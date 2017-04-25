Станислав Тарасов, , 11:47 — REGNUM В Кабул прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. Сообщается, что глава Пентагона проводит переговоры с афганскими властями и встречается с военнослужащими, дислоцированными в этой стране. Некоторые западные издания называют этот визит «неожиданным». Он последовал вслед за нападением на базу афганской национальной армии в Мазари-Шарифе, столице провинции Балх. По последним данным, число погибших военных составило не менее 150 человек. Радиостанция «Голос Америки» считает, что «это самые большие потери, которые понесли в ходе нападения боевиков правительственные силы за последние годы». По утверждениям радиостанции, ответственность за эту атаку взяла на себя группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявляя ее «местью за недавнее убийство назначенных талибами теневых губернаторов провинций Кундуз и Баглан».

В день прибытия Мэттиса в Кабул пресс-служба президентского дворца объявила об отставке министра обороны Афганистана Абдуллы Хана Хабиби и начальника штаба армии Кадам Шаха Шахима. В то же время расследование нападения на базу в Мазари-Шарифе стало выявлять некоторые загадочные, но важные нюансы. Пресс-секретарь афганского президента Шах Хусейн Муртазави заявил, что «подобная атака не могла быть проведена талибами без внешней поддержки», что «в Афганистане идет не гражданская война, а международный конфликт, и другие страны должны это понимать». Вслед за этим Мэттис на пресс-конференции в Кабуле сообщил, что «Москва в ряде сфер, похоже, предпочла стать стратегическим соперником Вашингтона», а ведь «поставки любых вооружений сюда из других стран станут нарушением международных законов, только если это оружие не поставляется правительству Афганистана, афганским силам». В свою очередь и командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон стал рассказывать, что «США продолжают получать сообщения об оказании этой помощи», и обвинил Россию «в легитимизации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подобные обвинения уже не раз звучали из уст американских генералов, правда, несколько своеобразно. Так, командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, подозревающий Москву в поставках оружия талибам, использовал слово «вероятно». В Москве такие «вероятности» назвали «абсурдными и бездоказательными». По словам руководителя второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, «заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане». В свою очередь представитель министерства обороны России Игорь Конашенков также опровергал эти утверждения, называл их «не соответствующими действительности», говоря, что у российских военных никогда не было и не может быть взаимодействия с террористами. В то же время Москва не скрывала, что с талибами она контактировала, но с целью усадить их представителей за стол переговоров по афганскому урегулированию. Тем не менее Вашингтон и некоторые личности в Кабуле решили перевести стрелки за атаку на базу в Мазари-Шарифе в сторону России.

Но не только за этим летал в Афганистан американский министр обороны. Его визит пришелся на тот момент, когда от президента Ашрафа Гани ждут так называемый четырехлетний «План укрепления безопасности», а Мэттис должен представить Конгрессу окончательные решения по планированию политики и финансовые обязательства администрации президента США Дональда Трампа в отношении Афганистана. Детали пока неизвестны. Но вот что пишет в этой связи известный афганский публицист Можда Ахмад Вахид: «Длительная война Америки в Афганистане, названная борьбой с терроризмом, сейчас подвергается множеству сомнений, в появлении которых виновны сами американские власти. К примеру, когда высокопоставленный американский военный заявляет, что в Афганистане в настоящее время действуют двадцать террористических группировок, это может породить два предположения: либо Америка потерпела поражение в 16-летней борьбе с терроризмом, либо она сама выступила в роли фактора, способствовавшего появлению новых группировок в этой стране. Такая постановка вопроса вызывает озабоченность государств региона и еще более подчеркивает необходимость региональной интеграции для обеспечения мира в Афганистане».

На этом направлении как раз и выявляются проблемы, поскольку позиция президента США в отношении России, которая выступает инициатором проведения широких консультаций по Афганистану, пока не определена. По мнению испанского издания Publico.es, все будет зависеть от того, введет ли Вашингтон в одну геополитическую плоскость Сирию, Афганистан и Северную Корею, на чем настаивает глава Пентагона, взявший, по мнению издания, «в свои руки разработку и проведение внешней политики США». В Сирии военные, вопреки мнению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, ставящего во главу угла борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проводят операции по расчленению этой страны. Одновременно с данного плацдарма пытаются «спровоцировать Тегеран, чтобы тот вышел из ядерной сделки, и таким образом получить предлог для удара по иранским военным объектам». С афганского плацдарма можно оказывать давление на соседние страны: Китай, Россию и Иран. В отношении Москвы и Тегерана — добиваться максимального снижения их влияния в Афганистане и сорвать возможности вести любые переговоры с талибами и любыми другими неподконтрольными американцам силами. А через Северную Корею сковать возможности для широкого маневра Пекина, в том числе на афганском и сирийском направлениях.

Проблема для США только в том, что на всех обозначенных плацдармах Вашингтону придется вести борьбу за тысячи километров от своей территории, а значит, нужно найти «чужие руки» в этих конкретных регионах. Если возвращаться к Афганистану, то в отношении нападения на базу в Мазари-Шарифе департамент информации и печати МИД России заявил следующее: «К сожалению, оправдываются самые пессимистические прогнозы, связанные с началом очередного боевого сезона в Афганистане. Вынуждены констатировать, что кровопролитный внутренний конфликт на многострадальной афганской земле не утихает, несмотря на многолетнее присутствие военного контингента НАТО и масштабные финансовые вливания со стороны иностранных доноров в укрепление потенциала силовых структур этой страны». Бывший посол США в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что администрация Трампа определится со стратегией к середине мая, когда будут проведены консультации накануне саммита G7, который пройдет в конце мае в Италии.

Но пока очевидно то, что американская политика в отношении Афганистана оказывается абсолютно провальной. Как и на всем Ближнем Востоке, где Вашингтон так и не продемонстрировал какой-либо последовательной стратегии, оставляя за собой только хаос и разрушения.