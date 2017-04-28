Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 09:48 — REGNUM

Приватизация

Приватизация Одесского припортового завода (крупнейшее химпредприятие Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) и компании «Центрэнерго» включена в план приоритетных действий правительства на текущий год, что закреплено соответствующим постановлением. Иными словами, из тех 100 предприятий, что намечены к продаже в 2017 году, ОПЗ и «Центрэнерго» выделены в отдельную группу под условным названием «продать хоть кровь из носу».

Житель Одессы Евгений Третьяков в своём Facebook описывает будни ОПЗ, который собираются выставлять на приватизацию к концу июня: «…Давальческая схема оставляет заводу крохи, с которых они даже не могут рассчитаться с подрядчиками за прошлогодние работы. А новые работы пытаются делать своими силами, не имея опыта и денег на подрядчиков. Редкие тендеры, которые даже проведены, не финансируются. Работникам с 2013 года не поднимали зарплату. Молодежь уже сбежала на соседние предприятия типа Дельта Вилмар [производитель масло-жировой продукции — Ред.]. Люди 40-летнего возраста подумывают о том же. Сейчас в Южном на каждом подъезде висят объявления, где предлагают работу для химиков в России, Пакистане и Индии за 2000−3000 дол в месяц». Учитывая долги, висящие на заводе за ранее поставленный газ, очень сомнительно, что от продажи останется хотя бы что-то (193 млн долл долга признал в конце марта за ОПЗ Стокгольмский арбитраж).

К слову, именно на примере ОПЗ удобно показывать, почему инвесторы не спешат прислушаться к рекламе украинских активов от президента Украины Петра Порошенко. Вот что говорит о ситуации с заводом народный депутат Игорь Лапин (фракция «Народный фронт»): «Предприятие должно деньги. Мы создаем предприятие ОПЗ+ и переводим туда активы, долги остаются на ОПЗ. Так бизнес делает? Делает. Это минус Фонда госимущества, потому что это надо было делать до того, как Фирташ побежал в Стокгольм, а Фонд спал», — заявил политик порталу Online.ua. Фактически, представитель второй по численности фракции парламента прямым текстом заявил, что государство должно было «кинуть» поставщика почти на 200 млн долл.

Правда, остаётся вопрос: по какому именно закону будет происходить приватизация. Новый закон, разработанный Фондом госимущества и Минэкономики, до сих пор не принят Верховной Радой и даже не внесён на рассмотрение (в правительстве собираются сделать это только до 16 мая). Так, например, старт малой приватизации через систему «Prozorro.Продажи» в правительстве ожидают только через несколько месяцев: «…Нужно еще принять некоторые нормативные документы. К счастью, нужны не изменения в законодательство, а постановление Кабинета министров, потому это будет делаться немного быстрее», — прокомментировал журналистам руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua Николай Жандоров. Хотя уже сегодня находятся критики этого решения: «Система Prozorro полностью провалилась. Лучше всего это демонстрирует деятельность Фонда гарантирования вкладов. Он пока отказывается от этой системы и передаёт продажу своих объектов большими лотами на американскую биржу NASDAQ. Конечно, это довольно спорное решение, но оно свидетельствует, что наше Prozorro неэффективно», — такое мнение в интервью телеканалу «24» высказал экс-глава Фонда госимущества Андрей Бондарь. Экс-чиновник говорит, что все это напоминает ему 90-е годы, когда собственность раздавалась нужным людям за копейки.

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 27 апреля официальный курс составлял 26,58 грн/долл. (-0,26 грн. к курсу прошлой недели). Евро продолжает расти уже вторую неделю — до 28,96 грн/евро (+0,39 грн.). Суммарно за 2 недели он подорожал более чем на 0,5 грн. Рубль после пика на прошлой неделе немного откатился — 0,472 грн/руб. (-0,007 грн.), вернувшись к состоянию на середину апреля.

Доллар на межбанке лишь немного снова ниже официального курса: 26,76−26,79 грн/долл. (-0,23 грн к прошлой неделе). А курс «чёрного рынка» значительно ниже официального курса и курса НБУ: 26,20−26,25 грн. (-0,53−0,55 грн.). Причины этого — ниже.

Экономист Александр Охрименко объясняет продолжающуюся ревальвацию фактором главы НБУ Валерии Гонтаревой. «…[у населения] сформировалось четкое мнение «Гонтарева — это обвал гривны, и курс доллара может прыгнуть до 50 грн». Её отставка успокоила украинцев и теперь уже нет такого большого риск девальвации. Как результат, население начало менять наличные доллары на гривну. Во многом поэтому у нас на наличном валютном рынке, прежде всего чёрном, — ревальвация гривны идет быстрее, чем на официальном межбанке», — пишет эксперт в своём материале для facenews.ua. В случае прихода в НБУ профессионального банкира эксперт ожидает летней ревальвации до 25 или даже 24 грн/долл, однако к началу отопительного сезона, по его мнению, одного только профессионализма для удержания курса не хватит. К традиционным расходам на закупки природного газа в этом году добавятся расходы на импорт антрацита (не менее 0,5 млрд долл за те 5−5,2 млн тонн, которые планируется купить за рубежом).

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб указывает на благоприятную для украинского экспорта ценовую конъюнктуру, однако предупреждает, что уже концу года период высоких цен на железную руду может окончиться. Пока же этого не произошло, гривна будет укрепляться (на 1−1,5 грн от нынешнего курса) — примерно до конца лета. Такой прогноз эксперт дал порталу «Финобзор».

Согласен с этой оценкой и старший аналитик «Forex club на Украине» Андрей Шевчишин. «…ниже 26 грн/долл курс вряд ли летом опустится. А осенью, кроме закупки газа, Украина должна выплатить до 1 млрд долл по кредитам [МВФ], поэтому с началом осени доллар снова пойдет в рост, и риск девальвации выше 28 грн/$ сохраняется», — заявил он корреспонденту газеты «Сегодня».

МВФ

»Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно». Это собственные слова директора европейского департамента МВФ Пола Томсена во время пресс-конференции в Вашингтоне, их передаёт американский корреспондент УНИАН. В украинском правительстве постоянно отрицают, что МВФ диктует им условия пенсионной реформы. Буквально через несколько дней после заявления Пола Томсена министр социальной политики Андрей Рева втолковывал корреспонденту «112.Украина»: «В пенсионной реформе они выставили четкие требования — повышение пенсионного возраста в течение 7 лет до 63. Сравните конечный меморандум, есть ли там это требование? Нет. Поэтому нельзя заявлять, что мы подписываем все, что нам скажут». После этого — 2 «но».

1. Фонд всё-таки ставит условия и они достаточно конкретны.

2. Тот факт, что в меморандуме их не оказалось, ровным счётом ничего не значит. Украина намерена получить в этом году ещё 2−3 транша и под каждый из них меморандум прописывается заново. Упомянутые условия — лишь фактическое отражение общего видения Фонда, какой должна быть пенсионная система Украины. В какой-то момент, во время согласования очередного меморандума, Совет МВФ перестанет идти на поводу у правительства Украины и поддаваться на их отговорки. Потому что общее видение МВФ не меняется: те же условия выдвигались ещё правительству Николая Азарова.

То же самое касается и рынка земли. Постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше в очередной раз заявил об этом во время международной конференции аграрных инвесторов в Киеве. Требование Фонда: начать с 2018-го года, причём рынок должен касаться не только государственных, но и частных земель. Заявление было сделано неспроста: как раз в мае украинский парламент должен голосовать за закон об обороте сельхозземель.

Вполне вероятно, что у заявления Жерома Ваше была и иная причина: партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко собирается капитально подкузьмить президенту и правительству. В настоящее время партия инициирует всеукраинский референдум за бессрочный запрет на продажу с/х земли. Если это не пустая бравада и работа на рейтинг, то Тимошенко сильно рискует. На вопросе украинской земли завязано слишком много интересов и эффекты могут быть самыми разными: от жёсткого призыва к Петру Порошенко «Угомоните вашу ненормальную» до физической ликвидации.

Бензин

По состоянию на 27 апреля за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 25,10 грн. (+0,03 грн по сравнению с прошлой неделей, +1,38 грн с начала года), за литр А-92 — 24,36 грн. (+0,02 грн, 1,3 грн с начала года), за дизельное топливо — 22,78 грн./л (+0,2 грн, 1,42 грн с начала года).

Директор научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин на пресс-конференции обратил внимание на риск дальнейшего роста цен на топливо из-за геополитических причин — Сирии, возможного обострения по поводу КНДР. «Цены растут, потому что Украина зависима от внешних рынков. Ведь все процессы роста цен на внешних рынках в итоге отражаются на внутреннем рынке. крупнейшие геополитические игроки, которые экспортируют энергетические ресурсы на мировой рынок, будут заинтересованы в том, чтобы раскачивать рынок локальными конфликтами… которые вносят в цену на нефть так называемую цену на военную премию. В отдельный период такая премия достигала 25−30 долларов», — отмечает аналитик.

Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук добавил к этому, что задел подорожания — 1,5 грн/л, поскольку пиковые цены на нефть были выше нынешних: «Более дешевый, закупленный ранее бензин уже закончился на АЗС, и начали использовать более дорогой, отсюда и более высокие цены», — отметил он в комментарии изданию «Вести-Украина».

Украинцам следует держать в уме ещё одно обстоятельство, о котором говорил Охрименко: к концу года, ближе к началу нового отопительного сезона доллар пойдёт в рост (закупки нефтепродуктов, выплаты МВФ и прочим внешним кредиторам). Даже сегодня цены могли бы быть выше на 0,3−0,4 грн, если бы не рост экспорта в I квартале.

Компания «Оранж Ойл» начала импорт туркменского дизтоплива на Украину. По словам директора компании Романа Румянцева, месячный объём поставок планируется довести до 5−7 тыс тонн, а сами поставки будут продолжаться всё время навигации по Волго-Донскому каналу, т. е. до ноября.

В консалтинговой группе «А-95» отмечают, что рост пассажиропотока в украинских аэропортах отражается на количестве импортируемого авиатоплива. Так, за I квартал 2017 года его на Украину ввезли в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016-го — 73 тыс. тонн. Крупнейшие поставщики этого вида топлива на Украину — Италия (33 тыс. тонн), Литва (19 тыс. тонн), Саудовская Аравия (12 тыс. тонн).

Разное

В Минсоцполитики изыскивают способы спасти пенсионную систему — работодателям собираются доплачивать за работников старше 45 лет. «Одна из идей, которые мы сейчас обсуждаем, — это квоты для людей с инвалидностью. 4% персонала в каждом предприятии должны быть забронированы для людей с инвалидностью. Это же самое должно касаться людей определенных возрастных групп, которым предстоит доработать определенный возрастной стаж, а их не берут из-за дискриминации по возрасту… Лучше взять человека на работу, платить ему заработную плату, чтобы он приносил пользу, чем потом платить значительно больше денег в бюджет, чтобы удерживать этого человека от 45 лет», — такую идею озвучил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства. Квота на работников-инвалидов и сегодня существует (2% от численности персонала), при её невыполнении предприятия обязаны перечислять в бюджет определённые суммы, из которых затем формируется фонд социальной помощи инвалидам. Теперь такую практику решено распространить и на работников предпенсионного возраста, два им возможность заработать пенсию. Само решение толковое, вот только инвесторы от него будут совсем не в восторге.

С другой стороны, имеет место своего рода сделка: такая косвенная поддержка Пенсионного фонда работодателями в обмен на новый трудовой кодекс (как раз обсуждается в Верховной Раде и вызывает бурные протесты профсоюзов): легализация 10-часового рабочего дня, увеличенный испытательный срок, предупреждение об увольнении за месяц, видео‑ и аудиофиксация на рабочем месте.

Также в планах правительства — увеличить количество плательщиков ЕСВ (единый социальный взнос) на 500 тыс. человек. В правительстве не детализируют, как именно это будет сделано, однако, учитывая обязательства перед МВФ по ликвидированию упрощённой системы налогообложения, можно предположить, что «раскулачить» хотят именно их. Следующий же шаг — введение обязательного декларирования доходов. Ожидается, что этим украинцев порадуют уже в 2018 году, сейчас такой законопроект только разрабатывается.

Индекс промпроизвоства в марте снизился на 2,9% в сравнении с мартом 2016 года и на 1,6% по сравнению с февралём 2017-го (несмотря на большее количество рабочих дней). Такие данные предоставил Госстат Украины. Наибольшие потери, как и следовало ожидать в добыче угля (-19,3%) и железорудного сырья (-12,2%), производстве электроэнергии (-16,6%), производстве кокса (-27%).

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-марте 2017 года также упало — 255 тыс. тонн (-8,4 к аналогичному периоду прошлого года). Этот показатель не слишком чистый, статистика учитывает производство только по хлебозаводам (не учитываются мини-пекарни и супермаркеты). С другой стороны, и то и другое — премиальный сегмент, его доля в условиях непростой экономической ситуации сокращается.

Вице-премьер-министр Павел Розенко описывает порядок монетизации субсидий, который собираются вводить с этого года: «Все предприятия, оказывающие услуги, должны до 1 июня, как мы это делаем каждый год, подать списки в управление социальной защиты населения, где будут зафиксированы домохозяйства, в которых произошла эта экономия. Органы социальной защиты вместе с соответствующими предприятиями должны проанализировать этот список и этот список станет основой для начисления людям соответствующих компенсаций. На сегодня было принято решение, что компенсация будет начислена в денежной форме, то есть это абсолютно «живые» средства, которые будут перечислены людям или на их банковские счета, или через соответствующие отделения «Укрпочты».

Слово «экономия» тут ключевое, поскольку величина субсидии будет теперь зависеть не столько от величины дохода домохозяйства, сколько от потребления коммунальных услуг. Кроме того, перед началом нового сезона социальные нормы в очередной раз предполагается урезать. Так, в сезона 2016−2017 года для квартир с газовым отоплением площадью 60 кв м субсидия начислялась на 330 кубометров газа в месяц (социальная норма), всё что свыше — владелец жилья должен был оплачивать сам. В будущем сезоне норму урежут до 300 кубометров. В случае с центральным отоплением речь идёт о 3,28 Гкал и 2,5 Гкал соответственно. А вот монетизировать собираются разницу между социальной нормой и фактическим потреблением. Иными словами, для её получения жильё сперва придётся утеплить, установить и поверить счётчики тепла, которые и покажут экономию.

Таможенники по состоянию на 26 апреля уже выполнили план перечисления таможенных платежей в госбюджет Украины, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. «Министерством финансов Украины на апрель 2017 были доведены индикативные показатели по обеспечению таможенных платежей в сумме 21,3 млрд гривен. По состоянию на 26 апреля 2017 года таможнями ГФС выполнен данный показатель в полном объеме», — говорится в сообщении. Фискальная служба отметила, что досрочного выполнения плановых показателей по поступлениям таможенных платежей удалось достичь благодаря «мерам по детенизации экономики, проведению системной антикоррупционной работы и совершенствованию процессов администрирования».

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