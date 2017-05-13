Приватизация

Иван Шилов REGNUM Обзор экономики Украины

Украинский Кабинет министров официально дал «добро» на малую приватизацию через Prozorro (электронная система, применяемая для госзакупок). Об этом в ходе заседания правительства заявил министр Кабинета министров Александр Саенко. Министр уточнил, что не исключает приватизацию и крупных объектов через Prozorro, — если малая приватизация будет идти успешно.

Одним из таких крупных объектов, с которым пока не могут определиться, является «Приватбанк» (национализирован в декабре 2016 года по совету МВФ и из опасений, что возможный крах банка может подкосить всю банковскую систему Украины). По словам министра финансов Александра Данилюка на бизнес-форуме ЕБРР, в настоящее время правительство разрабатывает стратегию, исходя из которой будет определена дальнейшая судьба банка. Впрочем, министр оговорился, что в любом случае «Приватбанк» не станет первым банковским активом, который государство попытается продать. А продавать оно будет в любом случае, поскольку после национализации более половины банковского сектора (по активам) оказалась подконтрольны государству.

Экс-глава СБУ, а ныне — лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко в эфире телеканала NewsOne высказался за, фактически, вечный запрет на приватизацию с/х земель на Украине: «Ни при каких условиях нельзя позволить этой власти продавать украинскую землю по требованию МВФ или других иностранных приспешников. Парламент должен инициировать и поддержать изменения в Конституцию, где четко прописать: запрещается приватизация и продажа земли до тех пор, пока Украина не станет членом Евросоюза. Когда будем заходить в ЕС, тогда у нас будут другие суды. Тогда не олигархи скупят украинскую землю, а будет реальный рынок земли и достойная рентная плата, как в европейских странах. Не за копейки или машину навоза, как сейчас». Как видим, экс-главу разведки кто-то жестоко обманул, убедив в том, что Украина когда-то станет членом ЕС. Однако тут интересно другое. Ранее с похожими заявлениями отметилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая даже собиралась инициировать по этому поводу всеукраинский референдум (как утверждает сама Тимошенко, Окружной административный суд Киева заблокировал эту инициативу и запретил Центральной избирательной комиссии начинать процедуру подготовки).

Любопытно, что на Украине начинается медиа-война между сторонниками и противниками продажи. Скажем, на телеканалах появилась социальная реклама, в которой украинцев призывают давить на политиков с требованием отменить мораторий на продажу земли. Политические эксперты полагают, что за бойкой рекламой стоит правительство.

Хотя дело не столько в том, кто придумал, а в том, что любая медиа-война вырождается в войну лозунгов, за которыми теряется суть проблемы, а разумные доводы и вовсе не слышны. Так, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью «РИА Новости-Украина» обратил внимание, что до начала продажи земли следует сформулировать стратегию развития украинского аграрного сектора, а начинать продажу без неё чревато проблемами. Почему? По меркам современного сельского хозяйства украинское село перенаселено. И продажа земли, помимо прочего, чревата и крупными социальными проблемами, о которых сегодня совсем не вспоминают. Между тем Украина может повторить известный эпизод британской истории («огораживания»), только в нашем случае не «овцы съедят людей», а технологии обработки земли. В условиях 40-миллионной Украины одномоментный (в течение нескольких лет) исход даже 1−2 млн человек в города способен создать серьёзную напряжённость. А потенциально технологии могут вытеснить гораздо больше.

Валюта

Доллар на валютном рынке Украины продолжает дешеветь. По состоянию на 12 мая официальный курс составлял 26,42 грн./долл. (-0,14 грн. к курсу прошлой недели). Евро также прекратил свой феноменальный взлёт и с начала мая подешевел до 28,70 грн. (-0,33 грн.). Впрочем, в середине апреля он всё равно стоил дешевле и до тех позиций пока не откатился. Рубль продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти — 0,462 грн./руб. (-0,004 грн.).

Доллар на межбанке держится чётко в пределах официального курса НБУ, с минимальными отклонениями: 26,42−26,44 грн./долл. (-0,06−0,07 грн. к прошлой неделе). А вот на чёрном рынке доллар, наоборот, оттолкнулся от достигнутого в начале мая дна: 26,26−26,31 грн. (+0,11 грн.).

ru.torange.biz Гривны

Среди основных причин дешевизны доллара аналитики снова называют поведение населения, которое с начала года наращивает темпы продажи валюты.

«Одним из факторов продолжающегося укрепления гривны является поведение населения, которое остается чистым продавцом валюты. Так, в апреле на наличном валютном рынке население купило 291,7 миллиона долларов, а продало 647,6 миллиона долларов. Чистая продажа валюты населением за месяц составила 355,9 миллиона долларов. Всего с начала года чистая продажа валюты населением составила 686,4 миллиона долларов», — отметил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии изданию «Сегодня». Для сравнения: в марте чистая продажа составила 191 млн долл., в марте — 86 млн долл., в январе — 53 млн долл. Если в марте продажа валюты будет расти такими темпами, то дельта между продажей и покупкой может достигнуть 0,5 млрд.

С начала года официальный курс доллара снизился почти на гривну, неофициальный — даже больше. Однако на ценниках в магазинах Украины этого пока не заметно. Стоит ли вообще ждать пересчёта цен из-за укрепляющейся национальной валюты? Экс-заместитель главы НБУ Ярослав Солтис в комментарии порталу UBR считает, что ждать этого следует не ранее конца лета. Однако вот ведь парадокс: конец лета для Украины — традиционный период закупки энергоресурсов к отопительному сезону, плюс на осень приходится также возврат внешних заимствований, т. е. на внутреннем рынке будет активно расти спрос на доллар, что, по логике, должно привести к росту курса. Иными словами, только продавцы соберутся снижать цены, как для этого пропадут все основания. Тем более что торговцы всегда перестраховываются и закладывают в товар курсовые риски с запасом. К примеру сегодня импортная продукция на Украине продаётся исходя из возможности курса 30−35 грн/долл.

Сдача валюты населением и экспортёрами привела к увеличению валютных резервов Нацбанка Украины — на 1 мая они составили 17,1 млрд долл., т. е. выросли почти на 2 млрд за апрель. Впрочем, только 400 млн из них НБУ приобрёл, остальные 1,575 млрд — транш МВФ и средства Еврокомиссии.

Дополнительно толкает курс доллара вниз известное обстоятельство валютного рынка Украины. Поскольку на Украине нет инвестиционных инструментов, которые были бы доступны широким слоям населения, а гривна обесценивается со средней скоростью 10−15% в год, то роль такого инструмента играет американская валюта. И сегодняшняя ситуация на валютном рынке — это ещё и классическая паника мелких инвесторов, спешащих зафиксировать прибыль — пока доллар не вернулся к тем значениям, по которым они в него «инвестировали». Это говорит о том, что как только доллар «выйдет на плато», насос, качающий валюту на рынок, может заработать в обратном направлении. Правда, директор казначейства Банка «Кредит Днепр» Олег Куринной указывает, что не стоит надеяться на это до окончания сезона отпусков. Лето — традиционный период «конвертации» сбережений в турпоездки. Разве что евро может приостановить падение — сыграет фактор «безвиза».

МВФ

Министр социальной политики Андрей Рева после очередного заседания правительства во время общения журналистами заявил, что проект многострадальной пенсионной реформы практически полностью согласован с МВФ. По его словам, стороны окончательно согласуют своё видение 16 мая — представители МВФ запланировали визит в Киев специально для того, чтобы изучить предложения украинского правительства на месте. Между тем пока даже украинская власть ещё не пришла к единому мнению относительно этой реформы. «При нынешнем состоянии (фондового) рынка мы просто безрезультатно потратим деньги. Поэтому будем действовать таким образом: сначала решаем проблемы солидарной системы, а потом будем думать, что делать с накопительными уровнями», — заявил глава Минфина в интервью «Интерфакс-Украина». Учитывая, что именно это является одним из контактёров с представителями МВФ, можно допустить, что и десант фонда, который приедет знакомиться с реформой, найдёт его позицию логичной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина — МВФ

В МВФ улучшили ожидания по одному из экономических показателей Украины — отношению валового внешнего госдолга к ВВП. Ранее в Фонде прогнозировали, что в конце 2017 года он достигнет 136%, теперь его представители ожидают только 127% (123,8% на начало года). Прогнозы по росту ВВП и росту экспорта в Фонде оставили без изменений (+2% к каждому из показателей). Таким образом, скачок экспорта в I квартале (+14,6% в ЕС и +35% в РФ) экспертов Фонда не впечатлил.

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в своей колонке для издания «Новое время» сформулировал несколько задач, на которых предлагает сосредоточиться новому главе НБУ (Валерия Гонтарева уже заявила о том, что уходит в отпуск до того момента, пока не будет назначен новый глава). Среди упомянутых моментов прозвучало:

1. Необходимость прихода в госбанки квалифицированных управленцев, отказ от квотной практики назначения менеджмента.

2. «…коренная перестройка модели функционирования валютного рынка», — по мнению Рашкована той либерализации валютного рынка, которую проводила теперь уже экс-глава, было недостаточно.

3. Возобновление кредитования бизнеса банками.

Топливо

Рост цен на топливо на Украине, с одной стороны, приостановился из-за дешевеющего доллара. С другой же, стоимость литра каждую неделю корректируется на 1−2 копейки из-за растущего евро (акцизы, уплачиваемые сетями АЗС в бюджет привязаны именно к нему). По состоянию на 11 мая за литр А-95 автомобилисты платят в среднем 25,12 грн. (+0,01 грн. по сравнению с прошлой неделей, +1,4 грн. с начала года), за литр А-92 — 24,38 грн, т. е. как и неделей ранее (+0,02 грн, +1,32 грн. с начала года), за дизельное топливо — 22,81 грн./л (-0,01 грн., +1,45 грн. с начала года). Таким образом, несмтря на дешевеющую нефть, снижение цен пока что не дошло до конечного продукта — топлива. Хотя железнодорожные партии топлива, по словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, подешевели примерно на 100−300 грн на тонне.

«Я не удивлюсь, увидев еще более низкие котировки этим летом. В какой-то момент рынок должен будет признать, что ОПЕК уже не самый важный игрок на рынке. Эту роль сегодня играют не входящие в картель нефтедобывающие государства и компании, добывающие сланцевую нефть в США», — такую оценку аналитика Commerzbank Евгения Вайнберга приводит издание «Факты.ua».

Ситуация с импортом российского автогаза остаётся неопределённой. С одной стороны «Роснефть» возобновила его отправку. С другой же, она пока остаётся единственным производителем, чья продукция доступна импортёрам. «Говорили с Лукойлом — они не торопятся вообще. Ни у нас документы не запрашивают, ни сами не собирают. Говорят, что ждут пока ситуация прояснится», — рассказал изданию «Страна.ua» один из участников рынка. Проблемы возникли с начала мая, поскольку теперь от импортёров требуется наличие положительного заключения ФСТЭК РФ. Напомним, Сергей Куюн ещё в конце апреля предполагал, что таким образом обеспечивается монополия «Роснефти» на поставки СУГ на Украину. Возможно это совпадение, но «Роснефть» действительно возобновила поставки первой, и это может стать для неё существенным конкурентным преимуществом.

Pixabay.com Топливо

Для автомобилистов это может означать только одно: СУГ ещё немного вырастет в цене. В апреле он и так уже рос опережающими темпами (если бензин и дизель подорожали на 2−3%, то пропан-бутан — на 6−7%), теперь же формируется результирующая сразу нескольких факторов.

«Ситуация с сжиженным нефтяным газом достаточно тревожная. Ожидается сокращение объемов его поставки из России. Это приведёт к нехватке дешёвого российского автогаза, который компенсируют поставками более дорогого европейского. Из-за этого был больший рост стоимости на розничном рынке в апреле. Скорее всего подорожание продолжится в мае. К тому же на газ растет спрос, поскольку это сезонный ресурс и летом его потребление существенно растёт. Ещё один субъективный фактор подорожания — у нас закрыли много нелегальных газовых заправок, которые предлагали газ нижнего ценового диапазона», — пояснил корреспонденту издания «Сегодня» замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Согласно данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-апреле импортировала топлива на 1,157 млрд долл. Это на 50,7% больше чем за аналогичный период прошлого года и может объясняться сокращением теневого рынка топлива.

Лидером по импорту остаётся Белоруссия (622 млн долл.), за ней — Россия и Литва (266 и 80 млн долл. соответственно).

Разное

Промышленные производители Украины увеличили отпускные цены на свою продукцию в апреле на 1,6% по сравнению с мартом (на 8,1% по сравнению с началом года и на 35,6% — с апрелем 2016 года). Такие данные приводит украинский Госстат.

Как и ожидалось, Украина намерена обжаловать решение Высокого Суда Лондона в отношении выплаты России 3 млрд долл. (т. н. кредит Януковича, полученный Украиной в конце 2013 года). Напомним, в 2015 году Россия отказалась от предложения Украины реструктуризировать долг, после чего Украина попросту перестала его обслуживать. Россия подала иск в суд Лондона (кредит был номинирован в евробондах), который в конце марта вынес очевидное решение: обязал Украину вернуть России кредит и купонный доход.

Госстат, а затем и глава правительства Владимир Гройсман похвалились тем, что рост зарплат на Украине опережает инфляцию. Согласно статистике, реальная з/п в марте выросла на 6,8%. (8,7% в варианте Гройсмана). «Учитывая, что показатель инфляции за этот период [апрель 2017/апрель 2016 — Ред] составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен», — написал Гройсман в своём Facebook. Свой вывод глава украинского правительство основывает на том, что номинальный рост з/п за тот же период превысил 37%. Правда, украинский премьер упустил из внимания, что в апреле 2016-го граждане Украины платили за коммунальные услуги гораздо меньше, чем теперь.

А вот экс-глава НБУ Сергей Арбузов обращает внимание на другой показатель: в ⅔ регионов Украины среднемесячный доход на душу населения был меньше уровня фактического прожиточного минимума (а в трети — даже ниже 100 долл. на душу населения при среднеукраинском показателе 119 долл.). Относительным благополучием могут похвастаться разве что Одесская, Запорожская, Днепропетровская области и город Киев. Также экс-чиновник обращает внимание на растущую дифференциацию в доходах «регионы-столица». Так, разница средних доходов между Киевом и Закарпатьем достигла 3,6 раза.

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