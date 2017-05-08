Метод дискредитации противника, известный как «Акция под чужим флагом», эффективно зарекомендовал себя еще в 70-е годы в исполнении так называемых «Красных бригад». Это была фашистская организация, которая прикидывалась коммунистической и совершала преступления, призванные подорвать престиж красных движений Европы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помидорчики

Из более близких по времени примеров вспоминается некий президент, известный под именем Реджеп Эрдоган, который завел себе отделение спецслужбы, не делающей ничего, кроме дискредитации борцов за курдскую автономию. Эта идея так понравилась США, что они даже выделили толику финансирования для облегчения нелегкой жизни турецких провокаторов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помидорчики

Читайте подробнее здесь: Курдский тупик. Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана

В продолжение темы провокаций на уходящей неделе поступило сообщение о возможной диверсии со стороны Службы Безопасности Украины, задумавшей устроить теракт прямо во время Евровидения, и списать его на действия Донбасса. Суть идеи — в дискредитации России, которая одновременно должна быть обвинена в поддержке террористических сепаратистских образований.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Законы

Подробнее здесь: Кто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?

Логически продолжив эту мысль, можно представить себе сбывшуюся мечту украинского свидомого: Украина в связке с США и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) побеждает агрессивную Россию и устанавливает полную и окончательную демократию на подконтрольном полушарии. Ради такой великой цели вполне можно рассмотреть самые разные варианты. Украинские спецслужбисты, поднаторевшие в убийствах исподтишка, вполне способны исполнить такой людоедский план.

Станет ли Украина перенимать самое худшее из мирового опыта терроризма и пропаганды — зависит только от ее нынешнего заокеанского кукловода. А вовсе не от Порошенко, в чью независимость верится с трудом, потому как все более неясно, от чего он зависим или нет.

Впрочем, некоторые признаки зависимости он как раз продемонстрировал на недавнем выступлении в Chatham House. Велеречиво сравнив Россию со всепожирающим ненасытным крокодилом, господин Порошенко развернул перед остолбеневшими слушателями удивительные глубины своего подсознания, в котором с некоторого времени поселились чудовищные животные, подобные тараканам, чертикам и шмыгающим собакам. Где-то в этом бестиарии затесался и пойманный Порошенко крокодил, предъявленный им в качестве российской угрозы изумленной от такого захода английской рафинированной публике. Более того: Порошенко посетовал, что у России есть проблема с ценностями: вместо нормальной демократии россияне верят в мировое господство и зоны влияния. Знающим в этом толк английским элитариям оставалось только саркастически ухмыляться, внимая речам свежеиспеченного демократа, не понимающего, в чем истинная ценность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

Подробнее здесь: Последняя надежда Петра Порошенко

Так в очередной раз у Порошенко не получилось показать себя перед европейским истеблишментом тонким интеллектуалом. Неизвестно, на каком белом коне видит он себя, въезжающим в Евросоюз, но по факту он пытается пролезть в него через кошачий лаз. Вспоминается фраза из любимого многими фильма: «А нормальный вход в этот супермаркет есть? — А за нормальный два чатла платить надо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Котяра

Тем временем, пока президент Украины пытается формировать образ своей страны в глазах Европы как будущего интеллектуального центра, граждане Незалежной бегут в поисках работы во все стороны. Только за прошлый год с Украины на заработки уехало несколько миллионов человек. И если одно мнение сводится к необходимости возвращать этих людей, то есть и другое: пусть сидят за границей как можно дольше и пусть едут туда как можно больше. Выстраданный безвиз еще встанет боком дорогим согражданам Петра Алексеевича, нередко опрометчиво считающим безвизовый режим аналогом разрешения на работу. Так на что более походят отношения Украины и Евросоюза?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паутина

Подробнее здесь: Для Украины готовят новую «морковку» ценой $25 млрд: обзор евроинтеграции

Но нельзя сказать, что президент Украины полностью потерял здравый смысл. Крокодилам приходится потесниться, когда речь идет о других «зеленых». И забота Петра Алексеевича об отправке сограждан на заработки предполагает благодарность упомянутых сограждан, выражающуюся в виде налогов со всякого рода трудовых доходов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы

Подробнее здесь: Грядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики

А пока граждане отсутствуют, можно заняться вопросами государственной собственности. Порты Украины, нарочито показывающие плохую экономическую статистику, извертелись на пупе, разгоняя потенциальных клиентов. Это мудрое рыночное поведение становится понятным в свете грядущей приватизации украинской госсобственности. Предварительное понижение цены является приемом, по хитрой мысли украинских экономистов позволяющим передать «неэффективные» объекты в руки нужных людей по минимальной цене.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Но главным врагом проще объявлять Россию, несмотря на то, что основным торговым партнером по итогам 2016 года является именно она. Средний рост показателей в торговле с воплощением сладких грез, сиречь Европой, около 4%, с Россией — около 70%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

Подробнее здесь: Грядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики

Да и Евросоюзу прямо сейчас не до Украины. После шокировавшего Европу Брексита происходит новая встряска — президентские выборы во Франции. И, несмотря на то, что исход выборов считается предрешенным, СМИ и политики так рьяно призывают сплотиться против Ле Пен, словно у нее есть все шансы. С учетом того, что выигрыш Ле Пен означает потенциальный «Фрексит», у Украины возникает прекрасная вакансия занять место Франции, поправив пошатнувшийся паритет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

Подробнее читайте здесь: The Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен

А ведь что Старый Свет пошатнуло? По сути, «Национальный фронт» Ле Пен борется с заполонившими Европу исламизаторами. Которых уже трудно отличить от настоящих беженцев, бедолаг, от тех же исламизаторов пострадавших. Сидеть и дожидаться, пока дядя Сэм справится с мировым терроризмом, у европейцев уже нет времени. Особенно имея перед глазами пример эффективности американских усилий в ходе шестнадцатилетней борьбы с терроризмом в Афганистане. Если исключить эпизод с гонками на дельтапланах за муляжом Усамы бин Ладена, все остальное демонстрирует крайний неуспех в достижении заявленных целей. Количество крупных исламистских банд в Афганистане постоянно растет. А успех одной из последних атак, практически уничтожившей базу Мазари-Шариф, заставил натовских генералов опять вспомнить любимую песню о «русской угрозе», на которую в свое время так удобно было списывать любой свой просчет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Подробнее читайте здесь: Кто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?

Да и вообще, действия американцев по наведению порядка отличаются искаженной логичностью (или, наоборот, последовательной нелогичностью). Громкие слова в защиту несчастного населения Сирии, оборачиваются безответственными действиями вроде ракетного удара по аэродрому Хан-Шейхун.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Понятно, что этим действием США оказали серьезную услугу тем силам, с которыми они декларируют войну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

Что же касается Трампа, его эволюция от мирной предвыборной риторики до нынешнего состояния заставляет задуматься: не была ли она всего лишь дымовой завесой, за которой скрывался психологический клон Джорджа Буша младшего. Эдакий безответственный седовласый инфантил, способный радоваться шоколадному торту на грани сооружаемой его же руками Третьей мировой войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Подробнее читайте здесь: Обвинения Асада в химической атаке притянуты за уши — American Conservative

Требуется срочно вернуть заигравшегося дядю Сэма к реальности, предоставив ему резвиться в Лас-Вегасе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война

Подробности здесь: Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II

В противном случае, он рискует столкнуться не с галлюцинаторным порошенковским крокодилом, а с вполне реальным ударом в зубы от русского медведя. Которому не впервой осаживать замечтавшихся милитаристов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Подробнее читайте здесь: Война России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего