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Генерал НАТО подозревает Россию в поддержке афганских талибов

Политика

Ранее талибы атаковали базу афганских войск в Мазари-Шарифе, в результате чего погибли не менее 140 человек

Кабул, 24 апреля 2017, 20:41 — REGNUM  Командующий миссией США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон не исключает возможной поддержки талибов со стороны РФ, 24 апреля сообщает Reuters.

Генерал Николсон сделал свое заявление в Кабуле во время визита министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Николсону задали вопрос и возможных поставках российского оружия на территории, подконтрольные афганским талибам. «О, нет, я не опровергаю это», — заявил Николсон.

Высокопоставленный американский военный чиновник заявил на условиях анонимности, что имеются разведданные о том, что Россия оказывает финансовую поддержку талибам и организовывает поставки оружия, в частности, пулеметы.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан с неплановым визитом для встречи с американскими военными и членами руководства Афганистана. Ранее талибы атаковали базу афганских войск в Мазари-Шарифе, в результате чего погибли не менее 140 человек.

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