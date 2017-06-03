Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики

Фонд госимущества Украины уже традиционно рапортует о выполнении плана поступлений от приватизации на сотые доли процента. Так за январь-апрель работникам Фонда удалось наторговать 0,17% (28,76 млн грн) от того, что было запланировано в бюджете на текущий год (17,1 млрд грн). Впрочем, стоит отметить, что в апреле Фонд даже нарастил темпы продаж, поскольку в январе-марте государственного имущества было реализовано на 17,01 млн грн, т. е. даже менее чем на 0,01% от плана.

В то же время аренда государственной собственности принесла бюджету 329 млн грн (20,56% от плана).

Приватизация «Приватбанка» состоится ещё нескоро: как утверждает директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук, частичное вхождение частного инвестора в капитал банка возможно не ранее чем через 3−4 года. Однако уже сегодня появилось решение, аукнется проблемами, когда государство надумает продавать банк полностью или частично. Окружной административный суд Киева удовлетворил иск 6 физических лиц (среди них — экс-владелец банка Игорь Коломойский, его младшие бизнес-партнёры братья Суркисы) к НБУ. Своем решением суд обязал НБУ вернуть истцам 1,05 млрд грн, списанных с их счетов по условиям национализации. Тем самым была поставлена под вопрос сама процедура национализации, а значит возникает риск подачи исков уже в ходе приватизации банка или после неё.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик после заседания правительства 24 мая рассказал журналистам, что министерство рассчитывает начать продажу госшахт осенью 2018 года. Такой долгий срок необходим, чтобы обеспечить безубыточность работы шахт.

ФГИ доказал, что был настроен решительно в своих угрозах бизнесмену Ринату Ахметову: в начале прошлой неделе были арестованы 92,79% акций компании «Укртелеком» (крупнейший оператор фиксированной связи, интернет-провайдер). Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия ЛуценкоЛариса Сарган. По её словам, причиной ареста стало подозрение в занижении стоимости госпакета акций компании на 1,6 млрд грн во время её приватизации в 2011 году. 1,6 млрд грн — это уже значительный прогресс: в сентябре 2016 года Юрий Луценко в эфире программы «Левый берег» и вовсе утверждал, что компания досталась бизнесмену «фактически бесплатно». В «Укртелекоме» уже заявили о готовности судиться с генпрокуратурой до победного. Напомним, ранее претензии к бизнесмену выдвигал Фонд госимущества, требуя расторжения договора купли-продажи и взыскания с Ахметова пени в размере 2,17 млрд грн. Вмешательство же в эти споры генпрокуратуры вполне логично: Луценко и Ахметов враждуют как минимум с 2005 года.

Фонд госимущества, хоть пока и без нового руководителя, довольно успешно «бодается» с бизнесменом Дмитрием Фирташем, не давая последнему реализовывать его сценарий о получении в собственность Одесского припортового завода (конечный пункт аммиакопровода «Тольятти-Одесса», собственный терминал перевалки аммиака) фактически за долги. Напомним, долг завода перед структурами бизнесмена составляет около 200 млн долл, т. е. примерно столько же, за сколько завод последний раз собирались выставлять на продажу в декабре 2016 года. Продажа тогда сорвалась и не в последнюю очередь из-за долговой нагрузки актива — новому собственнику придётся возвращать Фирташу деньги за газ, который его структуры поставляли заводу. Есть у него на руках и ещё один козырь: решение Стокгольмского арбитража, которым предусматривается принудительное взыскание денег с завода. И именно от этого решения ФГИ пока что сумел «отбояриться»: Высший специализированный суд Украины Украины приостановил этот процесс. Также в планах ФГИ добиться не только приостановки, но и оспорить легализацию решения Стокгольмского арбитража в правовой системе Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский дом

Решение международного суда, если говорить прямо — неприятная заноза для украинских властей, позволяющая задействовать международное же давление. Если же оставаться только в рамках украинской судебной системы и украинского права, то судиться по поводу взыскания долга с государства можно практически вечно.

Крайне показательно, что всё это происходит на фоне торжественных обещаний правительства перезапустить процесс приватизации через электронную систему Prozorro. Уже готовятся тестовые продажи, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает, что этот процесс не будет иметь ничего общего с «прихватизацией» 90-х годов. Одновременно ФГИ своей упорной борьбой за право не платить по счетам наглядно демонстрирует любому инвестору, что ждёт его после решения прикупить что-нибудь на Украине.

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 1 июня официальный курс составляет 26,31 грн./долл. (-0,05 грн. к курсу прошлой недели). Евро, остался примерно на тех же значениях, что и неделей ранее — 29,42 грн (+0,02 грн) Рубль стабилизировался после решения саммита ОПЕК в Вене и даже немного прибавил. продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти — 0,464 грн./руб. (+0,005 грн.).

Доллар на межбанке немного оторвался от официального курса НБУ: и с прошлой недели не изменился: 26,26−26,28 грн./долл (-0,1 грн). На чёрном рынке доллар за неделю откатился ещё больше: 26,17−26,21 грн. (-0,13 грн.). А значит граждане Украины и продолжают сдавать валюту и делают это довольно активно. Даже активнее, чем экспортёры.

Ситуация на валютном рынка, конечно, парадоксальна и напоминает курицу с отрубленной головой, которая ещё некоторое время может бежать. Промпроизводство падает (см. ниже), однако гривна укрепляется. Как утверждают эксперты, опрошенные газетой «Сегодня», способствуют этому аграрии. Каждый год весной они заводят в страну валютную выручку, поскольку нуждаются в гривне для оплаты работ, закупки удобрений, ГСМ и т.п. В результате, как уже фиксировалось, чистая продажа в апреле превысила 300 млн долл и её приток не ослабевает: суточный объём выкупа валюты банками сохраняется на уровне 10 млн долл.

Весь вопрос в том, как долго сможет бежать курица. Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий считает, что доллар снова подорожает до 27 грн уже в июле. Однако его коллеги из других инвесткомпаний, а также работник Минфина своих прогнозов не меняют и по прежнему ожидают «просадки» курса не ранее осени, а то и к концу года.

Глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин хочет изменить способ установления официального курса гривны к основным мировым валютам. Рассчитывать курс гривны к евро он предлагает на основе средневзвешенного значения межбанковских котировок, а к доллару и остальным валютам — на основании курса гривны к евро.

«В последние годы усилилась тенденция увеличения доли евро в расчетах по экспортным и импортным операциям. Так со странами ЕС доля выплат в евро за товары и услуги в 2016 году увеличилась до 60% (на 16,6 п. п.), по поступлениям — до 42% (на 7,4 п. п.). Указанное свидетельствует, что сейчас актуально начать исследование вопроса о целесообразности перехода к установлению официального курса гривни к евро (а не к доллару США)», — анализирует он. Если такое решение будет принято, то оно станет незаметной, но всё же революцией, суть которой — миграция Украины в зону евро из долларовой зоны, в которой она находилась со времён провозглашения независимости.

jackmac34 Гривны

МВФ

МВФ и правительство Украины продолжают согласовывать новое пенсионное законодательство. Однако на минувшей неделе их роли поменялись. В этот раз уже МВФ заблокировал предложения правительства. Как сообщают «Украинские новости», возражения Фонда вызвали три момента:

Отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров;

Ежегодное «осовременивание» пенсий (в этом году такую процедуру хотят провести впервые и по оценкам правительства она будет стоить бюджету 30 млрд грн);

Снижение коэффициента стоимости стажа с 1,35 до 1 (используется при расчёте пенсий), что должно было привести к понижению пенсий примерно на 30−40%.

«Если к примеру сейчас выходить на пенсию на обычных условиях, то её размер составит порядка 60% от средней зарплаты. Но если из формулы расчета пенсии убрать коэффициент 1,35… то пенсия сократится до 35−45%. Это меньше международных норм, согласно которым пенсия не может быть менее 40% зарплаты», — прикинула в комментарии для «Страна.ua» масштаб возможных последствий гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.

Что же касается первых двух пунктов, то по её мнению они ведут к увеличению расходов на выплату пенсий с 11% до 14% от ВВП, на что Фонд конечно же не пойдёт: ему бы сначала своё вернуть.

Итог дискуссии о рынке земли на Украине пока всё тот же: по 200 га в одни руки и только для физических лиц. Иными словами, закрытое заседание правительства, состоявшееся 29 мая, можно было и не проводить.

«…вопрос пока не стоит в плоскости отмены или сохранения моратория на продажу земель», — цитирует пресс-служба Кабмина премьер-министра Владимира Гройсмана. Жаль его разочаровывать, однако именно так вопрос и стоит, МВФ давал понять это бесчётное количество раз.

Упорное желание правительства оставить землю в руках работающих на ней украинцев можно было бы приветствовать, если бы не одно «но»: количество фермеров, которые могут купить даже пару десятков га, исчезающе мало. Гораздо меньше потенциального количества гектар, которые могут поступить в оборот после снятия запрета. Это, в свою очередь, может означать, что схема легализации покупки земли через подставных фермеров уже существует и дорабатывается.

Топливо

Прогнозы экспертов относительно снижения стоимости топлива на Украине пока что сбываются лишь частично. Да, цены на заправках снижаются. Однако никто пока не собирается сбрасывать ни 0,4 грн, ни тем более 1 грн на литре. А колебания на 0,02−0,04 грн — это всё же больше колебания, а не снижение.

По состоянию на 1 июня за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 25,09 грн. (-0,03 грн. по сравнению с прошлой неделей, +1,37 грн. с начала года), за литр А-92 — 24,34 грн (-0,04 грн, +1,28 грн. с начала года), за дизельное топливо — 22,78 грн./л (-0,02 грн., +1,43 грн. с начала года).

К тому же цены на нефть заставляют экспертов пересматривать свои прогнозы.

«На мировом рынке наблюдается стабилизация на уровне порядка 53 долларов за баррель. Это примерно январский уровень цены на нефть. Этот уровень цен несколько формирует тренд для роста внутреннего рынка, однако он совсем незначительный с одной стороны, и, с другой стороны, мы видим, что цены на нефть достаточно сильно волатильны, и именно волатильность не дает возможности реализоваться росту цен, потому что вслед за ним идет снижение. Если говорить о внутреннем рынке, то наши расчеты говорят о том, что цена на топливо останется, скорее всего, на том же уровне, который есть сейчас. То есть, для бензина А-95 евро это уровень — 26 грн 20 коп, дизельное топливо — 23 грн 80 коп», — такую оценку директора НТЦ «Психея» Сергея Сапегина приводит facenews.ua.

Директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин напоминает, что на стоимость топлива на Украине имеют решающее влияние 2 фактора: курс гривны и стоимость нефти. Поскольку нефть пока стабильна, то следующих значимых колебаний следует ожидать после серьёзного изменения курса, т. е. к осени.

Реализация бензина и в апреле упала на 14% в сравнении с апрелем 2016-го. Через сети АЗС было продано 67,9 тыс. тонн А-92 (-10,7 тыс. тонн) и 70,2 тыс. тонн А-95 (-11,5). По дизтопливу ситуация похожа — реализовано 126,3 тыс. тонн (-28,7 тыс. тонн). Частично суммарное падение почти на 51 тыс. тонн в месяц компенсируется продажами пропан-бутановой смеси, которая выросла к апрелю прошлого года до 69,4 тыс. тонн (+10,3 тыс. тонн). Остальное, по видимому, «отъели» поставщики контрабандного топлива, в первую очередь как раз поставщики автогаза. Правительство давно жалуется, что каждая третья газовая заправка работает без разрешительных документов.

В одном из наших обзоров мы писали о том, что новые собственники завода «Карпатнефтехим» готовятся в начале июня запустить на нём производство после 5 лет простоя. Прежде заводом владела российская компания «Лукойл», однако в феврале завод выкупили экс-менеджер компании на Украине Ильхам Мамедов и его партнёр Игорь Щуцкий. Основной профиль завода — нефтехимия, в частности полиэтилен, однако в качестве побочной продукции завод может производить топливо, необходимое оборудование на нём имеется.

Domapestovo.ru Полиэтилен

Мы обращали внимание на то, что правительство своим решением в конце прошлого года предоставило заводу право безакцизного импорта СУГ, который используется в качестве сырья для производства полиэтилена. Причём квота, которую получил завод, примерно вдвое превышает планы выпуска продукции, заявленные самими же собственниками Журналист Александр Дубинский обвиняет министра энергетики Игоря Насалика в патронировании завода (министр и сам признавал, что он приложил усилия, чтобы пробить заводу возможность импорта СУГ без уплаты акциза). Однако журналист утверждает также, что сырьё будет использоваться для производства моторного топлива, а вовсе не для выпуска полиэтилена. А сама схема, в свою очередь повторяет и превосходит деятельность приближённых Виктора Януковича, в частности, — скандального бизнесмена Сергея Курченко (его структуры прославились импортом углеводородов, сумев избежать уплаты в бюджет 1,5 млрд долл акциза и НДС). В этот раз, по оценке журналиста, бюджет и вовсе может не досчитаться 100 млрд грн, причём в год, а не за 4 года, как у Курченко:

«Разница лишь в том, что при «семье» схема по краже топливных акцизов и НДС заключалась в ввозе нефтепродуктов по схеме оборванного транзита для фиктивного производства бензина и дизеля. А при Иванчуке-Насалике [Андрей Иванчук — народный депутат от фракции «Народный фронт», ближайший соратник экс-премьера Арсения Яценюка; Дубинский называет его участником схемы и возможным реальным совладельцем завода. Представители депутата отрицают это — Ред.] — по схеме оборванного транзита для фиктивного производства этилена».

Разное

Блокада Донбасса продолжает оказывать влияние на экономику Украины — промпроизводство замедляется. Его индекс, по данным Госстата, в апреле составил 98,3% к марту текущего года и 95,4% — к апрелю 2016-го. Таким образом, промышленность Украины работала хуже на 1,7% и 4,6% соответственно. «…если в марте 13 регионов сообщали о росте промышленности, то в апреле их количество снизилось до 6», — уточняет Александр Паращий для «ЛИГА.Финансы».

Зато кондитерская промышленность на подъёме — в январе-апреле производство шоколада и какао-продуктов выросло на 4,8%.

Замедление промпроизводства аукнулось Украине выбытием из десятки крупнейших производителей стали в мире, по итогам апреля (-28,6% к апрелю прошлого года) Украина занимает лишь 14 место в списке с показателем 1,6 млн тонн.

«Запасы сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок», — заявили в пресс-службе «АрселорМиттал Кривой Рог», — одного из крупнейших украинских меткомбинатов, давая тем самым понять, что ещё есть куда падать.

В НБУ пока не склонны делать глобальных выводов из ситуации и не видят причин пересматривать свои прогнозы по росту ВВП и инфляции. Более того, 25 мая стало известно, что Нацбанк понизил учётную ставку с 13% до 12,5%. Напомним, в руководство НБУ ожидает замедления инфляции до 9,1% в годовом исчислении, чем и вызвано понижение учётной ставки, происходящее уже второй раз за год (ранее она была снижена с 14 до 13%).

Высокий суд Лондона 26 мая начал рассматривать апелляцию по т.н. по «кредиту Януковича» на $3 млрд (договорённость о кредите была достигнута в середине декабря 2013 года во время встречи экс-президента Украины Виктора Януковича и президента РФ Владимира Путина). К настоящему времени известно, что окончательное решение пока не принято и его принятие отложено на неустановленный срок.

«Судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания Судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок», — говорится в сообщении Минфина Украины. Напомним, ранее суд уже рассматривал это дело и встал на сторону России, обязав Украину вернуть долг.

Информагентство УНН со ссылкой на неназванный источник сообщило, что НБУ уже печатает купюры номиналом 1000 грн. Собеседник не уточнил, кто будет изображён на купюре, поскольку не знает, чем завершилась дискуссия по этому поводу. Известно лишь, что одним из фаворитов был академик Владимир Вернадский.

Налоговики готовятся запустить лапу в электронные доходы украинцев — портал UBR сообщает о подготовке законопроекта, которым с поступлений на электронные кошельки предлагается взимать налог на доходы.

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