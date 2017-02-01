Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:46 — REGNUM

Приватизация

В последнее время всякий свой визит за рубеж президент Украины Пётр Порошенко превращает в сеанс охоты на инвестора. В прошлый раз он промышлял этим в Давосе, теперь — во время рабочей поездки в Германию 30 января. Впрочем, судя по отчёту пресс-службы президента («после создания ЗСТ открыты новые возможности…», «…существует потенциал развития и укрепления сотрудничества» и т.п.) заманивание свелось к повторению дежурных мантр и ничего принципиально нового деловые круги Германии от Порошенко не услышали. Примерно теми же тезисами Порошенко завлекал и финских инвесторов неделей ранее.

Приватизация компании «Центрэнерго», похоже, снова откладывается на неопределённый срок. Такой вывод можно сделать из последнего заявления главы Фонда госимущества Игоря Белоуса, распространённого его пресс-службой: «Это последняя генерирующая компания, там около 10% мощностей, которые находятся в государственной собственности [Глава ФГИУ оговорился. Очевидно, он имел в виду, что установленная мощность ТЭС компании обеспечивает ей долю в общей генерации электроэнергии примерно равную 10% (18%, если только тепловой) — Ред.]. Это фактически большой блок, который генерирует энергию и тепло на всю Украину, остальные приватизированы. Для того, чтобы его приватизировать, а это стратегический объект, надо выбрать советника, есть определенная процедура. Мы начали отбирать советника. Когда подберем — он включится в подготовку Центрэнерго «на приватизацию. Будет это 2017 год — хорошо, будет 2018 год — тоже хорошо». Любопытно, что пока компания ожидает покупателя, блоки ТЭС постепенно перестраиваются под угли газовых марок. Перестраиваются, конечно же, за государственный счёт (около 120 млн грн за один блок, на одной только Змиевской ТЭС их, к примеру, 10, на Трипольской — 6). Есть подозрение, что «отбирать советника» ФГИУ будет до тех пор, пока все блоки полностью не будут переведены на работу с углём газовых марок. Вернутся ли государству эти затраты в процессе продажи — вопрос.

Народный депутат Сергей Лещенко во время эфира на телеканале NewsOne объяснил задержку с продажей «Центрэнерго»: «Сейчас «Центрэнерго» второй год не приватизируют. Почему? Еще надо, чтобы год поработал, чтобы коррупционеры, которые обсадили «Центрэнерго», украли деньги, а потом за украденные деньги приватизировали его и оставили в частной собственности. А потом еще вложить в избирательную кампанию, второй раз избраться на должности и дальше продолжать этот непрерывный цикл украинской коррупции. Я знаю, что французская компания Gaz de France приходила сюда и пыталась добиться, чтобы был прозрачный конкурс, чтобы они могли принять участие. Против людей, которые тогда создавали консорциум для Gaz de France, открыли уголовные дела». Это отличный фон для рекламных поездок Порошенко. Игорь Белоус, рассказывая журналистам о том, какая очередь инвесторов стоит в ожидании конкурса по приватизации пакетов акций облэнерго упомянул, что российских инвесторов среди них нет. Похоже, там не будет и европейских.

Исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко довольно скептически оценивает перспективы приватизации: «Я подсчитал, что в этом году Украина может привлечь не более 2−3 млрд долл всех инвестиций [3,8 млрд долл в 2016 году, из них чистых — 1 млрд — Ред.]. Потому что наша страна находится на дне рейтингов агентств Fitch и Standard & Poor's. А когда государство не имеет инвестиционного уровня к нему приходят либо совершенно бесстрашные бизнесмены, либо абсолютные спекулянты. Поэтому я сомневаюсь, что на украинские активы возникнет какой-то серьезный спрос», — объяснил он журналисту bin.ua.

Среди активов, которые правительство собирается продать, есть несколько компаний агросектора, в частности ГПЗКУ (Государственная производственно-зерновая корпорация) и «Аграрный фонд». Председатель правления ОАО «Аграрный фонд» Андрей Радченко дал интервью изданию «Деньги.ua», в котором заявил, что не стоит слишком рассчитывать на доход от продажи этой компании: «…продавать в Аграрном фонде буквально нечего. Мы не имеем никаких активов, перерабатываем муку и фасуем крупы на аутсорсинге, зерно сохраняем на чужих элеваторах. Основной актив — это ликвидность, запасы зерна, на такое инвестор не придёт».

Валюта

За январь курс доллара успел подрасти до 27,07 грн (-0,35 грн к курсу прошлой недели). Евро остался примерно в тех же значениях — 29,12 грн (-0,01 грн). Российский рубль подешевел до 0,45 грн (-0,09 грн).

На межбанке доллар торгуется в коридоре 27,05−27,09 грн, т. е. подешевел на 0,22−0,23 грн — с одной стороны держится официального курса, а с другой просел значительно менее. На чёрном рынке доллар опустился до 27,5 грн.

В НБУ не преминули использовать ситуацию для рекламы госбанков. «Я бы не покупал доллар. Наоборот, в гривне вы можете сегодня больше заработать, положив средства в украинские государственные банки с минимальным риском для вашего вклада», — заявил член Совета НБУ Василий Фурман телеканалу Эспрессо.TV. Довольно странно слышать это на фоне только завершившихся «качелей» курса гривны: за два последних месяца разница между курсами покупки доллара на «чёрном» рынке достигала почти 2 грн. Т. е. те, кто успел продать валюту на пике (28,8 грн/долл) в данный момент фиксируют прибыль, имея возможность купить американскую валюту снова (27,5 грн/долл) и получить в остатке около 130 грн на каждых 100 долл. Такой доходности не обеспечит ни один госбанк, не говоря уж о том, что ни один банк не сохранит вклады от обесценивания, если гривна завтра снова рухнет вниз.

По словам экспертов, гривну сейчас «спасают» экспортёры — зернотрейдеры и металлурги. Компаниям предстоит период уплаты налогов, перед которым они массово сбрасывают на рынок валютную выручку, которую ранее придерживали. Более того, в комментарии изданию «Вести-Украина» начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский неделю назад утверждал, что «…без участия НБУ [Нацбанк Украины выкупал валюту на межбанке, пополняя запасы, которые ему пришлось потратить в начале января для стабилизации курса — Ред.] сегодня котировки вполне могли бы спуститься к 27,10−27,15 грн/долл». Как видим, спустя неделю именно это и произошло.

Между тем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко допускает, что новогодний скачок курса мог произойти не только по вине экспортёров, придерживавших валюту: «Возможно, тут работает практика прошлых лет, когда за счет девальвации гривны наполняется бюджет. Не секрет, что девальвированная гривна ведет к удорожанию импорта, на который начислят НДС. В результате и ГФС, и Кабмин хвастаются перевыполнением плана по поступлению денег в госбюджет, но за это «перевыполнение» платят украинцы, так как цены на импортные товары (а это и лекарства, и бензин, и бытовая техника) приходится платить больше», — анализирует он.

«Девальвация гривны в 2017 году по сравнению с предыдущими годами замедлится, курс доллара к концу года может составить 28−28,5 грн, и во многом будет зависеть не только от внутриэкономической ситуации, но и от динамики доллара в мире под воздействием ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и экономической политики Дональда Трампа. Инфляция снизится до 8,5−9,5%, а ВВП вырастет на 2,3−2,5%» — такой прогноз в комментарии изданию «Сегодня» сделал старший аналитик финансовой группы «Альпари» Вадим Иосуб.

Экс-глава НБУ Сергей Арбузов на своём Youtube-канале выступил с заявлением, в котором объяснил, почему девальвация на Украине не стимулирует экономику, как это происходит в других странах. По его мнению, основных причин две

1. Основная экспортная культура Украины — зерно, которое будет выращиваться примерно в одних и тех же объёмах, независимо от курса нацвалюты по отношению к доллару.

2. Большая часть украинского импорта — импорт критический, т. е. такой, который нельзя заменить национальным производством (те же энергоносители, медикаменты) и который будет закупаться независимо от курса. Поэтому поступления от экспорта проедаются, не происходит накопления капитала для организации импортозамещающих производств.

МВФ

С окончанием праздников на Украину возвращается привычная забава — ожидания кредита от МВФ. Как сообщалось ранее, глава Минфина Александр Данилюк ожидал подвижек в этом вопросе в начале февраля. Более того, в НБУ даже заявили, что ожидают в 2017 году 4 (!) транша от МВФ, первый из которых, по словам главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, подоспеет снова-таки к началу февраля: «Я не вижу предпосылок, которые помешали бы нам получить транш МВФ. Я видела переговоры президента с Лагард. Осталось обсудить технический вопрос, который не на территории НБУ», — такое мнение она высказала во время пресс-конференции. Однако, судя по расписанию заседаний совета МВФ на сайте организации, рассмотрение этого вопроса пока что даже не включено в повестку дня.

Президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала ровно в 2 раза пессимистичнее главы НБУ: «Больше чем на два транша от МВФ мы не надеемся. В Меморандуме заложены 4 транша [в год — Ред.], но такого ни разу не было и, наверное, в этом году тоже не будет». «Четыре!», «Два!» — откуда такой оптимизм, если в прошлом году и один со скрипом получили?

Экономист Виктор Скаршевский пояснил изданию «Страна.ua», что за последние годы правительство Украины привыкло получать транши авансом: «Украина постоянно получает транши авансом и никогда не выполняет программу сотрудничества. Не было пенсионной реформы — все равно дали транш. Не было оборота земли сельскохозяйственного назначения — все равно дали транш. Теперь не выполнено 8 пунктов Меморандума о сотрудничестве — все равно просят транш». Отсюда — завышенные ожидания.

Между тем, в правительстве как-то упустили из внимания важный момент — смену администрации в Белом Доме. А ведь именно от неё в конце-концов зависит решение по кредиту. США имеет в МВФ около 19% голосов, однако вместе с союзниками и сателлитами она превышает 60% и последние почти никогда не голосуют вопреки США. А Порошенко ещё только предстоит общение с Дональдом Трампом и вряд ли до этого разговора Украина .что-то получит. Такого же мнения придерживается и Александр Охрименко: «Скорее всего, сейчас будет большая пауза, пока Порошенко не договорится с Трампом — вряд ли МВФ что-то выдаст. Да и сам Трамп может поднять вопрос о смене руководства МВФ», — пишет он.

Политолог Руслан Бортник возвращается к теме авансов и напоминает о том, что после 2015 года МВФ вообще не имела права кредитовать Украину: «Согласно уставу МВФ, Фонд не имеет права финансировать страны, в которых произошел дефолт. В 2015 году в Украине произошел технический дефолт, когда страна не отдала 3 миллиарда долларов кредита России. Но администрация бывшего президента США Барака Обамы приняла политическое решение выдать Украине транш и для этого изменили даже специально внутренние правила Фонда. Сейчас же политика администрации нового президента США Дональда Трампа в отношении Украины еще не выстроилась. И пока не будет понимания, каким будет курс Госдепа, этот вопрос будет в подвешенном состоянии», — заявил он изданию «Страна.ua».

Бензин

Мрачные предсказания экспертов, высказанные в середине января относительно перспектив его удорожания, пока сбываются. Несмотря на то, что курс доллара стабилизировался и даже откатился по сравнению с началом месяца примерно на гривну, топливо растёт в цене. Так, за литр А-95 автомобилистам теперь придётся платить 24,39 грн (+0,37 грн по сравнению с прошлой неделей), литр А-92 — 23,65 грн (+0,39 грн). Дизельное топливо не отстаёт — 22,01 грн/л (+0,37 грн).

При этом практически никакой возможности повлиять на ситуацию у правительства нет, утверждает Заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии «Голос.ua». и встречи Антимонопольного комитета с трейдерами ничего не изменят: «АМКУ сможет только отслеживать разницу цен на бензин на отечественном и европейском рынке. Например, если в ЕС цены снижаются, а в Украине растут, то у АКМУ возникнут вопросы почему собственно так происходит. Однако, работники АКМУ не смогут трейдеров заставить понизить стоимость бензина. Единственное, что АКМУ сможет сделать — оштрафовать трейдеров за согласованное действие по увеличению стоимости нефтепродуктов. Но если трейдеры смогут доказать свои действия, то они не будет снижать либо пересматривать цены на бензин».

Впрочем, Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, наоборот, уверяет, что в скором времени бензин и дизтопливо на АЗС Украины должны подешеветь как минимум на гривну, поскольку с 1 февраля сети заправок перестают платить розничный акциз на топливо. Правоту прогноза можно будет оценить уже в течение нескольких дней.

Госстат Украины по итогам 2016 года фиксирует снижение продаж бензина на 11% (226 тыс тонн) — с 2,06 до 1,84 млн тонн. Дизтопливо просело на 12,9% (255 тыс тонн) — с 1,98 до 1,72 млн тонн.

Директор Научно-технического центра Сергей Сапегин считает, что постепенное сокращение потребления бензина может привести к тому, что доля рынка автогаза превысит долю бензина. Об этом он рассказал журналисту УНН: «Это реально при наличии ресурса. И на мой взгляд, это может произойти не столько за счет роста рынка автогаза, сколько за счет уменьшения использования бензина, к сожалению. То есть здесь нужно рассматривать два процесса — с одной стороны то, что происходит на рынке сжиженного газа, а с другой, это то, что происходит на рынке бензина. Так как на рынке бензина идет не только переход потребителей на рынок сжиженного газа, а потребители вообще идут с этого рынка. Поэтому эти два процесса сложны и зависят от многих факторов, в том числе от заработных плат, которые получают потребители и от общего уровня денег в стране и от инфляции и так далее. Поэтому мы четко можем говорить, что тенденция перехода с бензина на сжиженный газ и рост рынка сжиженного газа вот эти две тенденции сохранятся».

Разное

Долги украинцев за потреблённые услуги ЖКХ в сравнении с ноябрём 2016 года выросли на 26% и превысили 20 млрд грн. Такие данные приводит Госстат. Следует отметить, что из-за особенностей учёта информация «запаздывает», т. е. это данные в лучшем случае на начало года.

Ещё на один трюк Госстата обращает внимание Александр Охрименко. Экономист указывает, что 2% рост ВВП в 2016 году, которым в конце января похвалился Минфин, получился за счёт простого статистического фокуса: неконтролируемые территории (на которых находятся предприятия, зарегистрированные на Украине и отчисляющие платежи в её бюджет) теперь снова учитываются в статистике. Благодаря им ВВП и «вырос».

Играться с цифрами некоторое время можно, однако возникает опасность самообмана. Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в комментарии для «Сегодня.ua» предупреждает об угрозе дефолта в 2019 году:

«Прогнозы МВФ по экономическому росту Украины пока что выглядит слишком оптимистичными — особенно в части роста ВВП в долларовом эквиваленте. Скорее всего, в такой рост МВФ закладывает эффект от реформ… У нас осталось два с половиной года, чтобы провести реформы. Не просто поставить галочки, а реально реформировать экономику. Если у нас не будут реформы, очень сложным станет 2019-й. В принципе, мы сможем эти долги погасить, но нам нужна уверенность кредиторов, инвесторов что деньги, которые мы одолжим, мы вернем. Еще важно — уровень госдолга по отношению к ВВП. Сейчас он достиг порядка 80% [67,5 млрд грн — Ред], если экономика будет расти такими темпами, как сейчас, в 2019-м это будет означать дефолт». Напомним, 6 млрд долл, о которых говорит эксперт, это примерно вдвое больше реальных золотовалютных резервов Украины (без кредитов МВФ).

А вот экс-министр доходов и сборов Александр Клименко считает, что уже в нынешнем году Украину ожидает три сценария развития событий, два из которых ведут страну к дефолту. По мнению бывшего чиновника, сегодня страна стоит перед тремя сценариями, которые он условно назвал «Продать Украину», «Банкрот» и «Операция «Рейтинг власти».

«Первый сценарий подразумевает полное выполнение условий МВФ — повышение пенсионного возраста, продажу земли, ликвидацию упрощенной системы налогообложения, сокращение численности бюджетников и др. В этом случае фонд выдаст Украине кредит. Вместе с поступлениями валюты от трудовых мигрантов на уровне около 3,5 млрд долларов это способно удержать курс на уровне 30−32 гривны за доллар», — анализирует он. Вероятность реализации сценария «Банкрот» Клименко оценивает в 43%, подчеркивая, что речь идет не о техническом дефолте, а о реальном объявлении Украины банкротом. Реализацию третьего сценария эксперт допускает в случае, если власть решит спасать свои рейтинги. «Тогда они продадут вчистую, под ноль, все золотовалютные резервы. В таком случае курс будет приблизительно таким, как сейчас — около 28 гривен за доллар. Но недолго. И это по факту тоже вариант — банкрот», — резюмировал Клименко.

На Украине в связи с новым законодательством в январе закрылись порядка 129 тыс. частных предпринимателей, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Из них 112 тысяч вообще не вели никакой деятельности. Кто-то когда-то зарегистрировался и ничего потом не делал. Но что говорит нам законодательство? А законодательство предполагает, что если ты предприниматель, то заплати хотя бы взносы в Пенсионный фонд. Ведь когда закончишь свою деятельность — придешь за пенсией. И почему ты должен забрать рабочую пенсию у того, кто платил взносы?», — задался вопросом премьер. При этом Гройсман напомнил, что в целом на Украине работают более 2 млн предприятий и предпринимателей, так что в массовом закрытии «нет никакой трагедии».

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