* запрещённая в России организация

Идя на взаимодействие с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганиcтане, Россия играет в опасную игру, которая может иметь далеко идущие для Москвы последствия, пишет Клод Ракитис в статье для The Strategist.

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Автор отмечает, что недавнее нападение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу армии Афганистана в городе Мазари-Шариф, расположенном на севере страны, стало очередным подтверждением все большей угрозы, которую представляют радикалы даже спустя 15 лет после отстранения их от власти. Нападение, ставшее крупнейшей атакой на базу военных и унесшее жизни около 150 человек, свидетельствует о том, что перед страной по-прежнему стоит крупная проблема безопасности, которую в ближайшее время решить не получится.

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В стране по-прежнему находится 13,5 тыс. военнослужащих НАТО, участвующих в операции «Решительная поддержка», в рамках которой осуществляется подготовка сил безопасности Афганистана. Помимо них, в контртеррористических операциях участвует еще 1,5 тыс. военнослужащих США, которые уничтожают боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Тем не менее, даже несмотря на наличие этих войск и около $1 трлн, потраченных на войну и послевоенное восстановление с 2001 года, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сегодняшний день контролирует больше территорий, чем когда-либо с момента отстранения его от власти в 2001 году. По данным Центрального командования США, под контролем правительства Афганистана находится менее 60% территории страны, за «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — около 10%, тогда как за остальную территорию ведется противостояние. И, к сожалению, ситуация может осложниться еще больше.

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Так, командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил недавно в ходе слушаний в Конгрессе, что Россия предоставляет военную поддержку движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Москва категорически отвергла подобные обвинения, настояв на том, что её взаимодействие с радикалами ограничивается попытками убедить их сесть за стол переговоров. Заявления Москвы были поддержаны и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако никто, подчеркивает автор, не верит им.

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Невзирая на эти возражения, Москва, считает автор, все же взаимодействие с группировкой, считая, что надежные связи с ней крайне важны для поддержания политической стабильности в Афганистане. В декабре 2015 года специальный представитель президента России Владимира Путина Замир Кабулов признал, что «интересы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объективно сходятся» с российскими.

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Власти России утверждают, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является единственной преградой на пути более значительной угрозы в лице «Исламского государства в Хорасане» (ИГвХ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — филиала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане. Однако нет свидетельств того, что ИГвХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой реальную угрозу.

По сравнению с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые насчитывает тысячи, если не десятки тысяч боевиков, ИГвХ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему является незначительной силой. Даже во время пика своей численности, по разным оценкам, в ней состояли от 600 до 800 боевиков. Более того, по террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был нанесен очередной удар в конце апреля, когда, как сообщили военные США и Афганистана, был ликвидирован лидер радикалов Абдул Хасиб.

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Россия, считает автор, может также вооружать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что в еще большей степени осложняет и без такого непростую ситуацию и, как отметил генерал Николсон, «не является наилучшим путем к мирному разрешению конфликта» в Афганистане. Однако все это, подчеркивает автор, едва ли станет причиной, по которой президент России Владимир Путин откажется от углубления отношений Москвы с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если он посчитает, что это в интересах России.

Президент Трамп обратился к своему советнику по вопросам национальной безопасности Герберту Макмастеру с тем, чтобы тот провел анализ стратегии США в Афганистане. В свою очередь, генерал Николсон порекомендовал расширить участие вооруженных сил США в Афганистане до 3 тыс. человек. При этом хотя администрация не указала, поддержит ли она рекомендацию Николсона, большинство тех, кто занимает посты в высших эшелонах Пентагона, выступает за увеличение численности войск. Анализ стратегии будет готов в ближайшее время.

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При этом соседи Афганистана по-разному воспримут углубление вмешательства России в афганские дела. Иран, который неоднократно становился объектом обвинений в поставках оружия и инструкторов «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет приветствовать шаги Москвы. В продолжении своего антизападного стратегического альянса в Сирии Москва и Тегеран приложили усилия к тому, чтобы ускорить выход США из Афганистана.

С другой стороны, Китай будет недоволен, поскольку постоянное вмешательство Москвы осложняет задачу Пекина по усилению своего присутствия в Центральной Азии, в том числе в Афганистане, особенно посредством своего сложного многостороннего проекта «Шелкового пути». Более того, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет связь с Исламским движением Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где ключевую роль играют уйгуры. Однако Москва, отмечает автор, не готова уступать свое стратегическое пространство — свой задний двор с XIX века — Китаю.

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Индия, которая традиционного поддерживает непуштунские этнические группы, также не будет рада активизации деятельности России в Афганистане, особенно ее поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором решающее значение имеют пуштуны. Однако Нью-Дели стоит прежде всего волноваться относительно близости Москвы к Исламабаду, особенно в военной области, а также того, что это будет означать для будущего давних отношений Индии с Россией.

В этих условиях неудивительно, что Исламабад рад более активной роли Москвы в Афганистане. В действительности, Пакистан недавно обратился к российскому руководству с просьбой «возглавить процесс стабилизации» в Афганистане. Пока неясно, что это означает в действительности.

Тем не менее самому Исламабаду стоит опасаться военной поддержки Москвы «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В долгосрочной перспективе политическая победа движения в Афганистане не будет носить положительного характера для Исламабада, поскольку афганские талибы дадут стимул филиалу движения в Пакистане в их борьбе против властей страны. Что важнее, Афганистан, находящийся под руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может стать плацдармом для атак пакистанского филиала движения на сам Пакистан.

Подобным образом, в интересах ли Москвы приход в Кабуле к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Такое развитие событий станет сигналом для нестабильных регионов на Кавказе — мягком подбрюшье России, — что джихад против установленного порядка может приносить плоды. Иными словами, стараясь расквитаться с Западом в ближнесрочной перспективе, Кремль играет в опасную игру, которая может сказываться на России в долгосрочной перспективе.