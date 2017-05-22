Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Фонд госимущества Украины передумал судиться с компанией «Укртелеком» и её нынешним владельцем — олигархом Ринатом Ахметовым. Напомним, причиной раздора, по словам руководства ФГИ, стало невыполнение инвестиционных обязательств. Вместо этого Фонд обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи ОАО «Укртелеком» и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн. Фактически речь идёт о возврате компании в государственную собственность. Впрочем, причина осталась прежней: «…Основанием для подачи иска стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО «Укртелеком», заключенным между Фондом государственного имущества и ООО «ЕСУ», и концепцией послеприватизационного развития ОАО «Укртелеком», которая является неотъемлемой частью», — говорится в пресс-релизе ФГИ. Ранее мы уже отмечали, что подобная практика здорово подрывает доверие инвесторов к самой идее участия в покупке украинских активов. Но тут есть ещё один любопытный момент: под регулярные обещания начать большую приватизацию государство почему-то занимается обратным: слово «национализация» применительно к экономике Украины звучит не реже, чем приватизация.

На фоне режима ЧП в украинской энергетике и недостатка маневровых мощностей правительство даёт добро на продажу ГЭС. ФГИ утвердил условия продажи Первомайской гидроэлектростанции в Николаевской области, о чём сообщается на сайте Фонда. Впрочем, и.о. главы ФГИ Дмитрий Парфененко считает, что это обеспечит приток инвестиций в отрасль (Первомайская ГЭС — не единственная, которую собираются продать). Также он надеется, что её приватизация может стать первой крупной продажей в этом году и перезапуском всего процесса реализации госимущества.

Однако до перезапуска правительству не мешает определиться с новым главой ФГИ. Заместитель министра экономического развития Максим Нефёдов в интервью изданию «Новое время» утверждает, что Фонду необходимо провести внутреннюю реформу.

«Фонд госимущества — это организация с двумя тысячами людей, 95% из которых работает на то, чтобы управлять активами, и 5% — чтобы их продавать. То есть это организация с глубоким внутренним конфликтом интересов, и он так работать не может в дальнейшем. Поэтому из Фонда должна быть выделена небольшая часть, которая занимается чисто продажей объектов. Условно говоря, 50 человек, которые не имеют иной мотивации или задач, кроме приватизации госкомпаний… Как минимум их надо разделить внутри. Это должно было бы быть промежуточное место, куда активы идут и по полгода продаются», — предлагает чиновник.

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 22 мая официальный курс составляет 26,36 грн./долл. (-0,06 грн. к курсу прошлой недели). Евро, наоборот, не только отыграл падение, но и вырос практически до пиковых значений конца марта (29,5 грн). Нацбанк установил на европейскую валюту курс 29,47 грн/евро (+0,77 грн). Рубль продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти — 0,459 грн./руб. (-0,002 грн.).

jackmac34 Гривна

Доллар на межбанке держится чётко в пределах официального курса НБУ, с минимальными отклонениями: 26,36−26,38 грн./долл. (-0,06 грн. к прошлой неделе). А вот на чёрном рынке доллар, наоборот, продолжает по чуть-чуть набирать: 26,28−26,32 грн. (+0,01 грн.).

«Мы сейчас превратились в сырьевую экономику, ориентированную в основном на сельское хозяйство и горно-металлургический комплекс — экспорт металла и железорудного сырья (ЖРС). В соответствии с этим наша сырьевая модель функционирует очень неравномерно — это такая цикличная курсовая модель [Раньше эти циклы также присутствовали в экономике, однако их сглаживал экспорт в других отраслях, прежде всего в машиностроительной]», — поясняет корреспонденту «Апострофа» советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. Соответственно, по его мнению, весной и летом гривна укрепляется за счёт экспорта, а осенью и зимой — ослабляется за счёт закупки энергоносителей. Поэтому эксперт не ожидает повышения стоимости доллара на валютном рынке.

Однако у этого в целом логичного пояснения есть свои нюансы. Зависимость экономики от одной-двух статей импорта означает, что экономика зависит не только от них, но и от колебаний биржевых цен на эти товары. Так, по данным FAO (сельскохозяйственная организация при ООН), сейчас цены на зерно пошли вниз: скажем, текущие цены на пшеницу в Причерноморском регионе на 4,5% ниже, чем в марте, на кукурузу — на 2%.

Министерство сельского хозяйство США, в свою очередь, пророчит Украине падение урожая и экспорта на 4 млн тонн (с 66 до 62 млн тонн, с 42 до 38 млн тонн). Для Украины это означает снижение выручки только на зерне в пределах 0,7−1 млрд долл в 2017/2018 м.г. В ближайшей же перспективе — до конца 2016/2017 м.г. остаётся порядка 5 недель — экспортёры из-за снижения цен недополучат порядка 10−30 млн долл — в зависимости от того, какие именно культуры будут экспортировать.

Крижицкий К.К. Дорога

Что же касается металла. «…Не исключено, что к середине года отрасль уйдет в минус не только по объемам, но и по деньгам», — заявил экономист Александр Охрименко для «Страна.ua». По его словам, в I квартале украинские производители отправили на экспорт 4,8 млн тонн чёрных металлов, тогда как годом ранее — 5,3 млн. В деньгах это пока не очень заметно из-за того, что цены на металл всё же превышают прошлогодние, однако этот период заканчивается.

Если же говорить о прогнозе на ближайшее время, то начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко в комментарии «Вести-Украина» напомнил, что 19 мая был последним днём уплаты квартального налога на прибыль. Всю первую половину мая экспортёры активно продавали долларовую выручку для уплаты этого налога, однако теперь его предложение должно ослабеть.

Резкие скачки евро эксперты связывают с повышенным спросом на них, а с другой стороны — повышенным предложением. «Если раньше мы говорили, что 80% наличных валютообменных операций совершается в долларах, 15% приходится на евро и еще 3−5% на остальные валюты. То на сегодня около 25%, а то и все 30% — это уже операции в евро», — утверждает управляющий директор «Кредит Оптима Банк» Игорь Львов в комментарии изданию «Сегодня». Растёт число гастарбайтеров, украинцы готовятся к «безвизу» — в результате растёт доля обменных операций с евро и колеблется курс. Бывший директор казначейства Коммерческого индустриального банка Андрей Пономарев добавил к этому, что спрос на евро вырос в том числе из-за «серых» экспортёров.

МВФ

Рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что во второй половине года Украина всё же получит очередной транш по программе кредитования от МВФ. Исходя из этого, агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B (прогноз «стабильный»). В свою очередь и сам МВФ не стал пересматривать сделанный ранее прогноз относительно роста экономики Украины на 2017−2018 годы (2% и 3,2%).

«Европейская правда» со ссылкой на копию письма руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Роодена пишет, что может помешать Украине получить деньги в этот раз. На рассмотрение правительства поступил законопроект, суть которого — в лишении права Национального антикоррупционного бюро вести расследования против высокопоставленных чиновников Украины. Представитель МВФ просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не давать ход этому законопроекту. К тому же Рон ван Рооден напоминает, что от Украины ждут прямо противоположного: чтобы НАБУ были предоставлены расширенные полномочия (в частности, по прослушиванию подозреваемых).

Конец мая не за горами, а Украина до сих пор не приняла закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения. Как известно, его принятие и вступление в силу с января 2018 года — также одно из непременных условий дальнейшего кредитования. Причём депутаты даже не смогли договориться, в каком направлении им двигаться, согласовать свои точки зрения на будущий закон. 18 мая в парламенте было провалено голосование по формированию пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы: проект набрал только смешные 17 голосов.

«Мы имеем четыре ключевых момента, которые необходимо обсудить, это пенсионная реформа, земельная реформа, антикоррупционный суд и стратегия развития госбанков. Я думаю, что по всем этим вопросам будет достигнут консенсус, и мы получим очередной транш», — такое заявление для журналистов сделал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий после конференции НБУ, уточнив, что в НБУ рассчитывают до конца года получить 4,5 млрд долларов. Причём, как допускает глава Минфина Украины Александр Данилюк, в МВФ могут объединить сразу три транша в один. Для этого всё, о чём говорил Смолий, будет проголосовано в Верховной раде пакетом до середины июля, т. е. до летних каникул.

Лидер парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк особо выделяет антикоррупционный суд среди этих требований. «МВФ наконец-то понял, что причиной проблем на Украине является не только непрофессиональность правительства, но и коррупция, и олигархические кланы. Современная судебная система не может наказать коррупционеров без Антикоррупционного суда. Именно поэтому одним из основных бенчмаркеров — показателей, почему дадут транш — будет создание этого суда», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Впрочем, приоритеты Фонда могут и измениться. По слухам, нынешний постоянный представитель (Жером Ваше) вскоре может покинуть свой пост, а новый — иметь своё мнение насчёт того, какие из первоочередных шагов всё-таки важнее. Кто сменит нынешнего представителя Фонда на Украине — пока неизвестно.

В отношении пенсионной реформы известно, что украинскому правительству удалось убедить МВФ не настаивать на повышении пенсионного возраста до 65 лет. Вместо этого украинцев ожидает поэтапное повышение страхового стажа, необходимого, чтобы уйти отдыхать в 60 (поэтапно вырастет до 35 лет). Тем, кому стажа не хватит, придётся либо дорабатывать недостающие годы, либо докупить их (внести соответствующую сумму ЕСВ за срок не более 5 лет). Третий путь подойдёт для тех, кому страхового стажа не хватит в любом случае: получать половину минимальной пенсии — жалкое пособие порядка 650 грн (менее 25 долл. по текущему курсу).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

Данные совместного опроса компаний «Социополис: Social, Political & Market Research» и 2call cоntact center однозначно свидетельствуют: большинство украинцев не одобряют кредитов, которые правительство получает в Фонде, и уступок, на которые оно для этого идёт. Такого мнения придерживаются 72% опрошенных, из которых 49% «вообще не поддерживают» и 22,9% — «скорее не поддерживают». Тех, кто обеими руками «за» кредиты, — всего 9%.

Не только обычные граждане выступают против кредитов, есть такие противники и среди депутатов. Однако свои возражения они высказывают в слегка непривычной манере. «Мы предложили комплексный антикризисный план развития экономики Украины без заимствований Международного валютного фонда, без увеличения налогов на украинских предпринимателей и граждан, за счёт внутренних резервов, за счёт детенизации, за счёт перекрытия контрабанды на таможне, за счёт улучшения управления государственной собственностью, которую мы имеем. Есть две задачи: первое — эффективное управление теми ресурсами, которые имеет наша страна, а они огромны, и второе — это создание новых индустрий, развитие промышленности, создание новых технологий. Выполнение этих задач позволит уже через три года сделать так, что Украина сможет сама предоставлять кредиты Международному валютному фонду», — такой комментарий издание «Новый Мост» получило в пресс-службе главы комитета Верховной рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка. Напомним, через 3 года Украине как минимум следует вернуть 20 млрд долл. ранее взятых кредитов плюс ещё 3 млрд евробондов России, вернуть которые её недавно обязал Высокий суд Лондона. А уже потом, если все получится, приниматься за кредитование МВФ.

Топливо

Итак, только теперь, после 1,5-месячного падения курса доллара (-0,75 грн с 6 апреля) цены на топливо на Украине стабилизировались и не прибавили за неделю ни копейки. А-95 и А-92 можно купить в среднем за 25,12 и 24,38 грн за литр, дизтопливо — за 22,80 грн/л, т. е. оно даже подешевело на 0,01 грн. Скачок евро также не смог заставить топливо дорожать. Что, несомненно, радует автомобилистов.

Правда, 1 копейка на литре — слишком мало, потенциал снижения цены, судя по опту, гораздо больше. «Прослеживается явный тренд удешевления дизеля в импорте на 15 долларов. Цены БНК показательны, так как данная компания вряд ли будет использовать импортные контракты с целью манипулирования ценами для репатриации прибыли. Вероятно, что и бензины также начнут дешеветь», — предполагает в комментарии для UBR член наблюдательного совета «Интегрум Венчурс» Александр Киримов.

Потенциал снижения цены эксперты оценивают по-разному. Так, директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев ожидает удешевления на 0,3−0,9 грн, однако в полной мере ощутить его смогут только те автомобилисты, кто постоянно заправляется у одних и тех же операторов: «…Скорее всего, мы увидим только увеличение скидок, которые предоставляются покупателям в крупных розничных сетях по программам лояльности. Это, собственно говоря, уже происходит. По нашей информации, на всех столичных заправках имеются такие скидки, почти во всех сетях, которые имеют карты лояльности. По имеющейся информации, сети АЗС почти синхронно увеличили скидочные предложения в рассылаемых смс и теперь, при наличии скидочного предложения, на одном литре можно экономить уже 2−2,5 грн.».

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что есть все основания ожидать удешевления даже до 1 грн/л, однако коснётся это только бензинов и дизтовлива — цены на СУГ останутся стабильными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Однако продлится это благословенное время недолго. «Курс доллара однозначно повысится к концу года, а с ним пойдут вверх и розничные цены на АЗС. Почему повысится? Для государства выгодно поднять курс доллара к концу года и таким образом отрегулировать наполнение государственного бюджета. Следовательно, я ожидаю повышения цен на горюче-смазочные материалы ближе к осени», — приводит «Экономическая правда» оценку директора группы компаний PRIME Дмитрия Лёушкина.

Впрочем, на стоимости топлива украинских производителей это пока не отражается. Так, портал Oilnews сообщает, государственная «Укргаздобыча» 18 мая реализовала на Украинской энергетической бирже 55 т бензина марки А-92 по цене 26 550 грн/т, что на 50 грн/т больше, чем стоило это же топливо всего двумя днями ранее. Аналогичная ситуация и с А-95: 18 мая оно стоило 27 600 грн/т, тогда как 16 мая — 27 500 грн/т.

Разное

Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк во время пресс-конференции сообщил, что с 18 мая контроль над тарифами практически перешёл в руки местных властей: «Теперь под контроль местных органов власти полностью переходят 67% действующих лицензиатов НКРЭКУ по централизованному водоснабжению и водоотводу, 74% лицензиатов НКРЭКУ в сфере теплоснабжения». В частности, для поставщиков услуг это означает необходимость проводить закупки через электронную систему Prozorro.

В правительстве собираются обнулить пошлины на импорт азотных удобрений на Украину, объясняя это необходимостью поддержать аграриев. Видимо, главная причина этого решения в том, что с января 2017 года производители АПК платят НДС на общих основаниях, что автоматически прибавляет 20% к отпускным ценам. Следует отметить, что даже с пошлинами 70% импорта приходилось на российские удобрения, нулевая ставка потенциально может поднять этот показатель ещё выше.

Согласно данным Госстата, экспорт Украины в ЕС в I квартале вырос на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, экспорт резко пошёл вверх: в январе — феврале экспортёры прибавили всего 16,2%.

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января — марта текущего года составил 106,2 миллиона долларов против дефицита в 142,5 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года, сообщает государственная служба статистики Украины. Согласно информации ведомства, импорт товаров и услуг на Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, составил 12,339 млрд долларов, экспорт товаров и услуг с Украины — 12,445 млрд долларов.

Также служба информирует, что в первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ВВП Украины вырос сразу на 2,4%. А вот по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП уменьшился на 0,3%.

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