Главы Минобороны и генштаба Афганистана отправлены в отставку

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Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай принял 24 апреля отставку главы Минобороны страны Абдуллы Хабиби и начальника Генерального штаба армии Кадама Шаха Шахима, сообщает Reuters.

«Министр обороны Абдулла Хабиби и начальник Генерального штаба армии Кадам Шах Шахим ушли в отставку, которая вступает в силу незамедлительно», — указывается в заявлении администрации главы государства, опубликованном в микроблоге в Twitter.

Причиной для отставки высокопоставленных чинов вооруженных сил страны стало нападение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу военных страны в городе Мазари-Шариф, в результате которой погибло по меньшей мере 140 военнослужащих.

Напомним, 21 апреля боевики исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникли на базу, расположенную в районе города Мазари-Шариф на двух военных машинах, сказав часовым на контрольно-пропускном пункте, что в машинах находятся раненые. После этого боевики атаковали мечеть и столовую, в которых находились военнослужащие афганской армии и работники из числа гражданского персонала.

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