вызваны возмущением широко распространенной коррупцией, ни один высокопоставленный чиновник не был осужден. Сумма активов, полученных государственным бюджетом в результате осуждения за коррупционные действия, является очень низкой. Эта сумма составила менее 5000 долл. в 2015 году и менее чем 3000 долл. за первые шесть месяцев 2016 года. По данным опроса, проведенного в декабре 2016 года, 89% населения страны считает, что усилия властей по борьбе с коррупцией потерпели поражение».

Топливо

Рост цен на топливо, с одной стороны, приостановился из-за дешевеющего доллара. С другой же, стоимость литра каждую неделю корректируется на 1−2 копейки из-за растущего евро (акцизы, уплачиваемые сетями АЗС в бюджет привязаны именно к нему).

По состоянию на 3 мая за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 25,11 грн. (+0,01 грн. по сравнению с прошлой неделей, +1,39 грн. с начала года), за литр А-92 — 24,36 грн, т. е. как и неделей ранее (1,3 грн. с начала года), за дизельное топливо — 22,82 грн./л (+0,04 грн., 1,46 грн. с начала года).

У импортёров российского СУГ (сжиженные углеводородные газы, используются для производства моторного топлива, в частности пропана и пропан-бутана) возникли внезапные проблемы с закупкой на российском рынке. С начала мая железнодорожные поставки СУГ украинским покупателями невозможны без положительного решения ФСТЭК РФ (федеральной службы по техническому и экспортному контролю). Новое требование вводилось оперативно, в конце апреля, а поскольку процедура отводит Службе 15 суток на рассмотрение заявки, да плюс майские праздники, то можно подсчитать, что импорт российского СУГ на Украину застопорился как минимум до середины мая. И это для тех, кто оперативно отслеживал изменения.

«Еще 27 апреля грузили нормально, а 28-го два поехали в Брест двумя машинами за «лукойловским» газом, и уже отбой, вернулись пустыми», — приводит Oilnews слова одного из импортёров автомобильного газа.

Впрочем, дефицита и роста цен на автогаз участники рынка не ожидают — хранилища заправлены газом под завязку. Проблемы могут возникнуть лишь в случае, если выдача новых разрешений затянется. Гораздо неприятнее для импортёров иное обстоятельство: новое разрешение придётся получать на каждую партию газа.

Однако это в краткосрочной перспективе. В будущем же введение нового разрешительного документа, считают эксперты, может сигнализировать о том, что «Роснефть» стремится монополизировать экспорт СУГ на Украину под себя: «Компания мирового масштаба постепенно забирает активы и рынок. В прошлом году она стала единственным экспортёром в Украину российского дизельного топлива, теперь пришла пора газа», — пишет в своём блоге директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Новые собственники завода «Карпатнефтехим» получили от правительства Украины квоты на безакцизный ввоз и закупку нефтепродуктов (1,17 млрд л лёгких дистиллятов трёх видов, по 0,985 млрд л тяжёлых дистиллятов четырех видов и по 1,07 млрд л сжиженного газа и бутана 13 видов.). Впрочем, частично это решение было принято ещё в прошлом году, когда Верховная рада освободила импорт СУГ от акциза в случае их ввоза для производства этилена. Напомним, ранее этот нефтехимический завод был в собственности компании «Лукойл», однако в феврале был куплен бизнесменом Игорем Щуцким и менеджером «Лукойла» на Украине Ильхамом Мамедовым. Собственники намеревались до конца мая запустить производство на заводе, стоявшем последние несколько лет.

Нужно отметить, что квота предприятия явно перекрывает его потребности. Так, по февральской оценке Игоря Щуцкого, месячная потребность завода в СУГ составит 35 тыс. тонн (т. е. 245 тыс. тонн до конца года при условии начала производства в июне или 420 тыс. тонн в годовом исчислении). Между тем квота даёт право льготного импорта 620 тыс. тонн СУГ (из расчёта 1 т СУГ=1724 л), что более чем вдвое перекрывает потребности предприятия до конца года. Для сравнения: это более половины всего украинского импорта СУГ в прошлом году (1,1 млн тонн). Можно предположить, что собственники хотят попутно заработать на продаже безакцизного топлива одной из сетей АЗС, тем более что попытки «Роснефти» подмять под себя поставки СУГ — далеко не единственная предпосылка для передела рынка. Как ранее сообщалось, в конце зимы украинские власти и сами начали зачистку на рынке и эксперты ещё тогда говорили о том, что всё указывает на приход крупного импортёра с серьёзной «крышей».

Есть ещё один любопытный момент. Нынешний министр энергетики Украины Игорь Насалик ранее был городским головой Калуша, где и расположен «Карпатнефтехим». До того, как возглавить город, он занимался продажей нефтепродуктов и, как утверждает украинская пресса, собирается вернуться в этот бизнес через создание государственной компании УТЭК, в собственности которой в скором времени может оказаться Одесский НПЗ и сеть заправок БРСМ. В этом случае собственники завода, скорее всего, будут делиться «лишним» сырьём с УТЭК, поскольку именно министр в конце прошлого года способствовал отмене квот на целевой импорт СУГ. «Мы посчитали, что [после отмены акциза] у них есть 12% рентабельности, и поэтому они запускаются», — говорил Насалик во время пресс-конференции в конце прошлого года.

Разное

Самый убедительный аргумент сегодня на Украине воздержаться от сброса доллара — показатели в металлургии. Выплавка углеродистой стали в январе-апреле составила 6,975 млн тонн, что на 15,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а также самый низкий результат с 2014 года. Показатели по чугуну и коксу упали ещё сильнее, на 20,1% и 25,2%, (до 6,324 и 3,326 млн тонн соответственно).

Если у банков по торговле валютной профицит, то у Украины в целом ситуация иная. В марте дефицит сводного платёжного баланса Украины по данным НБУ составил 355 млн долл. Т. е. даже сверхплановые поступления от экспорта не смогли переломить эту ситуацию. Это в частности обусловило сокращение золотовалютных резервов НБУ в марте до 15,1 млрд долл (после транша от МВФ в начале апреля они выросли на 1 млрд долл). В банке объяснили мартовский дефицит плановыми выплатами процентов по реструктуризированным ОВГЗ.

Впрочем, в Международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings допускают, что до конца года резервы вырастут до 18,1 млрд долл. (намекая тем самым, что ждут выдачи Украине от МВФ в этом году еще одного транша, но не более). Одновременно в Fitch подтвердили долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» (существенно недостаточный уровень кредитоспособности), прогноз «Стабильный». С другой стороны, в Fitch ухудшили прогноз по росту ВВП в текущем году, сократив его с 2,5% до 2%. Уровень инфляции, по мнению экспертов агентства, составит 11,2% (14,9% в 2016-м).

Постоянный рост акцизов на алкоголь (последний раз повысили в марте и уже собираются повысить снова) наконец-то сыграл с правительством злую шутку. Согласно данным Госстата, производство водки на Украине в марте обвалилось на 80% в сравнении с февралём и на треть — в сравнении с мартом прошлого года. В целом же, по результатам I квартала, производство сократилось на 24,5%. Это, конечно же, не означает, что украинцы стали меньше пить — просто производители переводят производство в тень. Однако бюджету всё равно, чем это будет объясняться. Главное, что снижается база налогообложения, а значит, повышение акциза (в зависимости от вида алкоголя их подымают от 1,5% до 10%) не только не даёт эффекта, но и наоборот — сокращает поступления.

Всемирный банк предоставляет Украине целевой кредит в размере 150 млн долл., о чём сообщает пресс-служба банка. Кредитные средства будут расходоваться на поддержку экспорта малого и среднего бизнеса: «Украина имеет творческий и уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары. Тем не менее многие препятствия ограничивают экспортные возможности Украины. Отсутствие финансирования качества является одним из них. Доступ к долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий поможет стране нарастить экспорт и внести свой вклад в оживление экономического роста», — приводит пресс-служба слова директора ВБ по Белоруссии, Молдавии и Украине Сата Кахконена. Программа будет реализована через партнёрство с государственным «Укрэксимбанком». Он получит кредит ВБ и будет выдавать субкредиты банкам, которые согласятся участвовать в программе и непосредственно контактировать с предпринимателями.

Государственный бюджет Украины в январе-апреле текущего года получил 259,785 млрд грн. доходов, что на 18,9% больше бюджетной росписи на этот период, сообщает казначейская служба. Согласно предоставленной информации, в апреле госбюджет получил 85,028 млрд грн. доходов, включая 42,696 млрд грн. налоговых и таможенных поступлений, транш прибыли Национального банка Украины на 10 млрд грн., а также 34,271 млрд грн. поступлений в спецфонд.

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