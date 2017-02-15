Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 14:16 — REGNUM

Приватизация

Глава национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник во время брифинга на прошлой неделе выдвинул свою версию срыва приватизации Одесского припортового завода (крупнейший химзавод Украины, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака): «Единственная причина срыва приватизации — это коррупционные схемы. То что мы там увидели — не может не шокировать. На предприятия повесили долг, и когда началось расследование, появились первые подозреваемые, появились и обвинения в срыве приватизации… В чем суть этих схем, подробно расписано в нашем отчете, и даже лицам без юридического образования достаточно понятно, что на самом деле срыв приватизации заключается не в том, что кто-то расследует эти коррупционные схемы, а именно в этих коррупционных схемах. Хотел бы напомнить об этом лицам, которые на эти средства организуют митинги людей на морозе и пытаются свести эти события к спекуляции относительно срыва приватизации госкомпаний». Напомним, в настоящее время Фонд госимущества планирует передать завод в аренду.

Сытник не ограничился только темой ОПЗ. Во время брифинга были обнародованы записи телефонных разговоров, из которых следует, что руководители ОГХК (Объединённая горно-химическая корпорация — компания, управляющая рядом госактивов титановой отрасли)

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в комментарии изданию «Экономические известия» назвал проволочки с приватизацией концерна «Укрспирт» (монополист спиртовой отрасли на Украине) с откладыванием решения о предоставлении очередного транша МВФ: «Украина взяла на себя множество обязательств, которые сейчас, к сожалению, не выполняются. Это и закон об обороте земель cельхозназначения, и вопрос приватизации крупнейших предприятий — таких как Одесский припортовый завод или концерн «Укрспирт». Накопился большой комплекс вопросов, которые не решаются. Поэтому можно предполагать, что успеха в переговорах с МВФ не будет и в ближайшее время решения о предоставлении очередного транша также не будет».

Народный депутат Украины Александра Кужель добавляет к этому, что закон о приватизации отрасли, голосования которого в парламенте, якобы, так ждут в МинАПК, ничего по сути не меняет. И министру прекрасно об этом известно: «Подготовленный министерством закон о приватизации «Укрспирта» предполагает сохранения монополии. Просто меняются хозяева, бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют… У них там все опять выписано так, что покупатель останется монополистом и все, начиная с фармацевтов, будут стоять с протянутой рукой. Мы это уже все проходили. В таком виде это обман, а не реформа», — прокомментировала политик для Голос.ua.

Почти 30% государственных предприятий могут в скором времени попасть под ликвидацию, угрожает министр экономического развития и торговли Степан Кубив:

«Более 3500 [государственных] предприятий, которые есть сегодня в Украине, имеют слабинку, которая называется убыточность и отсутствие конкурентной продукции на рынке… А те предприятия, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких более тысячи, по ним будут юридические решения вплоть до ликвидации», — передаёт слова министра информагенство Укринформ. .

Валюта

Похоже, что расчёты бизнесменов с государством по возмещению НДС и уплате налогов на прибыль близки к завершению, что сразу же сказалось на курсе валют — они возобновили ползучий рост. По состоянию на 15 февраля доллар стоил 27,23 грн. (+0,2 грн. к курсу прошлой недели), евро — 28,92 грн. (+0,12 грн.), российский рубль также вырос — 0,471 грн. (+0,015 грн.).

На межбанке доллар ведёт себя аналогично и снова преодолел психологический 27-гривневый барьер: 27,07−27,14 грн., т. е. вырос на 0,21−023 грн. Единственное место, где доллар подешевел — «чёрный рынок»: 27,3−27,37 грн (-0,13−0,15 грн с прошлой недели).

«Спрос на валюту есть, но предложение пока превалирует», — описывает ситуацию для UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, т. е. расчёты с бюджетом действительно пока ведутся. Активизация спроса, по его словам вызвана изменением валютного регулирования Нацбанком: «Есть и спрос, и предложение — межбанк сбалансирован. Но даже если валютное предложение начнет расти, не факт, что потребуется выход Нацбанка. Ведь с сегодняшнего дня вырос норматив валютной позиции — с 0,1% до 0,5% регулятивного капитала. Так что доллар смогут выкупать банки. Торговля должна активизироваться».

Согласно данным НБУ, в январе украинцы увеличили темпы покупки доллара до 144 млн долл (+47% к декабрю), однако и продавать стали чаще — 198 млн долл (+49,8%). Т. е. одни радостно скупают, пользуясь благоприятной конъюнктурой, а другие постепенно проживают валютные накопления.

МВФ

Фонд и правительство Украины продолжают препираться по поводу пунктов меморандума. В числе новых требований:

— Украина согласилась на монетизацию субсидий. Т. е. их сумма будет выдаваться получателям (скорее всего на специальные карты в одном из госбанков), а суммы в квитанциях будут не заниженными на сумму субсидий, как сейчас, а полными. Не исключено, что следующим шагом станет монетизация льгот. В комплекте с этой нормой идёт требование об отмене возможности платить за ЖКУ в рассрочку.

— упрощённая система налогообложения, отмены которой требовал МВФ, будет сохранена. Однако стороны нашли компромиссный вариант и решили ужесточить условия для бизнесменов, которые хотят в ней работать. «Ужесточить» — это пока всё, что известно по этому вопросу, деталей в правительстве не раскрывают

— Украина предлагает МВФ не поднимать пенсионный возраст, увеличив вместо этого пенсионный стаж, т. е. время, в течение которого работник платил ЕСВ. Причём увеличив серьёзно. Если сегодня минимальный стаж для получения пенсии составляет 15 лет, то в планах поднять до 30/35 лет (женщины/мужчины). Такое решение автоматически отсекает перспективу получения пенсии как минимум для половины работающих сегодня украинцев, поскольку они либо работают без оформления, либо трудились и трудятся в качестве гастарбайтеров в Европе или России (механизм уплаты ЕСВ для них существует, однако им мало кто пользуется). А величина страхового стажа теперь охватывает практически всю величину трудоспособного возраста и выпадение даже на несколько лет чревато утратой права на пенсию.

Однако в Минсоцполитики Украины работают креативные люди. Глава министерства Андрей Рева в интервью изданию Realist предлагает украинцам… докупать страховой стаж. Пока что даже в МВФ ошалели от такого предложения. «МВФ говорит: «Нет-нет. Так делать нельзя». Почему же? У человека так сложились обстоятельства. У нас такая экономическая ситуация была. Он не мог платить соцвзносы. Разные причины. Сейчас он хочет. Пусть заплатит», — аргументирует министр.

В МВФ пока не определились в своём отношении ни к проекту пенсионной реформы в целом, ни к её отдельным элементам (вроде докупания стажа). Согласно данным издания «Экономическая правда», в Фонде пока ещё настаивают на своём предложении повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет.

— Привязка цены на газ к курсу доллара. Это новшество ждёт украинцев со следующего отопительного сезона и цена будет пересматриваться каждый месяц. В этом сезоне можно последний раз расслабиться — цена зафиксирована и до апреля меняться не будет. Проиллюстрировать новый принцип формирования тарифа можно на примере текущего сезона. Курс доллара в октября — около 25 грн. Курс сегодня — выше 27 грн. Значит, если бы новые нормы уже действовали, отопление обходилось бы на 8−9% дороже, чем в начале сезона.

— Ещё один любопытный пункт — сокращения госслужащих и бюджетников. Ранее в МВФ предлагали уменьшить количество тех и других на 10% до 2019 года (граничный срок действия программы расширенного финансирования, стартовавшей в 2015 году). По предварительной информации, чёткие сроки и показатели в меморандуме фиксироваться не будут. С другой стороны, правительству известны пожелания кредиторов.

Исполнительный директор Фонда Блейзера на Украине Олег Устенко в комментарии для UBR.ua напоминает, что в том случае, если правительство не пойдёт на чёткое выполнение условий МВФ, это грозит двумя основными последствиями. Во-первых, тогда придётся задействовать «план Б» Минфина и занимать на внешних рынках самостоятельно как минимум под 8% годовых — с соответствующими новыми витками курса гривны. Во-вторых, через два года подойдёт срок выплаты по евробондам, которые Украина реструктуризировала в 2015 году.

Немногие адекватные украинские эксперты в очередной раз повторяют, что о партнёрстве Украины и МВФ речь не идет, более того — фонд, это по сути ростовщик, для которого то, что в Киеве пафосно называют «стратегическим сотрудничеством», не более чем сделка. И они во многом правы. Так, не слишком заметным требованием МВФ, прошедшим мимо внимания большинства СМИ, стало условие отказа Украиной от мероприятий по поддержке экспорта и создания технопарков, т. е. мер, благодаря которым в страну привлекается валюта.

Глава НБУ Валерия Гонтарева традиционно сдвинула ожидания транша. В последнее время она уже ожидала его в конце 2016 года, в январе, в феврале. Новый срок — конец февраля/начало марта. Между тем на ближайшее заседание (17 февраля) Украина в повестке дня не значится.

Бензин

Топливо в рознице с точностью повторяет поведение иностранной валюты: медленно, но дорожает. Так, за литр А-95 автомобилистам теперь придётся платить 24,47 грн. (+0,07 грн по сравнению с прошлой неделей), литр А-92 — 23,76 грн. (+0,03 грн). Дизельное топливо не отстаёт — 22,09 грн./л (+0,02 грн.).

Более того, к весне оно будет не просто не отставать, а вырвется в лидеры. Президент Объединения операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук прогнозирует, что после апрельского повышения акциза на дизтопливо оно может опередить даже А-95:

«Повышение акцизов, первое, которое произошло с первого января, второе, которое произойдет с первого апреля — оно на самом деле выровняет даже. По моим убеждениям, мы будем иметь европейскую ситуацию, когда дизельное топливо будет в ту же цену, что и 95-й бензин, либо даже превышать его».

В свою очередь директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев указывает на фактор, который в ближайшем будущем может повлиять на цену бензина: «После того, как был опубликован приказ Минэкономразвития о временном запрете на внешнеэкономическую деятельность компаний, осуществляющих импорт данного вида топлива [сжиженного автомобильного газа — Ред.] на Украину, стало ясно, что цены пойдут вверх, поскольку под санкции попали практически все основные поставщики автогаза в Украину». Поскольку, продолжает эксперт, все указанные компании импортируют не только газ, но и другие виды топлива, следует ожидать роста их стоимости.

О документе, на который ссылается эксперт, стало известно 10 февраля. На сайте министерства он недоступен, однако содержание в целом известно. Указ удаляет с рынка сжиженного газа сразу 17 компаний. Причина: «…в связи с криминальным производством по ст. 258−5 УК Украины (финансирование терроризма)». Крайне маловероятно, чтобы сразу столько компаний финансировали терроризм, из чего можно допустить 2 версии: указанные компании являются связанными лицами и на самом деле принадлежат одним собственникам; компании могли поставлять НП одновременно на Украину и в республики Донбасса, именно это это их настигли санкции. Возможно также, что обвинение — удобный повод упорядочить рынок. По состоянию на конец прошлого года 70% рынка сжиженного газа находились в тени. Любой из вариантов для автовладельцев означает рост цен.

«В ближайшее время на рынке возникнет дефицит. От запланированных на февраль поставок уже отказалась компания Газпромтранс (поставляет около 10 000 тонн в месяц, или 10% рынка импорта). Объемы импортеров, попавших в списки СБУ, может заменить существующая или новая структура с хорошими связями наверху. Мы это все уже проходили во времена Курченко [Сергей Курченко во времена Виктора Януковича буквально за несколько лет сумел заработать сотни миллионов долларов на рынке газа, сжиженного газа, нефтепродуктов; другие игроки рынка подозревали, что ему покровительствует ближайшее окружение экс-президента Украины — Ред.]», — заявил один из игроков рынка изданию LB.ua на условиях анонимности.

Разное

Согласно данным Госстата. в 2016 году профицит торгового баланса Украины составил 338 млн долл, т. е. снизился в сравнении с 2015 годом в 11 раз. Проще говоря это означает, что экспорт товаров и услуг за год упал (46,804 млрд долл до 44,885 млрд долл), а импорт вырос (с 42,976 млрд долл до 44,548 млрд долл).

В министерстве экономразвития отчитались об уменьшении теневого сектора экономики: «По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2016 года уровень теневой экономики составил 35% от официального ВВП, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года», — сообщает пресс-служба МЭРТ.

Также в МЭРТ отменили своё же декабрьское решение о введении антидемпинговых пошлин на российские удобрение. Решение должно было вступить в силу с 28 февраля, однако за пол-месяца в министерстве передумали. Причину этого понять довольно просто: большинство аналогичных заводов на Украине простаивают (только благодаря этому Украине удалось свести газовый баланс). Поэтому теперь аграриям придётся покупать российские удобрения. Ирония в том, что до евромайдана Украина обеспечивала себя удобрениями самостоятельно, да ещё и поставляла их на внешние рынки. Российская продукция также продавалась, однако никогда не имела внушительной доли рынка. И только теперь национальный производитель вынужден мириться с утратой внутреннего рынка.

С 38,3 до 8,7 млрд долл упал товарооборот между Украиной и РФ с 2013 по 2016 год. Такие данные обнародовал Госстат Украины. При этом Россия пока еще продолжает оставаться основным торговым партнёром Украины (11,5% оборота).

Результаты социсследования, проведённого компанией Research & Branding Group в декабре прошлого года показали, что украинцы всё чаще экономят на самых необходимых вещах: на одежде и обуви (58%), на продуктах (54%), на лечении и покупке лекарств (37%). Почти половина опрошенных урезала расходы на отдых/отпуск. Ещё 30% урезают расходы на бытовую технику.

Согласно результатам всеукраинского опроса «Индекс здоровья. Украина-2016», с расходами на лечение дела обстоят примерно так же. Правда расходы на здоровье сократить сложнее, поэтому 43% украинцев занимали деньги на лечение. Получилось, однако, не у всех: ещё 39% опрошенных не смогли попасть к врачу из-за недостатка средств.

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