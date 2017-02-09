Генерал НАТО: В Афганистан нужно направить еще несколько тысяч солдат

В Афганистане военная миссия США находится почти десять лет

Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Необходимо еще несколько тысяч военнослужащих международных войск, чтобы сдвинуть с мертвой точки борьбу против афганских талибов, заявил командующий миссией США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон, сообщает 9 февраля Reuters.

«Я располагаю необходимыми ресурсами для проведения антиреррористической миссии… однако, нам не хватает еще несколько тысяч», — заявил Николсон.

Напомним, в Афганистане военная миссия США находится почти десять лет. Ситуация в стране остается крайне напряженной. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующее обширные сельские районы страны, в 2016 году перешло в наступление на крупные города.

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